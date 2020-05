در واقع سپاه پاسداران از طریق یک دوربین معلق ساخت یک شرکت آمریکایی قادر به «تسخیر» فضا شده بود. نابغه‌‌های سپاهی نکرده بودند حتی رمزگذاری آن را تغییر دهند.

پیشتر در سایه‌ی مدیریت «جهادی»، یکی از «نخبه»‌‌های نظام ولایی مدعی شده بود برای نخستین بار موفق به طراحی و ساخت دستگاه «گـاو مصنوعی» با قابلیت تولید شیر مصنوعی مغذی در رنگ‌ها و طعم‌های مختلف با دریافت علوفه تازه شده است. وی ادعا کرد دستگاه ابداعی‌اش كه فاقد هرگونه مشابه خارجی است، قادر است با دریافت علوفه تر و مقداری كنسانتره و آب، شیر مصنوعی و غنی از مواد مغذی با رنگ‌های مختلف تولید كند. حتی می‌توان از آنها در مصارف خاص پزشكی نیز استفاده كرد. دستگاه گاو مصنوعی برخلاف گاوهای طبیعی، هر دو ساعت یكبار شیردهی می‌كند و بازدهی آن به حدی است كه حدود دو كیلوگرم علوفه تازه، ۴۰۰ گرم كنسانتره و ۶۰۰گرم‌ آب،‌ حدود دو كیلو و ۲۰۰ گرم شیر مصنوعی و ۸۰۰ گرم كنسانتره قابل استفاده به عنوان خوراك گاوهای گوشتی تولید می‌كند.[28]

نیروهای نظامی و ساخت کیت تشخیص کرونا

بنا به ادعای دستگاه‌های تبلیغاتی نظام ولایی، نیروهای سپاه و ارتش و وزارت دفاع نه تنها در عرصه‌ی نظامی در دنیا پیشتازند بلکه در زمینه بهداشتی و درمانی نیز در دنیا زبانزد هستند و گوی رقبت را حتی از پیشرفته‌‌ترین انستیتوهای تخصصی داخلی و خارجی ربوده‌اند.

به گزارش صداوسیما، پس از تصمیم جدی برای مبارزه با ویروس کرونا و عزم ملی برای شکست این ویروس بسیاری از نهادها و سازمان‌ها به صورت خودجوش اقدام به تولید تجهیزات پزشکی کردند. [29]

رسانه‌های داخلی، اولین بار در چهارم اسفند ۱۳۹۸، یعنی چند روز پس از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، از ساخت اولین نمونه از کیت‌های تشخیص کرونا در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر دادند.

۶ اسفند ۱۳۹۸ سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از بسیج امکانات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ارتش، سپاه و بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا خبر داد. [30]

۱۴ اسفند دکتر پاسدار علیرضا جلالی رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله ادعا کرد:‌

«... حدود ۱۲ روز گذشته که اولین بیمار از شهر قم به ما مراجعه کرد توانستیم با کمک کیت‌های آزمایشگاهی و تشخیصی «سارس» وجود ویروس کرونا را در این بیمار تشخیص دهیم. چون ویروس سارس و کرونا شباهت بسیاری به هم دارند. حالا با استفاده از نمونه کیت‌های آزمایشگاهی که صنایع دفاع آن‌ها را ساخته و به ما تحویل داده است از بیماران نمونه‌گیری می‌کنیم. ظرفیت آزمایشگاه ویروس‌شناسی ما هم به حدی است که از چند روز قبل به آزمایشگاه «انستیتو پاستور» اعلام کردیم که در صورت نیاز، آماده کمک‌رسانی هستیم و نمونه‌های ارسالی آزمایشگاه پاستور را تحویل گرفتیم. همچنین بیمارستانی در شهر اصفهان نیز بخشی از نمونه‌های آزمایشی خودشان را به مرکز ویروس‌شناسی بیمارستان بقیة‌الله انتقال داده‌اند. قرار است بخشی از کیت‌های آزمایشگاهی و تشخیصی را به بیمارستانی در اصفهان ارسال کنیم. ناگفته نماند در حوزه ساخت کیت‌های تشخیصی به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردیم. در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله بیش از ۵۰ کیت تشخیصی برای ویروس‌های مختلف ساخته‌ایم. [31]

این ادعا درحالی صورت می‌گرفت که بیمارستان بقیه‌‌الله بیماران را برای انجام تست کرونا به بخش خصوصی می‌فرستاد و امکانات موجود را نیز در اختیار نیروهای خود قرار می‌داد. [32]

در ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ سردار عزیزی دلشاد، مسئول اداره تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرد: «کیت تشخیص ویروس کرونای ساخت وزارت دفاع صبح امروز در ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد و به تولید انبوه رسید.»

