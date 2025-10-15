خبرنامه گویا - در پی اظهارات محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهوری مسعود پزشکیان، درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، اکنون برخی نمایندگان مجلس از قطعی بودن این تصمیم خبر میدهند. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس اعلام کرد که دولت قصد دارد نرخ سوم بنزین را تعیین کند و احتمال افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی قیمتها وجود دارد. او دولت را متهم کرد که همچون موضوع گرانسازی گاز مایع، بدون شفافیت در حال برنامهریزی برای اجرای این طرح است. در همین حال، اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز تأیید کردهاند که دولت مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی را از مجلس دریافت کرده است.
با وجود تأکید مقامهای دولتی بر نبود تصمیم نهایی، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، عملاً احتمال افزایش نرخ بنزین را تأیید میکند. او گفت دولت ناچار است به دلیل تحریمها و رشد مصرف سوخت، درباره ناترازی بنزین تصمیمگیری کند و افزایش قیمت تنها شامل سهمیههای اضافی خواهد بود. این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند اجرای چنین طرحی در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد میتواند شوک اقتصادی جدیدی ایجاد کند. آنها میگویند هرگونه تغییر در قیمت بنزین مستقیماً هزینه حملونقل و کالاهای اساسی را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد میکند.
افکار عمومی همچنان تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ را به خاطر دارد؛ زمانی که افزایش ناگهانی نرخ بنزین موجب اعتراضهای سراسری در بیش از ۵۰۰ شهر شد و بنا بر گزارشها، حدود ۱۵۰۰ نفر در سرکوب آن کشته شدند.
اکنون نیز نگرانی از تکرار آن وضعیت در میان جامعه و حتی بخشی از نمایندگان مجلس بهوضوح دیده میشود. در حالیکه دولت سعی دارد با طرح مفاهیمی مانند «تحریم»، «افزایش مصرف» و «ناترازی» زمینهسازی روانی برای گرانی سوخت انجام دهد، تناقضگویی مقامهای مختلف و نبود شفافیت در سیاستگذاری، فضای بیاعتمادی عمومی را تشدید کرده است -- وضعیتی که میتواند هر تصمیم اقتصادی را به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل کند.
منابع: ایسنا و ایندیپندنت فارسی