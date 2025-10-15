Wednesday, Oct 15, 2025

صفحه نخست » ماشینِ مردم دوران شاه، ماشینِ سرمایه‌داران دوران ولایت؛ از پیکان تا پراید

cars.jpgبا ۳۵۰ هزار تومان خودرو بخریم !

جعفر بخشی بی نیاز

🌐 در روزگاری نه چندان دور ماشین سرمایه حساب نمی شد. آهن پاره بود و هر کسی که در پارکینگ خانه اش یک دستگاه پیکانِ زمان شاه داشت ؛ الزاما آدم ثروتمندی نبود. حالا اما ماشین یک سرمایه است که هم داشتن آن در شرائطِ فعلی ضرورت به حساب می آید و هم خرید و فروشش می تواند سرمایه گذاری های پر سودی را برای مردم تضمین کند. البته نه هر مردمی. که خرید یک دستگاه پرایدِ جمهوری اسلامی برای خیلی ها یک آرزوی محال است و به این ساده گی ها برای بعضی ها امکان خرید وجود ندارد. وقتی اقتصاد در یک کشور در ساحت کلان و ساختاری‌ اش دچار بحران می شود ؛ رد این معضل و مشکل را می توان در همه ی قلمروهای دیگر هم دید. جوری که بیش از همه تاثیر مخرب خود را بر ساحت معیشت می گذارد. سفره های خالی مردم خصوصا در یک دهه اخیر یکی از بدترین دوران خود را از منظر اقتصادی طی کرد و نشان هایِ یک مدیریتِ فشلِ بی برنامه را به رخ کشید. رکودی فاجعه بار در غالب حوزه ها که چنان سریع‌ و شدید رشد کرد که با کوچک‌ ترین آثار منفی اقتصادی در فضای کسب‌ و کار کشور مشهود شد و فشارِ اقتصادی اش را روی دوش مردم گذاشت تا جایی که خیلی چیزها از سبد کالاهای مصرفی مردم کنار گذاشت که یکی از آنها خودرو بود.

🌐 حالا با یارانه ای که دولت به هر ایرانی صدقه می دهد اگر بشود نان و پنیری تهیه کرد هنری ست که فقط نزد ایرانیان خواهد بود و بس. چرا که اگر حداقلِ خورد و خوراک را در سه نوبتِ صبح و ظهر و شب به همین نان و پنیر اختصاص دهیم فلاکتِ مان را با صدای بلند در دنیا جار زده ایم و دیگر نیازی به توضیحِ اضافه نداریم. شاید گزافه نباشد که بگوییم موتور سیکلت ها با شرائط اقساطی بلند مدت جای خودرو را در برخی از کلان شهرها و حتی شهرهای کوچک و روستاها گرفتند تا فعلا کاچی به از هیچی باشد. برای رفع این مشکل دولت هم هیچ ساز و کار قطعی پیشنهاد نداد. فقط لطف کرد به خودروسازان داخلی فرصت داد تا لگن های داغان خود را به مردم با صف های طولانی انتظار بفروشند و آمار مرگ و میر در جاده ها را به علت کیفیت پایین خودروهای داخلی بالا ببرند. خودروهایی که جز در ایران در هیچ جای جهان طرفداری ندارد و اساسا در لیستِ خودرو قرار نمی گیرد. آنها به ارابه های مرگ خودرو نمی گویند.

🌐 در یک نمونه از ظلم خودرویی به مردم در ایران ؛ قیمت لکسوس در امارات ۳۶۰ میلیون تومان است. و همان خودرو در ایران ۴ میلیارد تومان به فروش می رسد. دقیقا بیش از ۱۱ برابر. یا خودروی مازراتی کوادروپورته مدل ۲۰۲۰ در خارج از کشور به قیمت ۴۴ هزار دلار به فروش می‌رسد که با دلار امروزی حدودا می شود ۴ و نیم میلیارد تومان. و همان مازراتی با همان مدل در ایران به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان به فروش می‌رسد. البته مردم این خودروها را از دور می بینند و فقط با نام هایشان آشنایند. وگرنه با این درآمدها و حقوق ها خریدن دوچرخه ی معمولی هم ساده به نظر نمی رسد. ما در تمامِ عرصه ها در زندگی دچارِ آفت و مشکل شدیم. نه زندگی کردیم و نه از جوانی مان بهره بردیم. خیلی چیزها حق مان بود که از ما گرفته شد‌. ما این ظلم ها را هرگز نمی بخشیم و بانیانِ این فلاکت و سختی را نفرین می کنیم. ظلمی که شما در حق این مردم کردید والله که نابخشودنی ست.

مطلب قبلی...
viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpg
نجات در آخرین لحظه
مطلب بعدی...
openai.jpg
آزادسازی تولید محتوای اروتیک و جنسی در چت‌جی‌پی‌تی خبرساز شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily15.jpg
حضور زینب سلیمانی در مراسم تشییع بازیگر حکومتی محمد کاسبی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون
oholic15.jpg
چربی دور شکم را با این خوراکی های دم دستی از بین ببرید
goftar11-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
daily20.jpg
تصاویر قدیمی از عراق قبل از صدام
goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی

از سایت های دیگر

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا
لباس جنجالی جنیفر لوپز، افتتاح بوتیک میلان تا برندی جهانی
خوراکی‌های تلخی که به سلامت کبد کمک می‌کنند
دسری که خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش می‌دهد

پر بیننده ترین ها



oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
one14.jpg
بازگرداندن بقایای جسد الی کوهن از سوریه به اسراییل؛ الی کوهن که بود
daily28.jpg
استفاده تبلیغاتی مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی از معروفیت برادرش برای کار در تورنتو
goftar22-3.jpg
چند اصل مُد و زیبایی که هر کسی باید بلد باشد
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy