یک منبع بلند پایه دیپلماتیک در کینشاسا در گفتگو با فرانس پرس تایید کرده که لوکا آتاناسیو، سفیر ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو در جریان این حمله مجروح شده و سپس بر اثر شدت جراحات جان باخته است.

لوکا آتاناسیو اوایل سال ۲۰۱۸ به این سو ریاست هیئت دیپلماتیک ایتالیا در جمهوری دموکراتیک کنگو را برعهده گرفته بود و به عنوان سفیر ایتالیا در این کشور خدمت می‌کرد.

به گزارش فرانس پرس وی در جریان حمله یاد شده از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و با وضعیتی وخیم و بحرانی به بیمارستانی در گوما منتقل شد.

ارتش کنگو در بیانیه‌ای اعلام کرده که نیروهای مسلح این کشور در حال تلاش برای شناسایی هویت مهاجمان و یافتن ردی از آنها هستند.

Italy's ambassador to Democratic Republic of Congo Luca Attanasio killed during a fact-finding mission to the country's troubled east, a senior diplomat says. pic.twitter.com/upMhLxU31F