درباره رژیم جنایتکار آخوندی و وابستگانش بارها نوشته‌اند و گفته‌اند؛

در مقاله‌ها، تحلیل‌ها و روایت‌های گوناگون، همه به یک نتیجه رسیده‌اند:

آخوندها و وابستگانشان دزدیدند، کشتند، تجاوز کردند، غارت کردند، ثروت مردم را به جیب خانواده‌های خود ریختند، منابع کشور را به بیگانگان واگذار کردند، جنگ ساختند و در دل همان جنگ، چوبه‌های دار را صدها برابر کردند. آنان در نابودی ایران سنگ تمام گذاشتند.

پس تا اینجا، نویسندگان، تحلیلگران و مردم معترض، همگی در یک نکته هم‌صدا هستند:

حکومتی فاسد و جنایتکار، ثروت ملت را برای بقای خود و مزدورانش هزینه می‌کند.

اما پرسش اینجاست: آیا تکرار این دردها، پس از نزدیک به نیم‌قرن، توانسته گرهی از رنج مردم باز کند؟

امروز دیگر تنها گفتنِ دردها کافی نیست.