فراخوان راهپیمایی عظیم لندن برای در لیست تروریستی قرار دادن #سپاه_پاسداران، در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، مصادف با شصت و ششمین روز #اعتصاب_غذا و تحصن مقابل وزارت خارجه بریتانیا.

ساعت و مکان تظاهرات به زودی اعلام می‌شود.



Join us in London on the 29th April 2023, in a protest march... pic.twitter.com/Nj57kYPFhh