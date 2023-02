حتماً می دانید که از اول سال مسیحی 2023 که آن متن منتشره را تعدادی امضاء و آن را منتشر کردند و بعد هم توجیه و تفسیر شد که این حالا فکر اتحاد است و نه ائتلاف و هیچ زد و بند سیاسی پشتش نبوده است (10) اما اکنون فاش می شود که خیر درست زد و بند سیاسی پشت آن بوده است. هنگامی که گردهمآیی هشت چهره سیاسی رضا پهلوی، مسیح علینژاد، گلشیفته فراهانی، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، علی کریمی و عبدالله مهتدی، در دانشگاه جرج تاون اعلان شد و بی بی سی فارسی در برنامه 60 دقیقه در 19 بهمن 1401، از آقای امیر صوفیا مهر پژوهشگر فلسفه سیاسی که ظاهراً به نظر می رسد سلطنت طلب است و در زمان ترامپ هم موافق حمله نظامی به ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی بود، سئوالهائی مطرح کرد، آشکار شد که اولاً آقای رضا پهلوی قبلاً با تک تک این افراد گفتگو کرده و این افراد با محوریت آقای پهلوی جمع می شوند و ثانیاً هرگونه مرجع سیاسی متکثر با محوریت ایشان شکل باید بگیرد. ثالثاً وی افزود که به غیر از شاهزاده رضا پهلوی می شود در بقیه افراد چون و چرا آورد و شاهزاده رضا پهلوی یک سرمایه ملی است. (11). برای روشنئی انداختن به این که آقای رضا پهلوی که به زعم آقای صوفیا مهر و همفکران وی، چه نوعی از سرمایه ملی است، باید مختصر به پیشینه این خانواده توجه شود.

آقای رضا پهلوی از خانواده ای است که دو کودتا در این خانواده علیه ملت ایران صورت گرفته است:

1- وقتی احمدشاه به انگلستان سفر کرد، در انگلستان مورد استقبال وسیع و گرم قرار گرفت. اما وقتی احمد شاه جوان در کاخ بوکینگهام حاضر نشد که قرارداد قرارداد ۱۹۱۹ که انگلیسها آن را با وثوق الدوله منعقد ساخته بود، امضا کند ناصر الملک همان شب به او گفت کار خود را خراب و پادشاهی را از دست دادی و احمد شاه هم به او پاسخ داد اگر در سوئیس کلم فروشی کنم، بهتر است این قرار دا د خیانت بار را امضاء کنم. (12) چون احمد شاه حاضر نشد که به خواسته انگلسی ها تن دردهد و خلاف اختیارات خود بر خلاف قانون اساسی عمل کند، همچنانکه ناصر الملک همان شب به او گفت، اسباب سرنگونی او را فراهم آوردند و کودتا انجام شد و رضا خان میر پنج را برای اهداف خود ، به پادشاهی رساندند و شد رضا شاه. وقتی هم از نظر اربابان خود تاریخ مصرفش به پایان رسید، او را با خفت و خواری تعبید کردند که بنابر قولی، پیش از سوار شدن به خودرو برای رفتن به تبعیدگاه، درکاخ گلستان درتالار آینه، و بنابر قول دیگری، درکرمان، رضا خان،درحال قدم زدن،مرتب زمزمه می کرده است:«اعلیحضرت قدر قدرت قوی شوکت. بعد هم خود، به خود می‌گفته‌است: زکی! » من در این مختصر قصد ندارم که به انواع و اقسام جنایانتی که مرتکب شده بپردازم. بعد از پدر بنا به گفته خود محمد رضا شاه و در حقیقت انگلسی ها او را به پادشاهی رساندند. (13)

2-اوایل سلطنت، محمد رضا شاه، در ظاهر، چنان وانمود می‌کرد که حامی ملت ایران است و موافق قانون مشروطه عمل می‌کند و خواهد کرد. ملت و سیاسیون هم با چشم دیگری به او نگاه می‌کردند. مثل بعضی از امروزی‌ها که می‌گویند بر گذشته صلوات، آن‌ها هم گفتند: گذشته گذشته است - برگذشته‌ها صلوات! نتیجه این شد که این شاه جوان، «حافظ قانون مشروطه و حکومت قانون»، بتدریج ماهیت خود را نمایان کرد. وقتی نهضت ملی ایران، قدرت‌طلبی او را متوقف کرد. اوبی‌قرار استبدادگری بود و برضد نهضت ملی شدن نفت، پیشنهاد کودتای نظامی برضدحکومت مصدق را به امریکائی‌ها داد و با بیگانگان و کودتاگران بر ضد حکومت ملی دکتر محمد مصدق همگام و همراه شد. ثمره نامیمون وتلخ کودتای 28مرداد 1332 این باربا چهرۀ اصلی خود به تخت سلطنت مطلقه باز گشت و یک روز پس از باز گشت، در ملاقات با کرومیت روزولت خطاب به وی گفت: «من تاج و تختم را مدیون خداوند، ملتم، ارتش و شخص شما هستم» (14)

