‌ ‌ شش سال حتی به عنوان مهمان هم به جشنواره فجر نرفتم. امسال هفتمین سال است. خوشحالم که امروز ماهیت این پروپاگاندای غیرسینمایی و دولتی برای تعداد زیادی از همکارانم روشن شده. با افتخار در کنار آنها، بعد از این هم فجر و افتخاراتش را به اهل خودش واگذار می‌کنم. . #تحریم_فجر #جشنواره_فیلم_فجر #عزادار۱۷۶انسان #اسیریم