او با بیان این که «این کیت در زمان سه ساعت می‌تواند بیماری را با دقت بالا و خیلی خوب تشخیص دهد و می‌تواند تمام ژنوم‌های رایج دنیا را شناسایی کند»، ادامه داد: «این کیت از نمونه‌های مشابه خود در دنیا چیزی کم ندارد و در مواردی هم امتیازاتی در صحت و دقت این کیت رویت شده است.» [33]

در فروردین ۱۳۹۹ بسیج سپاه از نخستین دستگاه تست سیار کرونا با ظرفیت حمل ۲۰۰ نمونه آزمایشگاهی رونمایی کرد. [34]

این رونمایی با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، صورت گرفت. همان موقع ادعا کردند که «طی دو هفته گذشته خودرو کشنده آن طراحی شده است.»

درحالی که موضوع ربطی به بسیج و کشفیات آن نداشت بلکه یک واسطه تجاری در بنیاد ۱۵ خرداد، کیت تشخیص کرونا‌ی کره‌ای را به سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور معرفی می‌کند و پروژه‌ی «آزمایشگاه سیار» برای مبادی ورودی شهرها شکل می‌گیرد و بسیج تبلیغات گسترده‌ای به راه می‌اندازد.

کار آنقدر بالا گرفت که محمد حسین سپهر، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران، با بیان این‌که بسیج اولین نهادی بوده که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در کشور با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه امضا کرده است، مدعی شد که «وزارت بهداشت اصلاً سازوکار این کار بزرگ را نداشت.» [35]

ادعای ساخت واکنس و داروی کرونا توسط سپاه پاسداران

در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ پس از انتشار اخباری مبنی بر تلاش اسرائیل برای ساخت واکسن ضدکرونا در مرکز تحقیقاتی میگال و پیشرفت‌های این کشور در این زمینه ، دکتر پاسدار علیرضا جلالی رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌‌الله و قرارگاه شفا سپاه پاسداران به صحنه آمد و مدعی شد «سپاه پاسداران کیت تشخیص کرونا را ساخته، منتظر واکسن آن هم باشید».[36]

وی همچنین مدعی شد:‌ «سه پروژه جدید برای ساخت واکسن و داروی قطعی کرونا کلید زده شده است. پیش بینی ما این است که از این پروژه ها خروجی جدی داشته باشیم.»

جلالی با اشاره به تجربه موفق ایران در ساخت واکسن آنفولانزا در خصوص ساخت دارو و واکسن ویروس کرونا هم اظهار امیدواری کرد و گفت: «نمی‌توان در حال حاضر جزییات دقیقی از پروژه‌های درمانی ویروس کرونا را خبری کرد.اما به اطلاع هم وطنان عزیز می‌رسانیم که اولین پروژه، ساخت داروی درمانگر کرونا مبتنی بر حوزه‌های علم ژنتیک است که مراحل اجرای آن با همراهی مجموعه وزارت بهداشت و معاونت تحقیقی- صنعتی سپاه در مرکز

ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله کلید خورده است». [37]

وی در خصوص ساخت داروی کرونا با بیان اینکه پنج تیم در این دانشگاه در حال تحقیق بر روی ساخت داروی کووید-۱۹ هستند، اعلام کرد که یکی از داروها در مرحله آزمایشگاهی جواب مثبت داده و امیدواریم در مرحله بالینی هم جواب مثبت از آن بگیریم. [38]

ادعای جلالی در مورد ساخت واکسن آنفولانزا نیز واقعیت ندارد. نمکی وزیر بهداشت در اردیبهشت ۹۹ در خصوص واردات واکسن آنفلوآنزا، گفت: «در سال جاری، واردات واکسن آنفلوآنزا افزایش خواهد داشت تا تمامی گروه‌های آسیب‌پذیر بتوانند واکسینه شوند.» [39]

ساخت داروی گیاهی برای درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا دیگر ادعای جلالی بود. وی با اعلام این خبر گفت: «متخصصان در مرکز تحقیقات طب سنتی در حال انجام آزمایش‌ها برای ساخت داروی گیاهی درمان کرونا ویروس هستند. امیدواریم خروجی همه این پروژه‌ها در چندماه آینده ساخت داروی قطعی کرونا ویروس باشد.» [40]

کیت تشخیص نسل سوم و سامانه غربالگری الکترواپتیکی

روزنامه کیهان و رسانه‌های وابسته به سپاه و اخبار سیمای جمهوری اسلامی خبر از تولید کیت تشخیص نسل سوم و سامانه غربالگری الکترواپتیکی دادند و آن را گامی بلند در مبارزه با کرونا معرفی کردند.

