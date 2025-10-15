Wednesday, Oct 15, 2025

صفحه نخست » چرا روسیه توانست، جمهوری اسلامی نه؟!

صلاح الدین خدیو

بی گمان این یک لحظەی ناب در تاریخ سوریه است. اسد و جولانی دشمنان قسم خوردەی یکدیگر، هر دو در مسکو مهمان پوتینند.

البته در سنت سیاسی روسیه، این امر چندان بی سابقه نیست. در دوران شوروی بارها پیش می آمد که رهبران کشورهای اقماری ناگهان مغضوب و با اشارەی کزملین جایشان را به فردی دیگر می دادند. حتی گاه پیش می آمد که رهبر یک حزب برادر هنگام سفر به مسکو دستور برکناری اش می آمد و ناچار به اقامت اجباری در روسیه و منع بازگشت به میهن می شد.

kremlin.jpg

نزدیک ترین نمونه برکناری ببرک کارمل رئیس جمهور اسبق افغانستان هنگام سفر به مسکو به امر شوروی و جایگزینی دکتر نجیب الله بود.

ظاهرا امروز روسیه با ایدئولوژی زدایی از این سنت قدیمی - سنت مهمان نوازی همزمان از رهبر معزول و رهبر مستقر-- آن را با الزامات عصر حاضر هماهنگ کرده است.

امری که احتمالا مقامات ایرانی با دو چشم گرد شده از تعجب بدان می نگرند.

روسیه و ایران دو کشوری بودند که فعالانه از دولت اسد در جنگ داخلی این کشور حمایت کردند. حتی به جرات می توان گفت بمباران های کور و گستردەی روسیه عامل بیشترین ویرانی ها و تلفات در سوریه بود.

اما از همان آغاز تفاوتی بزرگ میان تهران و مسکو وجود داشت. روسیه هیچوقت منافع استراتژیک و مشخصا دو پایگاه دریایی و هوایی خود در سوریه را کتمان نکرد.

اما ایران تا توانست مقاصد ژئوپولتیک و اهداف عینی خود را در لفافەی ایدئولوژی پیچید.

کار بجایی رسید که گاه پیوست رسانەای و روایت ساری ایران از ماجرا اصل موضوع را به حاشیه می راند.

در روایت رسمی با مراجعه به روایات دینی و نمادپردازی های ایدئولوژیک سوریه به یک جبهەی حق و باطل دیگر تبدیل شد.

نظام سکولار و بعثی حاکم بر دمشق چون فرشتەای مومن تصویر می شد که در محاصرەی شیاطین عبری و عربی مظلومانه و تنها ایستاده است.

امری که باعث شد در روزهای اول پس از سقوط اسد میزان خصومت حاکمان جدید با ایران بسیار بیشتر از روسیه باشد.



اصلی ترین پیام تصویر بالا اما نفی تصویرسازی های ایدئولوژیک و آرمانی از منازعات سیاسی و در قید منافع بودن آنهاست.
هیچ دور نیست که مسکو بشار اسد متحد دیرین را به چند قرارداد اقتصادی و امتیاز سرزمینی بفروشد.

برای مسکو مهم نیست که در دمشق چه اندیشەای حاکم است! اگر حضور یک سلفی جهادی در کاخ مردم همان مزایای حضور یک بعثی روسوفیل را داشته باشد، چه توفیری می کند؟

احتمالا بسیاری از خوانندگان یادشان نیست که ربع قرن پیش، پوتین چطور زمام قدرت را بدست گرفت.

رفیق ولادیمیر سوار بر موج اسلام هراسی پس از حملات القاعده در جهان و همزمانی آنها با چند یورش تروریستی در چچن و داغستان، پتک خود را بر میخ قدرت کرملین کوبید.

در نگاه اکثر روسها پوتین همان منجی بود که آمده بود روسیه را از چنگ هرج و مرج دهەی نود و بە اصطلاح " تروریسم اسلامی " نجات دهد که در حال بلعیدن کامل امنیت بود.

تنها چند سال بعد پوتین از دشمن قسم خوردەی اسلام گرایان به متحد آنها تبدیل شد. از حزب الله حماس گرفته تا جنبش حوثی و طالبان همه به تدریج به دائرەی همکاران مسکو پیوستند.

احمدالشرع اولین رهبر اسلام گرایی نیست که در کرملین مورد استقبال قرار می گیرد. مرغ ایران اما همیشه یک پا دارد!

مطلب بعدی...
za.jpg
درباره‌ی جذب مربی زن از کره شمالی + جان بشار اسد در خطر!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily15.jpg
حضور زینب سلیمانی در مراسم تشییع بازیگر حکومتی محمد کاسبی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون
oholic15.jpg
چربی دور شکم را با این خوراکی های دم دستی از بین ببرید
goftar11-1.jpg
چرا بعد از غذا خوردن میل به شیرینی داریم؟
daily20.jpg
تصاویر قدیمی از عراق قبل از صدام
goftar14-1.jpg
درآمد برنامه «زن روز» با اجرای مهناز افشار چقدر است؟
daily14.jpg
رؤیای الویس پریسلی بودن، در دل دو رقیب ایرانی

از سایت های دیگر

بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آقا داماد چکاره‌ست؟
روزی که فرانسه مقابل آمریکا ایستاد: از زبان یک عکس
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود

پر بیننده ترین ها



oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!
one14.jpg
بازگرداندن بقایای جسد الی کوهن از سوریه به اسراییل؛ الی کوهن که بود
daily28.jpg
استفاده تبلیغاتی مامک جمشیدی خواهر پژمان جمشیدی از معروفیت برادرش برای کار در تورنتو
goftar22-3.jpg
چند اصل مُد و زیبایی که هر کسی باید بلد باشد
oholic13-1.jpg
ابزارهای جاسوسی باورنکردنی در دوران قدیم

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy