پشت پرده آتش‌بس: تغییر موضع قطر و عقب‌نشینی متحدان ایران در منطقه

آتش‌بس زمانی تحقق یافت که حماس، حزب‌الله و ایران ضربات سنگینی دریافت کرده بودند

الیوت ایبرامز - ایندیپندنت فارسی

آتش‌بس غزه چگونه شکل گرفت؟ جناح چپ ضداسرائیلی، و دموکرات‌هایی که برای توضیح ناتوانی جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، در دستیابی به چنین توافقی شتاب‌زده تلاش می‌کنند، استدلالی ساختگی ابداع کرده‌اند که در «تحلیل» نیویورک تایمز با عنوان «چرا اکنون؟» و در رشته‌پست‌های حق‌به‌جانب مقام‌های سابق دولت بایدن در ایکس به‌وضوح دیده می‌شود، که شرح می‌دهند چطور زمینه این توافق تاریخی را فراهم کرده‌اند.

از این دست استدلال‌ها که بایدن یک سال پیش طرح‌های مشابهی برای آتش‌بس ارائه کرده بود؛ گروگان‌ها در سال ۲۰۲۴ به خانه برمی‌گشتند و از مرگ‌و‌میر و جراحات زیادی اجتناب می‌شد اگر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، آن‌قدر سرسخت و راست‌گرا نبود و جنگ را برای منافع سیاسی شخصی‌اش طولانی نمی‌کرد.

اما واقعیت این است جنگ زمانی به پایان رسید که اسرائیل و آمریکا از قدرت سیاسی، دیپلماتیک و نظامی استفاده کردند. در ماه ژوئن، اسرائیل تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد و بسیاری از متخصصان هسته‌ای و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی را از میان برداشت. چند روز بعد، دونالد ترامپ نیز بزرگ‌ترین سایت‌های هسته‌ای ایران را هدف حملاتی ویرانگر قرار داد. حمله اسرائیل به شهر غزه، آخرین پایگاه حماس، در اواخر اوت آغاز شد و به حماس نشان داد که نگه‌ داشتن گروگان‌ها مانع چنین حمله‌ای نخواهد شد. سپس در ۹ سپتامبر، اسرائیل به رهبران حماس در دوحه حمله کرد و قطری‌ها را ترساند و از ترامپ درخواست حمایت کردند. او وعده حمایت داد‌ــ و اتفاقی نبود که هم‌زمان قطر فشار بر حماس برای پذیرش آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌های زنده در روز نخست را آغاز کرد. فشار دیپلماتیک قطر بود که موجب شد ترکیه نیز به حماس فشار بیاورد رضایت بدهد.

دموکرات‌ها غیرمستقیم و دوپهلو همه این موارد را تایید می‌کنند، هرچند به‌صراحت بیان نمی‌کنند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز گفت: «اکنون زمان متفاوتی است‌ــ آنچه امروز ترامپ در اختیار دارد، ما آن زمان نداشتیم. حماس از نظر نظامی شکست خورده، از نظر دیپلماتیک منزوی شده و حامیانش‌ــ ایران، حزب‌الله و حوثی‌ها‌ــ را از دست داده است.» اما بلینکن نگفت همه آنچه «ترامپ اکنون در اختیار دارد» چگونه فراهم شده است‌ــ یعنی، استفاده نتانیاهو و ترامپ از قدرت نظامی به‌ شیوه‌هایی که بایدن همواره اسرائیل را از آن برحذر می‌داشت و هرگز در مخیله خودش هم نمی‌گنجید.