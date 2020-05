View this post on Instagram

. ممکن است این ویدیو طنز باشد، ولی فاجعه‌ی کودک همسری و زن‌ستیزی که در جامعه وجود دارد و قانون و حکومت و مراجع دینی هم از آن پشتیبانی می‌کنند، واقعی‌ست. این‌که در اقشاری از جامعه پدر و برادر خود را مالک دختر می‌دانند، واقعی است. این که در کتب مراجع تقلید لذت جنسی بردن از کودک (حتی کودک شیرخواره - رجوع شود به توضیح‌المسائل روح‌الله خمینی) جایز شمرده شمره است، واقعی است. این که دختر بچه‌های بسیاری در ایران در معرض انواع مخاطرات قرار دارند، واقعی‌ست..... #کودک_همسری #زن_ستیزی