نیروهای سپاهی مدعی بودند که سامانه غربالگری الکترواپتیکی تشخیص تب کرونا توسط یکی از پژوهشکده‌های وابسته به سپاه تولید شده است در حالی که جنس بنجلی بود که از چین وارد شده بود.

در مراسم رونمایی از سامانه بومی غربالگری الکترواپتیکی با دقت بالا در محیط‌های پر ازدحام برای تشخیص تب کرونا سردار احمد عبدالهی معاونت سلامت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه، علیرضا جلالی، رئیس‌دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله و حسین صمدی‌نیا، رئیس‌بیمارستان بقیه‌الله حضور داشتند.

این دستگاه وارداتی که سپاه مدعی بود آن را ساخته و قرار بود تنها تا «یک دهم درجه» دقت داشته باشد، دمای بدن خبرنگاران را که در محل حاضر بودند، تا سر حد مرگ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ درجه نشان داد. [41]

سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو در رابطه با تولید و استفاده از رادار برای تشخیص کرونا، مجبور شد اعتراف کند که «هیچ خبر و ارزیابی از این دستگاه نداریم و تاکنون این دستگاه در وزارت بهداشت ارزیابی نشده است و اگر قابل استفاده باشد باید سازمان غذا و دارو و اداره‌کل تجهیزات پزشکی این سازمان آن را تأیید کند.» [42]

در این حقه‌‌بازی علمی، روحانی و دولت نیز با سپاه و وزارت دفاع سهیم بودند. روحانی همراه با سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور و امیر حاتمی، وزیر دفاع از نمایشگاه دستاوردها و محصولات علمی و فناوری کشور در مبارزه با بیماری کرونا بازدید کرد. رضا الله‌ورن، رئیس‌اداره بهداشت، امداد و درمان وزارت دفاع از تولید کیت‌های نسل سوم تشخیص ویروس کرونا و ساخت بسته کاملی از تجهیزات برای مقابله با کرونا توسط متخصصان صنعت دفاعی خبر داد. وی این کیت‌ها را فوق‌العاده خواند و تأکید کرد: آزمایشگاه سیار زیستی سطح ۳در وزارت دفاع ساخته و به انستیتو پاستور تحویل داده شد. [43]

ادعای غیرواقعی صادرات کیت تشخیص کرونا به سراسر عالم

علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران در اسفندماه اعلام کرد: «هم اکنون پنج شرکت دانش‌بنیان کیت تشخیص مولکولی کرونا را در کشور تولید کرده‌اند و تولید آنها مورد تایید قرار گرفته است.»

او ادامه داد: «با تولید و تأیید کیت‌های تشخیصی در داخل اکنون، امکان تست افراد مشکوک با علایم خفیف فراهم شده است و نه تنها در تولید کیت خودکفا شده‌ایم بلکه حتی امکان صادرات کیت به کشورهای نیازمند منطقه را هم داریم.» [44]

روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ همشهری آنلاین، به نقل از بلومبرگ گزارش داد ایران اعلام کرده که حدود ۴۰ هزار کیت تست تشخیص کرونا تولید شده را برای شناسایی کرونا به آلمان ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، سایر کشورها از جمله اسپانیا، برزیل، ترکیه و اکوادور نیز خواستار دریافت تست تشخیص کرونا از ایران شده‌اند. [45]

مقامات نظام اسلامی در حالی از تقاضای کشورهای اروپایی ابرای دریافت کیت تشخیص ایرانی خبر می‌دادند که چند کشور اروپایی از واردات تجهیزات چینی مرتبط با ویروس کرونا امتناع کردند و آن‌ها را فاقد استاندارد لازم دانستند. به گفته مقامات اسپانیا، هلند و ترکیه، هزاران کیت تست کرونا و ماسک پزشکی خریداری شده از چین یا ناقص بوده یا با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته است.[46]

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه نظام اسلامی نیز روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «چهل هزار کیت تست پیشرفته ساخت ایران به آلمان، ترکیه و کشورهای دیگر ارسال کردیم» [47]

تست‌هایی که ظریف در پیام توییتری خود آن‌ها را «پیشرفته» خوانده بود از قرار معلوم ساخت شرکت «دانش‌بنیان پیشتاز طب زمان» در ایران هستند. این شرکت مدعی بود۴۰ هزار تست تشخیص کرونا تنها به آلمان صادر کرده است.

