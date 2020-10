View this post on Instagram

. . 🔴‌ پس از فوت #محمدرضا_شجریان ، مقامات، هنرمندان و نام‌های آشنا به درگذشت او واکنش نشان دادند. از همه شنیده شد به جز #علی_خامنه_ای رهبر حکومت. چرا؟ این ویدیو را تماشا کنید . #شجریان #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #خامنه_ای #جمهوری_اسلامی