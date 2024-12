یورونیوز - یک مقام ارشد کاخ سفید روز پنج‌شنبه ۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) اظهار داشت که پاکستان به عنوان یک کشور مجهز به سلاح هسته‌ای هم اکنون در حال توسعه قابلیت‌های موشک‌های بالستیک دوربردی است که به طور بالقوه آن را قادر می‌سازد تا اهدافی فراتر از جنوب آسیا را هدف قرار دهد و «تهدیدی در حال ظهور» برای آمریکا باشد.

چنین اظهارنظر غافلگیرکننده‌ای از سوی جان فاینر، قائم‌مقام مشاور امنیت ملی آمریکا بر این موضوع دلالت دارد که روابط نزدیک بین واشنگتن و اسلام‌آباد از زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۲۱ از افغانستان تا چه اندازه بدتر شده است.

این افشاگری همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که نکند پاکستان اهداف برنامه تسلیحات هسته‌ای و موشکی خود که در اصل برای مقابله با هند طراحی شده بود را تغییر داده است. هند از سال ۱۹۴۷ تاکنون در سه جنگ بزرگ علیه پاکستان پیروز شده است.

آقای فاینر در صحبت با اندیشکده «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی» خاطرنشان کرد که «پاکستان در حال پیشبرد فناوری‌های پیشرفته‌تر موشکی از جمله سامانه‌های موشک‌های بالستیک دوربرد و تجهیزات آزمایش موتورهای راکتی بسیار بزرگ‌تر است.»

آقای فاینر هشدار داد که در صورت تداوم این روند، «پاکستان توانایی حمله به اهدافی فراتر از جنوب آسیا، از جمله در ایالات متحده را خواهد داشت.»

تنها تعداد اندکی از کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای [روسیه، کره شمالی و چین] دارای موشک‌هایی هستند که می‌تواند به خاک آمریکا برسند و از قضا بیشتر آن‌ها تمایلات خصمانه‌ای نسبت به آمریکا دارند. جان فاینر قائم‌مقام مشاور امنیت ملی آمریکا

وی افزود: «تنها تعداد اندکی از کشورهای مجهز به سلاح هسته‌ای دارای موشک‌هایی هستند که می‌تواند به خاک آمریکا برسند و از قضا بیشتر آن‌ها تمایلات خصمانه‌ای نسبت به آمریکا دارند.» وی در ادامه از کشورهای «روسیه، کره شمالی و چین» نام برد.

آقای فاینر گفت: «بنابراین، صراحتاً، برای ما سخت است که اقدامات پاکستان را چیزی جز تهدیدی در حال ظهور برای ایالات متحده بدانیم.»

تحریم موشکی پاکستان

سخنرانی آقای فاینر یک روز پس از مطرح شد که واشنگتن دور جدیدی از تحریم‌ها را در رابطه با برنامه توسعه موشک‌های بالستیک پاکستان، از جمله علیه سازمان دفاع دولتی که این ابتکار را مدیریت می‌کند، اعلام کرد.

ایالات متحده گفته است که تصمیم این کشور مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید قرار نیست سایر زمینه‌های همکاری دوجانبه بین واشنگتن و اسلام‌آباد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی اصلی ایالات متحده در یک نشست مطبوعاتی گفت که آمریکا متعهد به حفظ رژیم جهانی منع اشاعه است و پاکستان را شریک مهمی در این راه می‌داند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد که «سیاست دیرینه ایالات متحده حکم می‌کند که حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد پاکستان را نپذیرد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که تحریم‌های تازه علیه «مجتمع توسعه ملی و سه شرکت دیگر» تحت فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اعمال شده که «اشاعه‌ سلاح‌های کشتار جمعی و مکانیسم‌های ارسال آن‌ها» را هدف قرار می‌دهد.

در پاسخ، پاکستان تصمیم برای اعمال تحریم‌ها علیه مجتمع توسعه ملی و سه نهاد تجاری را «تأسف‌بار و مغرضانه» توصیف کرد.

نامتقارن‌کردن توانمندی‌های نظامی در منطقه

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌های جدید آمریکا با هدف تشدید نامتقارن‌کردن توانمندی‌های نظامی در منطقه بوده و صلح و امنیت را به چالش می کشد. وزارت امور خارجه پاکستان خاطرنشان کرد که علیرغم ادعای [آمریکا] مبنی بر پایبندی دقیق به هنجارهای عدم اشاعه، اما خودش الزامات مجوز برای صادرات فناوری پیشرفته نظامی به سایر کشورها را در گذشته نادیده گرفته است.»

رویترز به نقل از مقام آمریکایی نوشت که «سخنان آقای فاینر با هدف ترغیب مقامات پاکستانی به توضیح در مورد توسعه موتورهای موشکی قدرتمندترشان بود، موضوعی که آنها از پرداختن به آن خودداری کردند.»