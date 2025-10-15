با ۳۵۰ هزار تومان خودرو بخریم !



جعفر بخشی بی نیاز



🌐 در روزگاری نه چندان دور ماشین سرمایه حساب نمی شد. آهن پاره بود و هر کسی که در پارکینگ خانه اش یک دستگاه پیکانِ زمان شاه داشت ؛ الزاما آدم ثروتمندی نبود. حالا اما ماشین یک سرمایه است که هم داشتن آن در شرائطِ فعلی ضرورت به حساب می آید و هم خرید و فروشش می تواند سرمایه گذاری های پر سودی را برای مردم تضمین کند. البته نه هر مردمی. که خرید یک دستگاه پرایدِ جمهوری اسلامی برای خیلی ها یک آرزوی محال است و به این ساده گی ها برای بعضی ها امکان خرید وجود ندارد. وقتی اقتصاد در یک کشور در ساحت کلان و ساختاری‌ اش دچار بحران می شود ؛ رد این معضل و مشکل را می توان در همه ی قلمروهای دیگر هم دید. جوری که بیش از همه تاثیر مخرب خود را بر ساحت معیشت می گذارد. سفره های خالی مردم خصوصا در یک دهه اخیر یکی از بدترین دوران خود را از منظر اقتصادی طی کرد و نشان هایِ یک مدیریتِ فشلِ بی برنامه را به رخ کشید. رکودی فاجعه بار در غالب حوزه ها که چنان سریع‌ و شدید رشد کرد که با کوچک‌ ترین آثار منفی اقتصادی در فضای کسب‌ و کار کشور مشهود شد و فشارِ اقتصادی اش را روی دوش مردم گذاشت تا جایی که خیلی چیزها از سبد کالاهای مصرفی مردم کنار گذاشت که یکی از آنها خودرو بود.



🌐 حالا با یارانه ای که دولت به هر ایرانی صدقه می دهد اگر بشود نان و پنیری تهیه کرد هنری ست که فقط نزد ایرانیان خواهد بود و بس. چرا که اگر حداقلِ خورد و خوراک را در سه نوبتِ صبح و ظهر و شب به همین نان و پنیر اختصاص دهیم فلاکتِ مان را با صدای بلند در دنیا جار زده ایم و دیگر نیازی به توضیحِ اضافه نداریم. شاید گزافه نباشد که بگوییم موتور سیکلت ها با شرائط اقساطی بلند مدت جای خودرو را در برخی از کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک و روستاها گرفتند تا فعلا کاچی به از هیچی باشد. برای رفع این مشکل دولت هم هیچ ساز و کار قطعی پیشنهاد نداد. فقط لطف کرد به خودروسازان داخلی فرصت داد تا لگن های داغان خود را به مردم با صف های طولانی انتظار بفروشند و آمار مرگ و میر در جاده ها را به علت کیفیت پایین خودروهای داخلی بالا ببرند. خودروهایی که جز در ایران در هیچ جای جهان طرفداری ندارد و اساسا در لیستِ خودرو قرار نمی گیرد. آنها به ارابه های مرگ خودرو نمی گویند.



🌐 در یک نمونه از ظلم خودرویی به مردم در ایران ؛ قیمت لکسوس در امارات ۳۶۰ میلیون تومان است. و همان خودرو در ایران ۴ میلیارد تومان به فروش می رسد. دقیقا بیش از ۱۱ برابر. یا خودروی مازراتی کوادروپورته مدل ۲۰۲۰ در خارج از کشور به قیمت ۴۴ هزار دلار به فروش می‌رسد که با دلار امروزی حدودا می شود ۴ و نیم میلیارد تومان. و همان مازراتی با همان مدل در ایران به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. البته مردم این خودروها را از دور می بینند و فقط با نام هایشان آشنایند. وگرنه با این درآمدها و حقوق ها خریدن دوچرخه ی معمولی هم ساده به نظر نمی رسد. ما در تمامِ عرصه ها در زندگی دچارِ آفت و مشکل شدیم. نه زندگی کردیم و نه از جوانی مان بهره بردیم. خیلی چیزها حق مان بود که از ما گرفته شد‌. ما این ظلم ها را هرگز نمی بخشیم و بانیانِ این فلاکت و سختی را نفرین می کنیم. ظلمی که شما در حق این مردم کردید والله که نابخشودنی ست.