گزارش‌های سالا از ایران

چچیلیا سالا در ۲۰ روز گذشته گزارش‌ها و تصاویری از ایران از جمله درباره موضوع حجاب اجباری و درگیری ایران و اسرائیل منتشر کرده است.

او در یکی از گزارش‌هایش گفته است که «خیلی چیزها» در مقایسه با سفر قبلی او به ایران تغییر کرده، از جمله این که: «صدها هزار زن دیگر حجاب بر سر ندارند و از تهدیدها درباره شناسایی با دوربین نمی‌ترسند.»

سالا از رییس دولت شدن مسعود پزشکیان به عنوان روی کار آمدن یک رییس‌جمهوری اصلاح‌طلب در ایران پس از ۲۰ سال یاد کرده و گفته است: «او با مجازات زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مخالف است.»

این روزنامه‌نگار ایتالیایی همچنین با زینب موسوی، کمدین ایرانی معروف به «امپراطور کوزکو» ملاقات و گفت‌وگو کرده است.

ویدئویی از گزارش این خبرنگار در روزهای پیش از بازداشتش منتشر شده است:





«چچیلیا سالا»، خبرنگار ایتالیایی که برای نشریه Il Foglio و Chora Media فعالیت می‌کند، در تهران بازداشت شده است. ویدئویی از گزارش این خبرنگار در روزهای پیش از بازداشتش منتشر شده است. pic.twitter.com/lWqMvSoeVJ -- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) December 28, 2024

احتمال مبادله "چچیلیا سالا" با ایرانی بازداشت‌شده در میلان + گزارش‌های "گروگان ایتالیایی" از ایران

ایران اینترنشنال - روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا از مذاکره برای مبادله چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی زندانی در ایران با محمد عابدینی نجف‌آبادی، دستگیر شده در میلان و تماس دولت ایتالیا با رهبران احزاب مخالف به منظور جلوگیری از حملات مستقیم به جمهوری اسلامی «در این مرحله حساس» خبر داد.

این روزنامه شنبه هشتم دی ماه در گزارش خود در این باره نوشت که وزارت خارجه ایتالیا پس از «هفت روز سکوت و مذاکرات پنهانی ناموفق با جمهوری اسلامی برای آزادی سالا»، تصمیم به انتشار خبر بازداشت او گرفت.

بر اساس این گزارش، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر و آنتونیو تاجانی (تایانی)، وزیر خارجه او، از ۲۹ آذر در حال پیگیری «روند میانجی‌گری دیپلماتیک و اطلاعاتی» هستند که به سرویس‌های امنیت خارجی (آیسه) سپرده شده است.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

هم‌زمان فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار آزادی فوری سالا در ایران شد.

آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت: «ما تاکتیک‌های ایران در زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی به منظور دست‌یابی به اهداف خود را محکوم می‌کنیم.»

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، ضمن محکوم کردن بازداشت سالا در ایران، در اینستاگرام خود نوشت: «گروگان‌گیری و باج‌گیری سنت دیرین جمهوری اسلامی است که سال‌هاست انجام می‌شود.»