دولت‌ آلمان اعلام کرد که درخواست خرید یا دریافت «کیت تست تشخیص کرونا» از ایران نداشته‌است.[48]

منابع دیپلماتیک ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار آناتولی ادعای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مبنی بر ارسال و دریافت «۴۰ هزار کیت تست پیشرفته ویروس کووید-۱۹» به کشور را تکذیب کردند.[49]

این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که آلمان یکی از موفق‌ترین کشورهای جهان در زمینه مقابله با ویروس کرونا به شمار می‌‌رود و کارشناسان این کشور از پیشتازان طراحی و تولید تست‌های کرونا هستند.

داروسازی «روش» از پیشگامان تولید انبوه این تست، در ماه می، سه میلیون تست آنتی‌بادی در اختیار وزارت بهداشت آلمان قرار داده است. [50]

۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹ رادیو دویچه‌وله در گزارشی خبر داد که کیت تست تشخیص کرونا شرکت دانش بنیان «پیشتازان طب زمان»، در شمار آزمایش‌های سرولوژیک به شمار می‌رود و تست الیزا هم خوانده می‌شود که یک روش عمومی غربالگری در بیوشیمی است و می‌تواند پادتن یا آنتی‌بادی موجود در خون یک فرد را پس از ابتلا او به ویروس نشان دهد. در این تست چند قطره خون در محلول خاصی در آزمایشگاه بررسی می‌شود.» [51]

علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور نیز مجبور شد اعتراف کند که «تست‌های آنتی بادی به هیچ وجه ارزش تشخیصی ندارند.» [52] اشاره او به کیت‌های شرکت «پیشتازان طب زمان» بود. در حالی که در نهم فروردین ماه ۱۳۹۹ حسین وطن پور مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد محصول این شرکت اظهار داشت: «این شرکت تجربه بالایی در طراحی و ساخت کیت‌های تشخیصی دارد و موفق به ساخت این محصول شده است.... تعدادی شرکت دانش بنیان سازنده کیت‌های تشخیص کرونا برگزیده شده و محصول آن‌ها به انستیتو پاستور ایران معرفی شد تا محصولات مورد ارزیابی قرار گیرد. تولیدات یکی از این شرکت‌ها [ پیشتازان طب زمان] پس از کسب محوز از مبادی ذیربط و تایید انستیتو پاستور ایران، وارد بازار شده و امید است تولیدات بقیه شرکت‌ها هم به زودی وارد بازار شود.... این کیت با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی تولید شده و انستیتو پاستور این محصول را تست و با کیت‌های خارجی مقایسه می‌کند.» [53]

مهدی قلعه‌نوی رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری نیز همچنان به طرح ادعاهای واهی پرداخت و گفت: «دو نوع کیت تشخیصی ایرانی به مرکز درپ در پاکستان ارسال شده است و به زودی هماهنگی‌ها برای خرید این کیت‌ها صورت می‌گیرد.»

وی فیلیپین را هدف دیگر کیت‌های ایرانی معرفی کرد و گفت: «دو نوع از کیت‌های تشخیصی IGG و IGM ایران به مرکزDOH در فیلیپین هم ارسال شده است تا پس از مثبت بودن جواب تست‌ها، این کیت‌های ایرانی به کشور فیلیپین هم صادر شود.»

وی در ادامه گفت:‌ «نمونه کیت‌های تشخیصی تولید داخل به سایر کشورها ارسال شده و در صورت رفع برخی موانع، بازار این کیت‌ها را در دنیا توسعه می‌دهیم.» او در خاتمه افزود: «کشورهای هند، نیجریه و ارمنستان از دیگر مقاصد صادراتی کیت‌های تشخیص کرونای ایرانی هستند. همه این کشوها درخواست خرید از ایران را دارند اما برخی موانع مانند بسته شدن مرزها و فرودگاه‌ها کار خرید و ارسال نمونه‌ها را سخت کرده است.»

