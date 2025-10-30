هنگامیکه در بین ما ایرانیان سخن از چپ به میان می آید، عده ای ناآگاهانه برآشفته می‌شوند و با توهین و افترا می گویند که این چپ ها چگونه موجوداتی هستند و حرف حسابشان چیست ؟



لذا در این نوشته اندک تلاشی خواهد شد تا بدانیم که چپ ها چگونه انسان‌هایی هستند و چگونه می‌توان در مورد آنها قضاوت کرد ؟!



واژه چپ و چپها، برای نخستین بار از جایگزین شدن و نشستن نمایندگان مردم در پارلمان فرانسه نشأت گرفت.



چپ کیست و چیست و چه می گوید؟!



من اولاف پالمه هستم!



من چپ بودم و سوسیالیست، چندین بار نخست وزیر دولت سوسیال دموکرات سوئد بودم. پیش از من، تاگه ارلاندر سوسیالیست بنام سوئدی نخست وزیر سوئد بود و آنچه اکنون تحت نام رفاه اجتماعی و برابرهای نسبی در سوئد شاهد آن هستید همه حاصل تلاش من و هم فکرانم بوده و هست.



من مخالف جنگ ویتنام بودم و پابپای سفیر ویتنام در استکهلم برعلیه جنگ ویتنام راه پیمایی کردم و ریختن میلیونها تن بمب توسط آمریکا بر سر مردم ویتنام را محکوم کردم.



من مخالف دخالت‌های آمریکا در سراسر جهان بویژه در آمریکای لاتین بودم، من مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی بودم، من طرفدار حقوق بشر بودم و خواهان جامعه ای انسانی به دور از ظلم و ستم و بی عدالتی، اما سرانجام مرا در خیابان Sveavägen در مرکز شهر استکهلم، زمانیکه میخواستم از پله ها پایین بروم و سوار قطار شوم بضرب گلوله کشتند. من در آنزمان نخست وزیر وقت سوئد بودم !



پس اگر شما در سوئد زندگی می کنید و از حقوق پناهندگی و بیکاری برخوردار هستید و اگر باردار شدید می توانید به مدت یک تا دوسال برای نگهداری کودک خود در خانه بمانید و حقوق ماهیانه خود را دریافت کنید و اگر درآمدتان ناکافی نبود و نتوانستید برای کودک خردسالتان کالسکه بخرید، می‌توانند کمک هزینه و پول آنرا از اداره سوسیال و خانواده بگیرید و یا با کالسکه و کودک خود مجانی سوار اتوبوس و مترو شوید و مهد کودکتان مجانی باشد و اگر زبانم لال کودکتان فلج و ناتوان بدنیا آمد تا پایان عمر آن کودک از امکانات بهداشتی و سلامتی، از صندلی چرخدار گرفته تا اتومبیل مخصوص بهره مند شوید، و اگر احیاناً از پدر و مادر پیرتان در خانه خود یا منزل خودشان نگهداری کردید از حقوق ماهیانه برخوردار شوید ....



همه و همه حاصل مبارزات من و آموزگار و پدر معنویم تاگه ارلاندر سوسیالیست بنام سوئدی و مبارزات کارگران و چپهای کمونیست و سوسیالیست سوئد می باشد، یادتان باشد !



کلیسا فقط دعا می کرد و احزاب راست در فکر منافع مالی شخصی و همفکران بورژواز منش خود بودند و هستند و هیچ ارزشی برای کار کارگر قائل نیستند.



من بعنوان یک سوسیالیست و چپ، طرفدار پناهندگان سیاسی بودم و از حقوق پناهندگی آنها دفاع می کردم. ‌



من سانا مارین هستم!



من سوسیالیست هستم و از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نخست وزیر فنلاند بودم. من جوان‌ترین نخست وزیر جهان بودم و عضو حزب سوسیالیست فنلاند، حزبی که ادامه دهنده راه سوسیالیستهای فنلاند است.



سوسیالیست های فنلاند تلاش می کنند از شکاف طبقاتی بین اقشار جامعه کم کنند و رفاه اجتماعی را در کشور فنلاند گسترش دهند. شاید جالب باشد بدانید که بعد از جنگ جهانی دوم، در جهت بهداشت و بهتر شدن وضع کارگران، دولت سوسیالیست حمام و سوناهای دولتی را در شهر هلسینکی براه انداخت و گسترش داد تا کارگرانی که در خانه هایشان حمام نداشتند بتوانند با مبلغ بسیار کمی به سونا بروند و به نظافت خود برسند.



و البته که بسیاری میدانند که فنلاند دارای یکی از بهترین سیستمهای آموزشی در جهان نیز می باشد.



من ژان ژورس هستم!



من یکی از پیش کسوتان و بنیانگذاران سوسیالیسم در اروپا هستم.



نشریه فرانسوی لوموند در ویژه نامه خود در تاریخ مارس ۲۰۱۴ به من لقب « پیامبر سوسیالیست » را داده است، البته آنها از سر لطف این لقب را به من داده اند اما من از این لقب خیلی خرسند نشدم، چرا که تفکرات پیامبران کجا و اندیشه های من کجا ! گرچه این لقب از جنبه عامیانه دیدی مهرورزی دارد.



من سوسیالیست بودم و چپ و پیش از آنکه در روسیه تزاری انقلاب شود من بنیانگذار نشریه چپ فرانسه بنام انساندوستی ( L'Humanité ) که بعدها ارگان حزب کمونیست فرانسه شد بودم.



اگر شما در فرانسه به مدت چهار تا پنج هفته مرخصی با حقوق کامل دریافت می کنید، ( شما عالیجنابان و مدیران دست راستی، شما پلیسهای ضد شورش و سرکوبگران تظاهراتها و اعتصابات ) ! اگر بیمه های درمانی رایگان دارید، اگر وکیل استحقاقی مجانی دارید ... اینهمه حاصل تلاش‌های من و همرزمانم بوده و هست و آیا میدانید که سرانجام من توسط یک راست افراطی در سال ۱۹۱۴ در کافه تریایی در پاریس به ضرب گلوله کشته شدم !؟



من ویکتور هوگو هستم!



من چپ بودم و با وجودیکه از خانواده ای مرفه سر برآورده بودم، در مقابل راست قد علم کردم و از فقر نالیدم و گفتم، زندانها را ویران کنید و بجای آن مدرسه بسازید.



من مخالف سرسخت حکم اعدام بودم.



من بخاطر فعالیتهایم در جهت برابری حقوق انسان‌ها مجبور به جلای وطن شدم و به مدت بیست سال در بلژیک و سپس در انگلستان پناهنده سیاسی بودم.



و اگر اکنون در فرانسه تحصیل برای تمامی اقشار جامعه، از کودکستان ‌و دبستان گرفته تا دبیرستان و مدارس عالی و دانشگاه مجانی است، همه حاصل تلاشهای من و هم فکرانم بوده و هست.







من هوشی مین هستم!



من رهبر و بنیانگذار حزب کمونیست ویتنام بودم.



در انگلستان و آمریکا کارگری کردم و در سال ۱۹۲۰ در فرانسه به حزب کمونیست فرانسه پیوستم و سرانجام پس از سال‌ها فعالیت سیاسی و اجتماعی در جهت بهبود راه بشریت به ویتنام رفتم و در مقابل غول امپریالیسم آمریکا ایستادم و برای استقلال و آزادی و سوسیالیسم و برابری حقوق انسان‌ها مبارزه کردم.