وقوع انقلاب و سقوط نظام دیکتاتوری شاهنشاهی و سرقت انقلاب توسط آقای خمینی و بعد خمینسم را باید در کودتای 28 مرداد 32 و به زیر کشیدن دولت قانونی و ملی دکتر مصدق ریشه یابی کرد. اگر شاه در برانداختن حکومت ملی مصدق و در کودتای 28 مرداد شرکت نمی کرد، کسی متعرض سلطنت او نبود. وقتی از ایران گریخت، نوشت مرا مثل موش مرده بیرون انداختند. او با تکیه بر سرنیزه و با اتکاء به خارجی‌ها، صدا به هل من مبارز، بلند می‌کرد. در برابر اربابانش ذلیل بود. چنان خود را حقیر می‌دید که وقتی از ایران گریخت، در مصاحبه‌ای گفت: جرج براون و ویلیام سولیوان که قبلاً وقتی شرفیاب می‌شدند تا کمر خم می‌شدند و ادای احترام می‌کردند، ولی این بار دم درب ایستاده و به ساعت خود نگاه می‌کردند و می‌گفتند اعلیحضرت کی از ایران خارج می‌شود.

3-در اینجا نمی خواهم به اخلاق خانوادگی و جنسی شاهنشاه، (15) چگونگی حفظ تمامیت ارضی ایران در زمان محمد رضا شاه (16) و یا اینکه حتی او نمی فهمید که موازنه منفی و یا عدمی چیست (17) اشاره کنم. بسیار مختصر به این حامی به اصطلاح زنان ایران اشاره می رود:

بخشی از مصاحبه شاه با اوریانا فالاچی در باره زنان در سال ۱۹۷۳

«شاه: در زندگی یک مرد، زنان تنها در صورتی به حساب می آیند که زیبا و برازنده باشند و بدانند چگونه زنانه بمانند و ... آزادی کسب و کار زنان مثلاً. این فمینیستها چه می خواهند؟ چه می خواهید؟ در واقع، می گویید برابری؟ من نمی خواهم بی ادب به نظر برسم ولی... می توانید در برابر قانون برابر باشید، اما معذرت می خواهم که اینرا می گویم، نه در توانایی

اوریانا فالاچی: ما نیستیم؟

شاه: شما هرگز یک میکلانژ یا یک باخ بوجود نیآورده اید. حتی یک آشپز سرشناس. و از عدم فرصت صحبت نکنید. شوخی می کنید؟ فرصت نداشتید به تاریخ یک آشپز بزرگ عرضه بکنید؟ شما هیچ چیز بزرگ تولید نکرده اید. هیچ چیز! بمن بگویید چند تا زن که قادر باشند حکومت کنند را، شما در مصاحبه هایتان دیده اید؟» (18)

بخشی از مصاحبه باربارا والتر(19) با شاه و فرح در فوریه ۱۹۷۷. این اولین باری بود که شاه و فرح با هم در یک مصاحبه شرکت می کردند. گرچه ظاهراً زوجی مدرن می نمایند، اما نگاه شاه به زن، نگاه دون انسان در این مصاحبه بروشنی آشکار میشود.

«باربارا والترز: آیا شما فکر می کنید که زنان با مردان برابرند؟

شاه: برابری در حقوق بشر؟ خوب بله، البته

باربارا والترز: خیلی خوب، شما به زنان در کشور خود حقوق انسانی آنها را داده اید؛ آیا هوش زنان برابر با مردان است؟

شاه: خوب مواردی وجود دارد... البته همیشه استثنا وجود دارد، و می توانید زنان خارق العاده را پیدا کنید، اما

باربارا والترز: اینجا و آنجا...

شاه: بله، اما به طور متوسط... دوباره تکرار می کنم، کجا یک دانشمند برتر تولید کرده اید؟

باربارا والترز: خانم کوری

شاه: این یکی است

باربارا والترز: اما ما برای پیشی گرفتن از این دیدگاه مشکل زیادی داریم. آیا فکر می کنید همسرتان یکی از این استثناهای نادر است؟

شاه: بستگی دارد، به چه معنا ...» (20)

4-ممکن است گفته شود که همۀ اینها مربوط به پدر بزرگ و پدرش است و چه ربطی به رضا پهلوی دارد؟ این درست است، اما هر فرزندی ریشه در آبشخور خانواده و تربیت خانودگی خود دارد. از این می گذرم و برای اینکه به عمق باطنی آقای رضا پهلوی پی ببرید، به این قسمت از مصاحبه وی توجه کنید:

« اگر کسانی که واقعاً اهمیت می دهند به نهاد پادشاهی در کشور ما، قبل از هر چیز باید یک چیزی را دقت بکنند چیزی که اصولاً از کشورمان آمده، بازی شطرنج را می خواهم مثال یزنم: توبازی شطرنج مهمترین مهره آخرین مهره ایکه باید دست بخورد و اگر آن مهره از بین برود بازی را باخته ایم، مهره چیه؟ مهره شاه! شاه است دیگه. شاه که نقش پیاده را بازی نمی کند نقش رخ و نقش وزیر را که بازی نمی کند» (21) متن صریح است که وی نه به دموکراسی و حقوق برابر همه آحاد مردم معتقد است و بلکه خود را از ژنی برتر و والاتر و جدای از مردم می داند و افزون بر این در نظر و ذهن وی مردم را به مثابه پیاده نظام شطرنج می داند، که حتی رخ و وزیر و سربازان و همه مهم برای حفظ و نگهدار شاه آفریده شده اند و نه بیشتر. و برای اینکه بیشتر به رفتار و اخلاق و سقوط رضا پهلوی پی ببرید، به این گفتگوی خلبان ارتش شاهنشاهی شاپور شاهرخی صدر گوش فرا دهید.(22)

