نماینده روسیه در ادامه اضافه کرد ««من گفتم از نظر من پیشرفت‌های مهمی به دست آمده است. این حقیقت دارد اما هنوز مشکلات حل نشده‌ای باقی‌مانده است و مذاکره کنندگان به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارند تا به توافقی درخصوص احیای برجام برسند.»

I didn't say there was a breakthrough at the Vienna talks on #JCPOA. I said that significant progress have been achieved, in my view. That is true. But unresolved issues still remain and the negotiators need more time and efforts to finalise an agreement on restoration of JCPOA. https://t.co/ZLCAxrTXCQ