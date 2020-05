View this post on Instagram

نوجوان که بودم آرزوی من این بود تا در مسیری قرار بگیرم که به سطح قهرمانان بزرگ ورزش دنیا برسم. برنده مدال طلای جهان و المپیک یعنی یک نفر در کره زمین. اسمشان مشخص است و تعدادشان هم خیلی کم است. اگر زمان نوجوانی من اینستاگرام وجود داشت و می دیدم که صدها قهرمان جهان داریم دیگر این رویا را نداشتم که زحمات شبانه روزی بکشم و به حدی برسم که از سکوی المپیک بالا بروم. الان هم وقتی نوجوانان در اینستاگرام می بینند که قهرمان جهان شدن خیلی معمولی و پیش و پا افتاده است، انگیزه تمرینات سخت و رعایت انضباط ورزش حرفه ای را از دست می دهند. افرادی که با هر هدفی به خودشان می گویند قهرمان جهان، هم به قهرمانان واقعی بی احترامی می کنند هم انگیزه تلاش را از نوجوانان با استعداد می گیرند. این عزیزان به وجدان خودشان مراجعه کنند و بدانند که ما برای مدالهایی که بدست آوردیم همیشه دور از خانواده بودیم. عمر و جوانی و سلامتی مان را گذاشتیم. از وزارت ورزش و فدراسیونها و کمیته المپیک و خبرنگاران محترم ورزشی درخواست دارم از خون دلی که قهرمانان واقعی خورده اند دفاع کنند و اجازه سوء استفاده به متقلبین را ندهند. از شما هموطنان عزیز هم خواهش می کنم که هوشیار باشید و گول بیوگرافی های دروغ اینستاگرام را نخورند. کشورمان بیشتر از مدالهای ورزشی به صداقت و راستگویی و دوری از تقلب نیاز دارد. #ایران #ورزشهای رزمی #قهرمانان واقعی #المپیک #قهرمان جهان #دروغ #خبرنگار