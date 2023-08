۱- (۱ خط و نیم طبقه بندی نشده است ) بختیار نخست وزیر پیشین ایران، در نظر دارد در نیمه ماه مارس ۱۹۸۰ اقدام به سرنگونی دولت انقلابی ایران نماید. بختیار از محل اقامت تبعیدی خویش در پاریس به بغداد سفر کرد تا مخفیانه با رئیس جمهور عراق صدام حسین در مورد حمایت عراق از برنامه‌های وی برای بازگشت به قدرت مشورت کند. بختیار از توانایی خود، برای بازگشت به قدرت در تهران با پشتیبانی عناصر وفادار نیروهای مسلح، ابراز اطمینان کرد. بختیار، رهبر مقاومت، گفت در انتظار حمایت سیاسی و نظامی عمده ای از جنبش خویش توسط دولت عراق است.

۲- رهبر کرد گفت که او ، به همراه نمایندگان سه سازمان کرد دیگر ، در ۲۰ فوریه در بغداد یا مکانی در آن نزدیکی دیدار خواهند کرد تا بین خود، عملیات نظامی و عملیات دولت عراق، در حمایت از کودتای برنامه ریزی شده توسط بختیار هماهنگ کنند.

وی دیگر نمایندگان شرکت کننده در جلسه را صلاح مهتدی[1] از کوموله (سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران)، یکی از برادران شیخ عثمان نقشبندی[2] که نام او مشخص نیست و شیخ عزالدین حسینی[3] معرفی کرد. رهبر کرد اظهار داشت که وی تقریباً ۱۰۰۰۰۰ دینار عراقی (۳۰۰،۰۰۰ دلار[4] ) ماهانه از بختیار برای حمایت از ۲۵۰۰ فرد مسلح در سازمان خود دریافت می‌کند. وی گفت كه تمام امور مربوط به این حمایت و حركتهای نظامی آنها در كردستان را از عراق [صفحه ۴۷۹] با بارزان، برادر ناتنی رئیس جمهور صدام و رئیس سرویس مخفی غیر نظامی عراق هماهنگ می كند.

منبع : کتابخانه کارتر ، امور امنیت ملی-

سند دوم

تاریخ : 19 دسامبر 1979 - 28 آذر 1358 (چهارشنبه) شماره شناسه: 1979STATE326645_e طبقه بندی اصلی: محرمانه طبقه بندی فعلی: طبقه بندی نشده محدودیت های رسیدگی -- غیر مجاز یا خالی -- تعداد کاراکتر: 3284 سفارش اجرایی: R1 19991219 DRAPER، MORRIS متن روی میکروفیلم، متن آنلاین TAGS: مفاهیم: IR- ایران | IZ - عراق | PEPR - PEPR | PINT - امور سیاسی--امور سیاسی داخلی | SHUM - امور اجتماعی--حقوق بشر کردها | جلسات وزرا | رهبران حزب | نگرش عمومی | خودگردان | نابسامانی های قبیله ای محفظه: -- غیر مجاز یا خالی -- نوع: TE - تلگرام (کابلی) منبع دفتر: ORIGIN NEA - دفتر امور شرق نزدیک و جنوب آسیا وضعیت آرشیو: تلگرام های الکترونیکی اقدام اداری : غیر مرتبط یا خالی نشانه‌ها: شریل پی. والتر طبقه‌بندی نشده/آزاد شده وزارت امور خارجه ایالات متحده بررسی سیستماتیک EO در 20 مارس 2014 از: وزارت امور خارجه به : بغداد، ابوظبی

