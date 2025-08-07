احسان نگارچی



ساحت حکمرانی، اگر از خِرَد تهی شود، به طاعون بدل می‌گردد. حاکم، اگر نه به‌قدرِ یک شبان، که لااقل به اندازه‌ی یک ملکه‌ی مورچگان، غمِ معاش و فردای رعیت را نخورد، نه بقا خواهد یافت، نه عزت.

اما حکمرانی در این دیار، از جنس دیگری است؛ نه در آن اثری از درایت است، نه نشانی از دغدغه‌ی فردا. اگر مردمانش را هیچ انگاشتید، عجیب نیست. اما اگر برای بقای خویش نیز ندانستید که بی‌نان و بی‌آب و بی‌برق، سلطنت نمی‌پاید، پس عقل‌تان نه‌تنها به پای مورچگان نمی‌رسد، که از آن نیز فروتر است.

اکنون که کشور در تب تشنگی می‌سوزد و از فرط تاریکی، برقِ خانه و باور هر دو رفته است، چند پرسش بر شما عرضه می‌کنم. نه از باب فتنه‌گری، که از سرِ حقیقت‌جویی و فهم شما .



۱. آب را نمی‌دیدید؟

سال‌ها بود که بانگِ عاقلان برخاسته بود؛ گفتند و نوشتند که این راه به ترکستانِ خشکسالی می‌رود. سد بر رود بستید، دشت خشک کردید، تالاب کُشتید، کویر ساختید، و هشدار هیچ حکیمی را وقعی ننهادید.

اکنون که تهران در آستانه‌ی "روز صفر" ایستاده، آیا هنوز هم می‌گویید که خبر نداشتید؟ یا می‌دانستید و خاموش ماندید؟

شما که از نهان‌خانه‌ی آمار و ارقام باخبرید، چرا زبان در کام کشیدید و دست در جیب؟



۲. برق و گاز را چه کردید؟

این سرزمین، بر دریای نفت و گاز خفته بود. چه کردید که امروز مردمانش در گرمای ۵۰ درجه بی‌برق‌اند، و در سرمای دی، بی‌گاز؟

نیروگاه‌ها پیر شدند، خطوط برق پوسیدند، سرمایه‌گریختگان بازنگشتند، و شما همچنان سرگرم ستیز با دنیا ،رسیدن به قله و محو اسرائیل و سرکوب درون ماندید.

آیا حفظ نظام، مستلزم خاموشیِ شبانه‌ی خانه‌ها و خاموشیِ روزانه‌ی اندیشه‌هاست؟



۳. اگر سودای ماندن داشتید، چرا بنیاد نساختید؟

ادعا کردید که آمده‌اید تا بمانید. ماندن، اما، شرط دارد: باید سقفی باشد، سقفی که نچکد؛ زمینی که فرو ننشیند؛ هوایی که بوی مرگ ندهد.

شما به جای ساختن زیرساخت، بر ویرانه‌ها نشستید و به نعره گفتید: "می‌مانیم!"

بمانید، اگر بماند آنچه باید بماند.