قلعه‌نوی همچنین قطر، گرجستان و سوریه را در لیست کشورهای هدف ارسال این کیت‌ها معرفی کرد و اضافه کرد «کشور ترکیه هرگونه واردات از دیگر کشورها به خاک خودش را ممنوع کرده است؛ اما در تلاش هستیم تا دولت این کشور را هم به خرید کیت‌های تشخیصی کرونای دانش‌بنیان‌ها ترغیب کنیم.» [54]

وزیر بهداشت افغانستان در گفتگو با ایران اینترنشتال در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ صادرات و وعده‌ی جمهوری اسلامی برای ارسال کیت‌های ایرانی به افغانستان را تکذیب کرد.

درحالی که تمامی رسانه‌های نظام ولایی یک‌صدا از صادرات کیت تشخیص به اقصی نقاط دنیا خبر می‌دادند کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از اهدای ۱۰۰ هزار کیت تشخیصی جدید کرونا به ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی خبر داد. [55]

همچنین صادق نامدار مدیرکل گمرک بازرگان گفت: محموله آزمایشگاهی کیت تشخیص کرونا که از کشور فرانسه به میزان حدود ۶ تن خریداری شده، از طریق بازارچه مرزی «ساری‌سو» وارد ایران شد. [56]

وزارت بهداشت نیز اعلام کرد به خاطر کمبود کیت‌های تست، این امکان وجود ندارد که از همه مراجعان تست ویروس گرفته شود به همین دلیل در چند نوبت، کیت‌های مخصوص تست کرونا از چین و سایر کشورها به ایران ارسال شد تا جلوگیری از بحران کمی ساده‌تر شود.[57]

ارائه کیت و اقلام بهداشتی تولیدی بسیج به آمریکا

۱۲ فروردین ۱۳۹۹هادی زهیری مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله از اهدای کیت تشخیص ویروس کرونا به مردم آمریکا خبر داد. او در توضیح این اقدام گفت: ما با دولت آمریکا دشمن هستیم، نه مردمش و کیت‌ها تحویل سفارت سوئیس شدند. [58]

۱۴ فروردین ۱۳۹۹ یکی از رسانه‌های داخلی در گزارشی تحت عنوان «روایتی تلخ از حضور در بیمارستان بقیه‌‌‌الله تهران» نوشت: «یکی از بیماران مشکوک به ویروس کرونا تجربه خود را از حضور در یکی از بیمارستان‌های معین مخصوص بیماران کرونایی در تهران برای رویداد۲۴ شرح داده و می‌گوید زمانی که برای ویزیت و تست ویروس کرونا به بیمارستان بقیه الله متعلق به «نیروهای مسلح» مراجعه کرده، بیماران را به خاطر کمبود کیت تست ویروس کرونا به مرکز درمانی دیگری ارجاع دادند! این در حالی است که در روزهای گذشته بیمارستان بقیه‌الله پیشقدم شده بود که محموله‌های بهداشتی را به دست مردم مستضعف آمریکا برساند.»[59]

محمدجواد نیک‌روش، رئیس سازمان بسیج دانشجویی و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین وابسته به سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود که دانشجویان بسیجی «یک محموله از اقلام بهداشتی را که اتفاقاً تولید خودشان هم است برای ارائه به مستضعفین آمریکا آماده کرده‌اند و به دفتر حافظ منافع آمریکا ارائه خواهند کرد.»[60]

بنا به گفته نیک‌روش، نیروهای بسیج آمادگی این را دارند که «برای آمریکایی‌هایی که امروز نمی‌توانند نیازهای اولیه خودشان را تأمین کنند، کمک‌حال باشند.»

بنا به گزارش تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران «محموله‌های بهداشتی درمانی شامل ماسک، گان، محلول‌های ضدعفونی‌کننده، کیت تشخیص ویروس کرونا و دستگاه اتوماتیک گندزدایی و دیگر ملزومات لازم به منظور مقابله با ویروس کرونا»[61] بوده است.

کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت با شایعه خواندن ارسال تجهیزات و ملزومات پزشکی به دیگر کشورها گفت که در حال حاضر ایران بیشتر از هر کشوری به این اقلام حفاظتی در برابر کرونا نیاز دارد. [62]

کیفیت پایین کیت‌های تشخیصی ساخت داخل

پس از تأکید بر «سرعت و دقت» کیت‌های ساخت ایران به ویژه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح سیامک سمیعی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو هشدار داد: «کیت‌های تشخیص سریع بر اساس بررسی آنتی‌بادی کار می‌کنند و تولید آنتی‌بادی در بدن افراد ممکن است سه هفته پس از ابتلا تشخیص داده شود. لذا این کیت‌ها ارزشی برای بیماریابی ندارند.» [63]

از آن‌جایی که نظام ولایی اجازه نمی‌دهد مراجع و مجامع مستقل در مورد کیفیت کیت‌های تشخیصی ساخت داخل کشور تحقیق به عمل بیاورند،یکی از بهترین راه‌ها برای پاسخ به کیفیت این کیت‌ها، تجربیات کسانی است که مورد آزمایش کیت‌های ایرانی قرار گرفته‌اند.

یکی از شهروندان ایرانی در این زمینه به ایران‌اینترنشنال گفته است: «ما در شمال زندگی می‌کنیم، مادرم تمام علائم کرونا را در هفته اول فروردین داشت، اما بیمارستان گفت آنفلوآنزا است. حالا بعد از یک ماه به مادرم زنگ زدند و از او جزییات بیشتر گرفتند و گفتند کرونا داشته اما تست نشان نداده.»

یک شهروند ساکن تهران نیز که خود به کرونا مبتلا شده بود، گفت: «اواسط فروردین با سردرد و تب و تهوع بیمارستان رفتم، آزمایش دادم و گفتند جواب منفی است. بعد از سه هفته تماس گرفتند و دوباره کلی سوال با ربط و بی ربط از من پرسیدند و در آخر گفتند که کرونا داشتید و چقدر کار درستی کردید که خود قرنطینگی انجام دادید.»

همچنین یک تهرانی دیگر به ایران‌اینترنشنال گفت: «پسر من دچار تنگی نفس بود، تب داشت، آزمایش داد، اما گفتند سرماخوردگی است و ما را به خونه فرستادند، بعد تماس گرفتند و بعد از کلی سوال و جواب، گفتند متاسفانه فرزندتان کرونا داشته و خدا رو شکر خوب شده، مشکل کیت آزمایش بوده، یعنی جان مردم ارزش نداره.»

شماری از شهروندان تهرانی نیز در این باره می‌گویند: برای تشخیص کورونا به بیمارستان رفتیم و آزمایش دادیم آن هم با کیت‌های ساخت جمهوری اسلامی، اما نتیجه منفی بود پس از سه هفته به علت علائم شبه کورونا دوباره به بیمارستان رفتیم و این بار، کیت کره جنوبی تشخیص داد که مبتلا به کورونا هستیم.

ساخت «گیت کنترل تردد و ضدعفونی»

۳۰ فروردین ۱۳۹۹ در حاشیه افتتاح مجتمع بین‌المللی فناوری و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط سورنا ستاری معاون علمی روحانی از ۶ محصول تولید محققان این دانشگاه در حوزه تشخیص، غربالگری و مقابله با ویروس کرونا رونمایی شد. "گیت کنترل تردد و ضدعفونی" یکی از محصولات رونمایی شده در این مراسم بود. طبق ادعای مقامات نظام ولایی امکان تشخیص دمای بدن مبتنی بر سنسور تشخیص دما و همچنین تشخیص هوشمند، امکان اندازه‌گیری درصد اشباع اکسیژن خون، یکپارچگی با سیستم پرسنل سازمانی از ویژگی‌های این دستگاه است. [64]

چند روز نگذشت که خبر از اهدای ۳ دستگاه گیت اسکن کننده بهداشتی از سوی چین به آستان قدس رضوی منتشر شد.

این سه دستگاه در ادامه دیپلماسی سلامت وزارت امور خارجه و تلاش برای کمک به مهار و مقابله با کرونا، از یک شرکت چینی دریافت شد تا پس از بازگشایی حرم امام رضا امکان کنترل دمای بدن زائرین و ضد عفونی محیط، سلامت و بهداشت زائرین تسهیل شود. [65]

سامانه جنگ نوین سپاه برای کنترل شیوع بیماری

در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد:‌

«متخصصان به تازگی اثبات کرده‌اند که ترموتر‌های لیزری مورد استفاده در کشور چین هر جای دیگر جهان نمی‌تواند دقت کافی را داشته باشد و به عنوان یک ابزار غربالگری برای تشخیص ویروس کرونا مورد استفاده قرار بگیرد.

