منتقدان به‌دلیل نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌ جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، حضور نماینده اروپا در مراسم رسمی آغاز ریاست جمهوری او را در تضاد با ارزش‌های حقوق بشری مورد پذیرش جامعه جهانی و اروپا می‌دانند و این کار را محکوم کرده‌اند.

همزمان با برگزاری مراسم تحلیف، وب‌سایت خبری مشرق‌نیوز و برخی از دیگر رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان در ایران، با انتشار تصاویری مشابه تصویر بالا، نوشتند که انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، در مراسم تحلیف «پشت سر نمایندگان محور مقاومت» قرار گرفته است. در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی «محور مقاومت» در ابتدا به سه گروه حزب‌الله لبنان، گروه حماس و جهاد اسلامی فلسطین اطلاق می‌‌شد که البته با گذشت زمان گروه‌های سوری، عراقی و یمنی را نیز دربرگرفته است.

در تصویر مربوط به مراسم تحلیف رئیسی، زیاد النخاله، دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطینی حماس و نعیم قاسم، نایب رئیس حزب‌الله لبنان در ردیف اول میهمانان خارجی حاضر در مجلس شورای اسلامی و انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در ردیف دوم و پشت سر آن‌ها جای داده شده است.

گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در ایالات متحده و سازمان ملل با انتشار تصویر مشابه در حساب توییتر خود، نوشت: «حزب‌الله، حماس و اتحادیه اروپا در یک عکس در مراسم تحلیف قصاب تهران. آن‌ها چگونه می‌توانند دم از حقوق بشر بزنند، درحالی‌که چند روز پس از حمله مرگبار ایران به یک کشتی نظامی و درست پیش از بررسی این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در کنار نمایندگان گروه‌های تروریستی نشسته‌اند؟»

Hezbollah, Hamas & the EU in one photo at the inauguration of the Butcher of Tehran. How can they preach about human rights while sitting with representatives of terrorist orgs days after Iran's murderous attack on a civilian ship & right before the UNSC discusses the issue? pic.twitter.com/uamj14QDsV