گفتگو با نماینده رسمی حزب دمکرات کردستان عراق- 19 دسامبر 1979 - 28 آذر 1358

متن کامل مقامات رسمی با نماینده محلی حزب دمکرات کردستان، بعد از بازگشت از سفر شش هفته ای به ایران که در آنجا نمایندگان حزب دمکرات عراق توافق کردند در ماه نوامبر انتخابات حزب را برقرار کنند، ملاقات کردند. منبع در باره جناحهای قاسملو و عزالدین حسینی از حزب دمکرات ایران[5] صحبت کرده است. حسینی، چهره مذهبی برجسته، حمایت بسیار از کردهای با تمایل چپ و مائویست را مدیریت کرده است. اما آنها از او تنها برای پیشبرد اهداف خود در کشور، استفاده می کنند. قاسملو و حسینی در یک اتحاد مشکلی مشارکت دارند اما در مخالفت مشترک خود برای شرکت در رفراندوم خمینی برای برقراری قانون اساسی اسلامی متحد هستند. هدف حسینی، مانند قاسملو، خودمختاری کامل برای کردها است. اما منبع تردید داشت که اگر کمترین خودمختاری داده شود، او بتواند قدرت سیاسی کافی برای حفظ موقعیت خود را داشته باشد. بنابر اطلاع منبع، کردهای ایرانی توافق خمینی برای خودمختاری را بدست آورده اند اما آنها خواستار حاکمیت کامل بودند. اما خمینی نپذیرفت. روابط بین حزب دمکرات ایران و آذربائیجانها بهبود یافته است اما هنوز تحت تاثیر خونریزیهای اوایل امسال است.

در باره کمک عراق به اقلیتها در ایران، نماینده حزب دمکرات ادعا کرد که جناح حسینی از حکومت عراق مستقیما کمک می گبرد و حکومت عراق حسینی را به قاسملو بخاطر تحکیم رابطه با گروه چپ غیر کمونیست در ایران ترجیح داده است. منبع میگوید که عراق که از طریق دو ژنرال سابق درجه بالا که با آنها کار می کند، نه تنها تعداد زیادی کرد استخدام کرده، بلکه به عرب های خوزستان نیز در قبال همکاریشان ماهی هزار دلار پرداخت کرده است. عراق به کردهای خود امتیازهای مشابه را نداده است. نمایده حزب دمکرات عراق امیدوار است در آینده نزدیک زمانی که تعدادی کافی از اعضای حزب دمکرات بتوانند از ایران به عراق نفوذ کنند، بتواند، با بستن مرز، در همکاری بین کردهای ایران با حکومت عراق مشکل ایجاد کنند.

احساس منبع پس از چند روز اقامت در تهران، این است که یک حالت راکت عمومی بوجود آمده است و کار کمی انجام گرفته است. قیمتها بالا می روند و احساس می شود قحطی در اقتصاد محلی شروع شده است. ذخیره سازیهاو احتکار آغاز شده است.

ونس

متن اصلی سند اول

182. Intelligence Cable Prepared in the Central Intelligence Agency1

Washington, February 13, 1980, 2326Z

COUNTRY

Iran/Iraq

Reported plans by former Iranian Prime Minister Bakhtiar to attempt the overthrow of the Iranian Revolutionary Government [ less than 1 line not declassified ]

] [3 lines not declassified]

SUBJECT

SOURCE

1. [1½ lines not declassified] former Iranian Prime Minister Bakhtiar, the latter plans to launch an attempt, approximately in mid-March 1980, to overthrow the Iranian Revolutionary Government. Bakhtiar travelled to Baghdad from his exile residence in Paris to consult secretly with Iraqi President Saddam Husayn on Iraqi support for Bakhtiar's planned return to power. Bakhtiar voiced his confidence in his ability to return to power in Tehran with the support of loyal elements of the armed forces. The resistance leader said that Bakhtiar expects major political and military support from the Iraqi Government for his movement.

2. The leader said that he, along with representatives of three other Kurdish organizations, will meet in Baghdad, or a location nearby, on 20 February to coordinate military operations amongst themselves and the Iraqi Government in support of the planned coup by Bakhtiar. He identified the other expected representatives as Salah Mohtadi from Komola (Zaaman-e Zahmat-e Keshan-e Kurdistan--Revolutionary Organization of the Workers of Kurdistan), an unidentified brother of Sheikh Osman Naqshahandi, and Sheikh Eziddin Hoseini. The Kurdish leader indicated that he receives approximately 100,000 Iraq pounds (USD 300,000) monthly from Bakhtiar for support of 2,500 armed men in his organization. He said that he coordinates all matters related to this support and their military movements into Kurdistan from Iraq [Page 479]with Barzani, half-brother of President Saddam and Chief of the Iraq Civilian Secret Service.