5- آقای رضا پهلوی از خانواده ای مسئله دار که هم پدر یزرگ و هم پدر، تحقیر شده از ایران بیرون رانده شده اند. و این تحقیر و خفت در این خانواده اثرات منفی خود را گذاشته است. افزون بر این دو شاهزاده لیلا وعلیرضا پهلوی در این خانواده دست به خود کشی زده اند. و آقای رضا پهلوی همۀ این ها را مطلع ودیده است و نمی شود گفت که از جمله خانم فرح دیبا و رضا پهلوی دچار بحران نباشند.

6-بنا بر گفته ها و نوشته ها، تاج‌الملوک آنقدر همسر قدرتمند رضاشاه که در اوايل فروردين 1358فوت می کند، جنازه اش «با کمک شهرداري نيويورک و در ضمن خاکسپاري افراد معتاد، ولگرد، بي‌خانمان و جنازه‌هاي فاقد هويتي که هر روز و شب در گوشه و کنار بندر نيويورک کشف مي‌گردند بدون هيچگونه مراسمي در گور دسته‌جمعي و بي‌نام و نشان مخصوص اين افراد به خاک سپرده شد.» (23)

و آخرین نکته اینکه در مورد واگذاری امور به اشخاص نبایستی خوش باور و ساده‌اندیش بود که خوش باوری و ساده‌اندیشی در مورد واگذاری امور به اشخاص، در امر مبارزه خطرناک و ضررهای جبران‌ناپذیری ببار می‌آورد. لاجرم در مورد واگذاری امور به اشخاص بایستی گذشته وپیشینه آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد زیرا هیچ‌کس قادر نیست در طولانی مدت طرز تفکر و رفتار و کردار خود را پنهان کند و نه اینکه به حرفهای زیبا و خوش خط و خالِ حالِ آنها بسنده کرد. زیرا انسانی که امروز مسئولیت امور مهمی را به گردن می‌گیرد. اگر توجه کنید، مشاهده می‌کنید که وی مطابق با طرز تفکر، اندیشه و آرزو و خواسته ‌هایش وقتی قدرت به دست آورد اگر بتواند عمل می‌کند. و اما این جمع هشت نفره که در صدد رهبر سازی و نیروی جانشین بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. همۀ اینها بر گرد آقای رضا پهلوی و به رهبری او جمع شده اند. می شود حدس زد که اگر چنین شخص مسئله داری با تحقیر و خواری که هم پدر بزرگ و هم پدر ملت ایران دیده و از ایران بیرون رانده شده اند، اگر روزی به قدرت برسد، چه بر سر ملت ایران خواهد آورد. شما در طول زمانی که خیمه شب بازی «من وکالت می دهم» را افتاده تا به امروز دقت کنید، مشاهده می شود که مخاطبین اصلی دولتها غربی به رهبری آمربکا است و نه ملت ایران.

این هشت نفر قادر نیستند که درک کنند نیروی جانشین و رهبری دوران گذار آز آن کسانی نظیر نسرین ستوده، نرگس محمدی، بهاره هدایت، ابوالفضل قدیانی،هاشم آغا جری، جعفر پناهی، کیوان صمیمی و...است که که در طول سالیان با رژیم مطلقه غارتگر، مبارزه مستمر داشته اند وهمچنین ده ها هنرمند وحقوقدان زندانی دردمند و نیز کسانی که در جنبش «زن زندگی آزادی» وارد میدان شده مبارزه شده اند که گویی نزد اینان اصلاً وجود خارجی نداشته و ندارند و فقط برای این به مبارزه برخاسته اند که اشخاص و گروه های فرصت طلب را در خارج از کشور آلترناتیو و نیروی جانشین قرار دهند. در ابتدا قرار بود که خارج نشینان صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند و نه اینکه آقا بالا سر آنها باشند و نه اینکه رهبری دوران گذار و نیروی جانشین جمهوری اسلامی باشند و از جانب ملت ایران با دولتهای بیگانه به گفتگو بنشینند و کمک دریوزگی کنند که آنها به دست آنها به نوعی جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.

تا به امروز از دید من همین اندازه هم که این هشت نفر عمل کرده اند آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته اند و به ایجاد تفرقه و خاموش شدن جنبش حد اقل در حال حاضر شده اند. در نوبت بعد اثرعمل این هشت نفر در جنبش و هدف آنها و نیز هدف از حمایت غربی ها به رهبری آمریکا از این آلترناتیو ساز و نیروی جانشین، توضیح داده می شود.

محمد جعفری 23 بهمن 1401