این ترمومترهای لیزری در چین به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند تا به واسطه آن مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شوند. شیوه کار این وسایل تشخیص دمای بدن بدون تماس با پوست است.

البته باید این ترمومترها به اندازه کافی به پیشانی فرد نزدیک شود تا بتواند ارزیابی دقیقی داشته باشد اما اغلب در غربالگری‌ها در این اتفاق نمی‌افتد و همین موضوع باعث می‌شود دمای بدن پایین‌تر از آن چیزی که هست، نشان داده شود!

موضوع دیگری که نگرانی‌ها را در غربالگری بیماران مبتلا به ویروس کرونا بیشتر کرده انتشار نتایج یک تحقیق در مجله The New England Journal of Medicine است که بیان می‌کند که مبتلایان به این ویروس ممکن است تا چند روز با علائمی مانند تب مواجه نشوند.» [66]

با این حال ۱۶ روز بعد در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ دکتر علیرضا جلالی رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌‌الله ادعا کرد «با تشخیص قرارگاه شفا، سامانه جنگ نوین سپاه از سه هفته قبل، اسکنرهای الکترونیک را در فرودگاه امام خمینی(ره) نصب کرد. بدن مسافران با رد شدن از زیر این دستگاه اسکن می‌شود و افراد تب‌دار را شناسایی می‌کند. از همان روز اول بروز ویروس کرونا در قم، سه دستگاه سامانه تشخیص متحرک را هم به این شهر ارسال کردیم. در این شرایط این دستگاه ها کمک قابل توجهی برای کنترل بیماری دارد و به تعداد بالایی از آن‌ها نیاز داریم. البته خبرهای خوبی هم در این حوزه اتفاق می‌افتد. صنایع وزارت دفاع در حال ساخت اسکنرهای متحرک است و امیدواریم به زودی بتوانیم در خارج از بیمارستان‌ها هم با استفاده از این دستگاه‌ها، افرادی که علائم اولیه کرونا را دارند شناسایی کنیم.» [67]

متخصصان و دانشمندان چینی حتی دقت ابزاری را که به پیشانی فرد نزدیک می‌شد و تب او را می‌سنجید ناکاف می‌دانستند اما دانشمندان سپاه مدعی بودند با اسکنر الکترونیک همه افراد تب‌دار را شناسایی می‌کنند.

دخالت بسیج و تلاش خانه طلاب جوان برای نگهداری از سالمندان غربی

خانه طلاب جوان قم که ارتباط نزدیکی با بسیج سپاه دارد برای آن که از قافله عقب نماند در نامه‌ای به ظریف وزیر امور خارجه نظام ولایی، اعلام آمادگی کردند از سالمندان کرونایی اروپایی پرستاری کنند:‌

«با توجه به عدم رسیدگی مناسب به سالمندان و نیازمندان مبتلا به کرونا در آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی به حکم وظیفه انسانی بر خود لازم می‌دانیم که به یاری این دسته از بیماران اقدام کنیم و از هرگونه کمکی در جهت نجات جان آفریدگان آفریدگار مهربان دریغ نورزیم.

بدین منظور با توجه به تجربه موفق نظام سلامت کشور و گروه‌های جهادی مردمی در مهار و درمان بیماری کرونا از جنابعالی تقاضا داریم تا شرایط اعزام طلاب جهادی برای همراهی و کمک به بهبود این بیماران یا دعوت از این بیماران جهت مداوا در داخل کشور یا هر نوع اقدامی جهت کمک به این عزیزان را که صلاح میدانید، فراهم نمائید.»[68]

انتشار نامه‌ی خانه طلاب جوان قم در رسانه‌های وابسته به سپاه، بخشی از عملیاتی است که رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران به راه انداختند و قرارگاه فرهنگی- اجتماعی بقیه‌الله الاعظم با فرماندهی محمدعلی جعفری فرمانده سابق سپاه پشت آن بود. این قرارگاه برای هماهنگی عملیاتی گروه‌های مختلف سپاه در رسانه‌ها، فضای مجازی و گروه‌های فرهنگی تشکیل شده است.

