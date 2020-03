View this post on Instagram

پدر ⁧‫#پویا_بختیاری‬⁩ با این مصاحبه سکوتش را شکست؛ بازجو به دخترم در سلول گفت من برادرت را کشتم. من در سلول تنها بودم که صدای فریادهای یک زن را از سلول بغلی شنیدم. به در کوبیدم چون فکر کردم صدای فریادهای دخترم است بعدا فهمیدم فایل صوتی پخش می کردند تا مرا شکنجه روانی کنند. @m__bakhtyari