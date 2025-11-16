برخی از خوانندگان ممکن است با خواندن عنوان این مطلب بگویند: ای آقا! شما چشم بسته غیب می گویید! ما خودمان این را می دانیم!

البته بسیاری از «عزیزان» خاصه مخالفان شخص ف.م.سخن، و نیز سایبری های پنج گانه، همه چیز را خودشان می دانند و خودشان بلد هستند، و هر چه نویسنده بنویسد و بگوید برای شان آشکار و اظهر من الشمس است اما واقعیت این است که بسیاری از ما مخالفان واقعی و صد در صدی حکومت نکبت اسلامی به این موارد توجه جدی نمی کنیم و ناچار و ناخواسته بر عمر جمهوری اسلامی می افزاییم و در دامچاله هایی که حکومت بر سر راه ما می گذارد می افتیم و برای خروج از آن ها انرژی بسیاری که باید صرف سرنگون کردن حکومت شود مصرف می کنیم.

مردم عادی البته توجه شان بیشتر جلب تصاویر کوچک سیاسی و اجتماعی می شود. تصاویری که با آن ها هر روز درگیر هستند. نان گران شد. آب نیست. فلان کس که به دختری تجاوز کرد به خارج گریخت. فلان کس از خارج برگشت. فیلم پستان های دختر فلان مقام در عروسی اش نشان داده شد. فلان شرکت کنندگان در شوی فلان سلبریتی فراری در خارج از ایران بعد از بازگشت به ایران بازداشت شدند. فلان افسران پرچم شیر و خورشید در مترو بر افراشتند. فلان فعال سیاسی خارج از کشور فلان نظر را داد. ایرانی ها پشت سرِ هم و بیرون روانه نوبل صلح و نخل طلایی ها را درو کردند. زنان حجاب شان را در خیابان ها بر داشته اند.... و هر روزمان با این تصاویر تکه تکه از فجایع و پیروزی هایی که عامل اش حکومت نکبت است می گذرد.

نتیجه ی تزریق این تصاویر در اذهان مردم، پراکندگی و گیج شدن است.

پرداختن به آن ها افتادن در دامی ست که حکومت برای کاستن از فشاری که به قلب و شریان های اصلی اش وارد می شود است. در فارسی ما اصطلاح گِل آلود کردن آب را برای نشان دادن این وضعیت داریم که موضوع اصلی در این آب گل آلود گم می شود. حکومت آب را گل آلود می کند و ما هم ناخودآگاه به این گل آلود کردن کمک می کنیم.

اما تصویر بزرگ یک چیز است که تمام حواس ها باید بر آن متمرکز شود:

-حکومت نکبت باید برود.

-یک حکومت دمکرات و مردمی و ایران خواه بر سر کار بیاید.