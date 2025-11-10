سنگ بر دوش، نفاق بر دل؛ مرثیه‌ای برای وطن‌فروشان مقدس‌نما!در این سرزمین عجایب، دروغ چنان فربه شده که گاه بر تخت می‌نشیند و راستی را به دار می‌آویزد.

دیروز، بر هر سنگی که نام کورش بر آن بود، نفرین می‌کردند و امروز همانان، شاپور ساسانی را بر دوش می‌برند و بر سر میدان انقلاب می‌نشانند.

گویی تاریخ، بار دیگر دایره زده و آمده است تا با انگشت تمسخر، بر پیشانی نفاق نشان گذارد.

چهل سال فریاد زدند که اسلام مرز ندارد،

و اکنون، با صدای بلندتر از اذان، فریاد می‌زنند: «در برابر ایران زانو بزنید!»

آری، زانو بزنید؛ نه از مهر، که از هراس.

از بیم آنکه ریشه‌های خشکیده‌شان دیگر آب نگیرد و این خاک، آنان را از خود براند.

دیروز، اسطوره‌شان در صحرای عرب گام می‌زد و امروز، در نقش رستم و پرسپولیس به دنبال هویت می‌گردند.

دین را جامه سیاست کردند، و چون جامه از مد افتاد، بر تن تاریخ دوختند.

شاپور را از سنگ بیرون کشیدند تا بر زخم تحقیر مرهم گذارند،

اما مرهمی که از دروغ ساخته شود، زخم را می‌گدازد نه می‌درماند.

در میدان انقلاب، شاپور بر اسب سنگی‌اش نشسته و زیر پایش، مردمانی ایستاده‌اند که سال‌ها از گفتن نام کورش بیم داشتند.

شهرداری، با طبل و دهل، مراسمی برپا کرده که بوی سیاست می‌دهد نه عشق؛

آنجا که سنگ بهانه است و تبلیغ هدف.

و چه مضحک است روزگاری که رستم بر بیلبوردها می‌جنگد، و آرش از نمایشگر تریلی‌ها تیر می‌افکند!