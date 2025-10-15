به‌ گزارش حال‌ وش / شامگاه روز گذشته سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، ماموستا «مسعود نظری» از فعالان مذهبی و سیاسی کرد اهل جوانرود، در مقابل منزلش در شهر استانبول کشور ترکیه، هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و در اثر اصابت چند گلوله جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش حمله زمانی رخ داده که مسعود نظری پس از بازگشت به منزل خود، مقابل در ورودی مورد هدف گلوله قرار گرفته است.

مهاجمان پس از تیراندازی بلافاصله از محل متواری شده‌اند. بر اساس اطلاعات به‌ دست‌ آمده، ماموستا مسعود نظری حدود ده سال پیش به دلیل فعالیت‌های مذهبی، سیاسی و انتقادی علیه جمهوری اسلامی ایران از کشور خارج شده و از آن زمان در ترکیه اقامت داشته است.

خانواده و نزدیکان وی جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی این ترور دانسته و گفته‌اند: «مسعود بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و رد پای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این حادثه آشکار است.»

Arnavutköy'de evine giderken silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu din adamı Masoud Nazari, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. pic.twitter.com/Z9e1sNKA35 -- Emin Haber (@eminhaber34) October 15, 2025

تا زمان تنظیم این خبر، نهادهای امنیتی ترکیه در حال بررسی جزئیات حادثه هستند، اما هیچ گروه یا فردی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.

مسعود نظری از چهره‌های شناخته ‌شده میان فعالان مذهبی اهل سنت کرد و از منتقدان سیاست‌های مذهبی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت. در همین‌حال، تنها چند روز پیش از این حادثه، «رستم ایجباری» معروف به حاجی رستم بلوچ، یکی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از اهالی بلوچستان، در شهر هرات افغانستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و جان خود را از دست داده بود.