Source: Carter Library, National Security Affairs, Staff Material, Middle East File, Box 32, Subject File, Iran [Retained] 2/80. Secret. Sent to the National Security Agency; Departments of State, the Treasury, and Justice; Defense Intelligence Agency; Secret Service; Federal Bureau of Investigation; National Security Council Staff, and White House.↩

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v11p1/d182

متن اصلی سند دوم

CONVERSATION WITH IRAQI KDP OFFICIAL Date: 1979 December 19, 00:00 (Wednesday) Canonical ID: 1979STATE326645_e Original Classification: CONFIDENTIAL Current Classification: UNCLASSIFIED Handling Restrictions -- N/A or Blank -- Character Count: 3284 Executive Order: R1 19991219 DRAPER, MORRIS TEXT ON MICROFILM,TEXT ONLINE TAGS: Concepts: IR - Iran | IZ - Iraq | PEPR - PEPR | PINT - Political Affairs--Internal Political Affairs | SHUM - Social Affairs--Human Rights KURDS | MINISTERIAL MEETINGS | PARTY LEADERS | PUBLIC ATTITUDES | SELFGOVERNMENT | TRIBAL DISORDERS Enclosure: -- N/A or Blank -- Type: TE - Telegram (cable) Office Origin: ORIGIN NEA - Bureau of Near Eastern and South Asian Affairs Archive Status: Electronic Telegrams Office Action: -- N/A or Blank -- Markings: Sheryl P. Walter Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 20 Mar 2014 From: Department of State To: BAGHDAD ABU DHABI

1. C -entire text

2. Dept. Officials met with locally-based KDP representa tive following his return from a six-week trip to iran where iraqi KDP reps convened in november to hold party elections. Source discussed qassemlou and ezzeddine alhosseini factions of the iranian KDP. Hosseini, a prominent religious figure, had managed to enlist the support of many of the leftist-leaning and maoist kurds in iran,

Confidential

Confidentialstate 326645

Who are, in turn, simply using him to advance their own

Cause in the country. Qassemlou and Hosseini share an uneasy alliance, but were united in their common refusal to participate in the Khomeini-sponsored referendum to establish an islamic constitution. Hosseini's goal, like that of Qassemlou, is full autonomy for the kurds, but source was doubtful that Hosseini would have sufficient

Sheryl p. Walter declassified/released us department of state eo systematic review 20 mar 2014

Sheryl p. Walter declassified/released us department of state eo systematic review 20 mar 2014

Political strength to maintain his position were any measure of autonomy to be granted. According to source, iranian kurds had obtained agreement from Khomeini for "autonomy" but were holding out for full "sovereignty", which Khomeini had refused. Relations between iranian KDP and the azerbaijanis had improved somewhat, but remained tainted by the blood-letting that had occurred earlier this year.

3. Elaborating on iraqi aid to minorities in iran, KDP rep claimed that the hosseini faction receives direct aid from the iraqi government, which chose Hosseini over Qassemlou as a means of establishing firmer contacts with a non-communist leftist grouping in iran. Source claimed that iraq, which was working through two former high-ranking iranian generals, had recruited not only many kurds, but khuzistani arabs who were being paid $1,000 a month in return for cooperation. Iraq has made no similar conconcessions to its own kurds. KDP iraq hopes in the near future to disrupt kurdish-iraqi cooperation by sealing off the border once a sufficient number of KDP members can be infiltrated from iran to iraq.

4. Source's impression from several days' stay in tehran was one of a state of general stagnation in which little

Confidential

Confidential

Page 03

State 326645

Was being accomplished. Prices were rising and shortages were beginning to be felt in the local economy. Some hoarding had inevitably begun. Vance

CONFIDENTIAL

NNN

Sheryl P. Walter Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 20 Mar 2014

Sheryl P. Walter Declassified/Released US Department of State EO Systematic Review 20 Mar 2014

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979STATE326645_e.html

[1] یکی از بنیانگذاران کومله و برادر بزرگ عبدالله مهتدی که هم‌اکنون دبیر کل حزب کومله کردستان ایران است.

[2]از مرشدهای طریقت نخشبندی که روابط نزدیکی با مقامات عالی رتبه رژیم پهلوی داشت و بعد از انقلاب با کمک عراق به مبارزه مسلحانه با ایران می پرداخت.

[3] یکی از رهبران حزب کومله

[4] حدود یک میلیون و صد و ده هزار دلار به ارزش امروز

[5] شیخ عزالدین حسینی عضو حزب دمکرات کردستان ایران نبود بلکه با کومله همکاری می کرد.