گزارش‌ها حاکی از آن است در این جلسه، همه طرف‌های حاضر تاکید کردند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، توافق بر سر احیای برجام و بازگشت طرفین به تعهدات صورت پذیرد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد دور جدیدی از گفتگوها برای احیای برجام آغاز شده است. این دیپلمات عالی‌رتبه روس ادامه داد که حاضرین در این نشست توافق کردند تا روند مذاکرات را تقویت کنند و به نظر می‌رسد هیأت‌ها آماده هستند به هر میزانی که برای رسیدن به هدف نیاز باشد، در وین بمانند.»

The Joint Commission of #JCPOA at its meeting today opened a new round of the talks on full restoration of the nuclear deal. The participants agreed on the need to intensify the process. The delegations seem to be ready to stay in Vienna as long as necessary to achieve the goal.