«خانه طلاب جوان» مدعی‌است که تشکلی حوزوی و خودجوش است که از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با این مأموریت آغاز کرده است:

«توسعه و بسط امامت و ولایت برای ایجاد جریان‌های انقلابی در جهت ساختن دولت اسلامی و کمک به جریان انقلاب اسلامی از طریق دو روش الگوسازی و گفتمان سازی» [69]

مقر این گروه در «مدرسه علمیه معصومیه قم» است. طلاب این مدرسه از میان افرادی انتخاب می‌شوند که با معرفی سپاه از دانشگاه‌ها به حوزه می‌روند. بخش عمده فارغ‌التحصیلان و فعالان این مدرسه، اعضای سابق بسیج‌ هستند. حمله به سخنرانی‌های رفسنجانی، علی لاریجانی و ...، تسخیر دفتر آیت‌الله منتظری و ارعاب روحانیون مخالف ولایت فقیه در حوزه توسط فارغ‌التحصیلان و طلاب این مدرسه صورت می‌گیرد. تولیدات رسانه‌ای خانه‌‌ طلاب جوان با امکانات مدرسه معصومیه و کمک مالی سپاه قم منتشر می‌شود. این تشکل عقب‌مانده در مقابل انتشار فیلم‌های رقص و آواز پرستاران و کادر درمانی از نیروهای خود خواست «بیماران را با ذکرها آشنا و آرام کنید؛ قرآن کریم، حمد شِفا، ذکر صلوات، دعای سلامتی امام زمان، دعای هفتم صحیفه، ذکر توسل، حدیث کسا، زیارت عاشورا و توسلات رایج.»

بسیج طلاب قم، نیز بطور رسمی وارد میدان شد و خود را در «خط مقدم مقابله با ویروس منحوس»‌ معرفی کرد.

اسماعیل امیرزاده، مسئول سازمان بسیج طلاب سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم با بیلانی از فعالیت بسیج داد و تأکید کرد که «۱۵۳ مبلغ این روزها به مدافعان و سربازان خط مقدم سلامت پیوسته اند و شبانه روز در کنار پزشکان و پرستاران در خدمت بیماران کرونا هستند.» [70] که چیزی نبود به جز دخالت در امر سلامت مردم و ایجاد مزاحمت برای کادردرمانی. او هم چنین از اقدام نمایشی ضدعفونی کردن درب منازل مردم (۲۵۰۰ تا از منازل) یاد کرد که نه تنها هیچ تأثیر مثبتی ندارد بلکه به آلودگی هوا نیز می‌افزاید. در این اقدام نیروهای حشد‌‌الشعبی و حزب‌الله لبنان نیز بسیج قم را همراهی می‌کردند. در حالی که در هیچ‌یک از کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، آمریکا و ... ضدعفونی خیابانی صورت نمی‌گرفت و یا به درب منازل مردم مراجعه نمی‌کردند. اما در ایران نیروی انتظامی با میدان آوردن وسائط نقلیه مربوط به سرکوب خیابانی و ارائه‌ی نمایش وحشت، از مانور خود به عنوان «عملیات سرکوب کرونا»[71] یاد کرد.

سازمان جهانی بهداشت در سندی هشدار داد: «افشاندن ضدعفونی کننده‌ها در خیابان‌ها نه تنها ویروس کرونا را از بین نمی‌برد بلکه می‌تواند مضر باشد.» این سازمان همچنین با استناد به مطالعه‌ای که نشان می‌دهد افشاندن ضدعفونی کننده در فضای باز تقریبا هیچ تاثیری ندارد در مورد انجام این کار در فضای داخلی هم هشدار داده و تاکید کرده است ضدعفونی سطوح با استفاده از دستمال و پارچه انجام شود. [72]

«جهادگران سلامت حضرت نرجس خاتون(س)» نیز یکی از دیگر قرارگاه‌هایی بود که بسیج و سپاه پشت آن بودند.

حجت الاسلام رضا کریمی فرمانده این قرارگاه اظهار داشت: این قرارگاه با درخواست مسئولین حوزه علمیه تهران و هیئت‌های بزرگ استان و با همکاری و مساعدت وزارت بهداشت از ۱۱ اسفندماه شروع به فعالیت کرد. [73]

یکی از اقدامات این قرارگاه، خریداری دو قالی ۱۲ متری از آستان قدس و برش آن به تکه‌های کوچک و قاب کردن آن بود. این تکه‌قالی‌ها تحت عنوان «قالیچه سلیمان» به تعدادی ا پرستاران اهدا گردید. [74]