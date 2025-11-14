Friday, Nov 14, 2025

صفحه نخست » مُصیبتِ سکوت، رضا بی شتاب

برای احمد بالدی وُ خانواده وُ ایران وُ اهوازِ عزادار(1)

bishetabl.jpg

به دیدنم نیا پدر که مُرده روزگار

زِ قُلّۀ غُرورِ خود فتاده شد وقار

شعورِ با شکوهِ شعله های آتش ام

چو دانه های دانشم به سرخیِ انار

جنازه ام رها کن ای پدر به دشتِ خشم

که اعتراضِ سرکشم زِ جانِ پُر شرار

سیاوشم رفیقِ آتشم سِتُرگ وُ گُرد

من آرشم رفیقِ قله های اقتدار

میانِ آتشم چو قُقنُسانِ حادثه

تو قصه ام بگو برای کودکانِ کار

نه بی صدا نه خسته ام نه ماتمی مرا

جوانی ام حکایتِ فلاکت انتظار

شَرَف شجاعتِ بیان وُ روحِ آدمی

شرف ستیزه با ریا وُ رَزمِ آشِکار

شرف شکایتی زِ لحظه های ذلت است

نه کُنجِ عافیت خزیده در خفا شعار

نمی پذیرم این سکوت وُ کُرنشِ دروغ

برای کاغذین گُلی به قایقی قرار

هجومِ فقرِ ناگهان که می کُشد جهان

به دشنه های تشنگی به لَه لَهِ بهار

به فهم وُ معرفت گرفته خو وجودِ من

که عاصی ام زِ هستی وُ تحملِ حصار

نه قامتی خمیده ام که سروِ عاشقم

تلاش وُ عشق وُ درس وُ مشق وُ کار وُ افتخار

قیاسِ زندگی به قدرِ ارزنی نبود!؟

پریده رنگِ زندگی زِ رنجِ بی شمار

چه کرده ام؟ که جُرمِ من جوانیِ من است!

حریمِ حسرتم هوایِ حیرتِ دیار

ستاره ام به آسمانِ آرزو مَجو

که آسمان وُ آرزو همیشه خوار وُ زار

چه گویم از نهانِ هارِ ظلمتِ زمان

جهانتان جنایت وُ جفایِ نابکار

معاشِ من زِ کوشش وُ زِ کار وُ زحمت است

مغازه ام ز قهر وُ قحطی ات خراب وُ خوار

به دکه ای کنارِ رودِ کوچکی خُوشَم

نه دکه مانده وُ نه رودِ مُرده یادگار

ز شاهدانِ ماجرا توُ پُرس وُ جو بکن

حضورِ ذهنِ لحظه های آهوان هوار

چه بود وُ هست وُ می شود زمانه ات ببین!

که فوجِ فاجعه گرفته جانِ جویِبار

تو تلخیِ حکایتی شکستِ عاطفه

چو کاغذِ مُچاله ای فتاده در غبار

تو ضربه های ناشکیبِ ساعتِ سقوط

تو سایه ای زِ سایه ات گریز وُ در فرار

تو وُ خیانت وُ مصیبتِ سکوتِ پست

من وُ وطن وَ مردمانِ مهربان وُ یار

پنجشنبه 22 آبان ماه 1404///13 نوامبر 2025

ـــــــــــــــــــــ

1-«وقتی رسیدم دیر شده بود،احمد با تن سوخته و برهنه وسطِ خیابان بود...وقتی پسر جوان خودسوزی کرد مردم می خواستند برای خاموش کردن آتش و کمک بروند اما مأموران اجازه نمی دادند کسی نزدیک شود.به آنها گفتیم نباید به او دست بزنند تا وقتی اورژانس بیاید اما گوش نمی کردند و او را می کشیدند تا سوار وانت کنند.با مادرش هم برخورد فیزیکی کردند».(پایگاه خبری؛ برترین ها.

مطلب قبلی...
Ahmad_Alavi.jpg
افسانه سرائی در باره رهبر غیبی، احمد علوی
مطلب بعدی...
Reza_Farmand_2.jpg
نیما، راهگشای بزرگ شعر امروز، رضا فرمند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar14.jpg
مرجان شیرمحمدی؛ از بازیگری و نویسندگی تا ازدواج با کارگردان معروف سینما
gdaily.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
one14.jpg
پانیذ فریوسفی؛ اولین رهبر زن ارکستر سمفونیک تهران
oholic14.jpg
تصاویری از محمود خوردبین، بازیکن بازنشسته و پیشکسوَت تیم فوتبال پرسپولیس و‌ دخترانش
daily.jpg
زنده یاد مهناز ندافی ستاره محبوب و قدیمی تبلیغات و سینما
goftar19.jpg
از اصفهان تا كُره ماه، کمال غفاریان میلیاردر ایرانی صنعت هوافضای امریکا کیست؟
goftar13-1.jpg
حواشی تشییع پیکر همایون ارشادی در کرج
daily13.jpg
حضور نرجس سلیمانی در مراسم بدرقه تیم فوتسال اعزامی به فیلیپین

از سایت های دیگر

آلت تناسلی اسکی‌باز سوئدی در سرمای مسابقه یخ زد
خودپذیری جنسی؛ «افراد محترم» هم تمایلات جنسی شدید دارند
رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
راستی‌آزمایی؛ ویدیوی پر بازدید سربازی که در حال گریه کردن است
dw2.jpg
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
kayhan.jpg
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
اتفاقات غیر منتظره ای که در روابط عاشقانه برای زنان رخ می دهد
onenews20-1.jpg
ترفندهای جذاب آشپزی که احتمالا چیزی در موردشان نمی‌دانید
goftar12-1.jpg
تصاویری که ریحانه پارسا در حمام منتشر کرد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy