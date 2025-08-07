عدهای میخواهند ناکارآمدی سیستم را - با تحلیلهای داییجان ناپلئونی - به عوامل خارجی بچسبانند! چگونگی برگزاری رفراندوم پس از براندازی، سؤالی بیپاسخ است.
🔴 مرتضی الویری: مردم آیت الله خمینی را به چشم یک عامل خارجی نمیدیدند-- AbdiMedia - Abdollah Abdi (@abdolah_abdi) August 7, 2025
💢عدهای میخواهند ناکارآمدی سیستم را - با تحلیلهای داییجان ناپلئونی - به عوامل خارجی بچسبانند!
🔸چگونگی برگزاری رفراندوم پس از براندازی، سؤالی بیپاسخ است
🔻فایل کامل گفتگوی عبدی مدیا با مرتضی الویری،... pic.twitter.com/TYN7VPLhld
دنیای مان که آباد شد بماند! عجب آخرتی ساختند!