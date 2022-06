به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری این همه پرسی تاریخی در دانمارک و پیوستن این کشور به سیاست دفاعی مشترک اتحادیۀ اروپا، در راستای تحولات اخیر در میان کشورهای شمال اروپا به هدف تقویت روابط دفاعی در پاسخ به حملۀ روسیه به اوکراین، صورت گرفته است.

این در حالیست که دانمارک ۳۰ سال پیش، از پیوستن به سیاست دفاعی مشترک اتحادیۀ اروپا خودداری کرده بود اما تهاجم روسیه به اوکراین موجب تغییر موضع دولت کپنهاگ جهت افزایش همکاری نظامی این کشور با سایر کشورهای عضو اتحادیه شد.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

با این وجود، در جریان همه پرسی روز گذشته در دانمارک، ۳۳ درصد از شرکت‌کنندگان نیز با پیوستن این کشور به سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا مخالفت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان بر این باورند که پیمان دفاعی اتحادیۀ اروپا، تحت فشار بوروکراسی قرار گرفته است و مشارکت نظامی دانمارک در عملیات‌های نظامی اتحادیۀ اروپا، بسیار پرهزینه خواهد بود.

مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک، شامگاه چهارشنبه پس از اعلام نتایج این همه‌پرسی، گفت: «ما پیامی را به متحدان خود در ناتو و در اروپا فرستادیم و همچنین یک پیام روشن به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ارسال کردیم».

نخست وزیر دانمارک ضمن اشاره به حمایت این کشور از اوکراین، در ادامه گفت: «وقتی ولادیمیر پوتین به یک کشور آزاد و مستقل حمله می‌کند، وقتی پوتین امنیت و صلح و ثبات را تهدید می‌کند، ما همه به یکدیگر نزدیکتر می‌شویم».

دانمارک به رغم آنکه یکی از اعضای پیمان ناتو است، اما به هنگام تصویب سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، خواستار معافیت از آن شد و تا کنون ملزم به شرکت در ماموریت‌های نظامی اتحادیه نبوده است.

این در حالیست که ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین قدرت نظامی پیمان ناتو، به متحدان اروپایی خود هشدار داده است که باید مسئولیت بیشتری را در قبال امنیت خود بپذیرند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، با پیوستن دانمارک به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اتحادیۀ اروپا (CSDP)، این کشور می تواند در عملیات های نظامی مشترک اتحادیه، از جمله عملیات حفاظت از امنیت سومالی، مالی و بوسنی و هرزگوین، مشارکت کند و همچنین برای دستیابی به قابلیت های نظامی مشترک با دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا همکاری نماید.

خبرگزاری رویترز نوشته است که رهبران اتحادیه اروپا با استقبال از نتیجه همه‌پرسی دانمارک، آن را «تاریخی» توصیف کرده اند.

اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در واکنش به نتیجه همه‌پرسی در دانمارک، گفت: «این پیامی قوی دربارۀ تعهد به امنیت مشترکمان است که از سوی مردم دانمارک صورت گرفت».

I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.



Denmark's expertise on defence is much valued.



I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.



We are #StrongerTogether