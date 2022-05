سینا کلهر، معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران، در واکنش به لغو این بازی گفته که فدراسیون فوتبال «طبق قرارداد» درخواست غرامت ۱۰ میلیون دلاری «لغو یک‌طرفه بازی» را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد

او در توئیتی مدعی شده که «شعار سیاسی نبودن ورزش پوششی است برای منافع کشورهای غربی».

سایت «نورنیوز» نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز از لغو این بازی انتقاد کرده و توئیت کرده است: «فدراسیون فوتبال کانادا در اقدامی سیاسی و غیر ورزشی، بازی دوستانه ایران و کانادا را لغو کرد تا ترجمه‌ی "ورزش نباید سیاسی باشد" از سوی این مدعیان دروغین بر همگان آشکارتر شود!»

خبرنامه گویا ـ فدراسیون فوتبال کانادا اعلام کرد که دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال ایران را لغو کرده است.

توئیتر فدراسیون کانادا در خبری نوشت که مسابقه تدارکاتی که قرار بود در تاریخ ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) برابر ایران به عنوان بخشی از آماده سازی تیم ملی مردان برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باشد، لغو شده است.

توئیتر فدراسیون کانادا همچنین افزوده است که جزئیات تکمیلی به تمامی خریداران بلیت ارائه خواهد شد.

