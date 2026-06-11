بنیامین نتانیاهو در واکنش به احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق گفت:
«اگرچه اسرائیل طرف این تفاهمنامه نیست، اما از تعهد دونالد ترامپ قدردانی کردم که هر توافق نهایی باید شامل خروج مواد غنیشده از ایران، برچیدن زیرساختهای غنیسازی، محدود شدن تولید موشک و پایان حمایت ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه باشد.»
دفتر نتانیاهو: اسرائیل طرف تفاهمنامه با ایران نیست
دفتر نخستوزیری اسرائیل، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره یک یادداشت تفاهم در حال شکلگیری با حکومت ایران برای ورود به مذاکرات، با بنیامین نتانیاهو گفتوگو کرده است.
این دفتر افزود نتانیاهو از تعهد ترامپ درباره شرایط هر توافق نهایی با ایران ابراز قدردانی کرده، هرچند اسرائیل طرف این تفاهمنامه نیست.
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ترامپ: توافق با ایران شاید همین آخر هفته امضا شود
خبرنگار: چقدر اطمینان دارید که این آخر هفته توافقی با ایران امضا خواهد شد؟
ترامپ: «بهزودی انجام میشود؛ شاید همین آخر هفته.»
این خبرنگار همچنین از ترامپ پرسید: آیا خامنهای این توافق را تایید کرده است، رییسجمهوری آمریکا گفت: «تا جایی که من میدانم، پاسخ بله است.»
Reporter: How confident are you that there will be a signing this weekend with Iran?-- Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 11, 2026
Trump: It will be soon, maybe this weekend. pic.twitter.com/bjFv4fadg8
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