برخی از خوانندگان ممکن است با خواندن عنوان این مطلب بگویند: ای آقا! شما چشم بسته غیب می گویید! ما خودمان این را می دانیم!
البته بسیاری از «عزیزان» خاصه مخالفان شخص ف.م.سخن، و نیز سایبری های پنج گانه، همه چیز را خودشان می دانند و خودشان بلد هستند، و هر چه نویسنده بنویسد و بگوید برای شان آشکار و اظهر من الشمس است اما واقعیت این است که بسیاری از ما مخالفان واقعی و صد در صدی حکومت نکبت اسلامی به این موارد توجه جدی نمی کنیم و ناچار و ناخواسته بر عمر جمهوری اسلامی می افزاییم و در دامچاله هایی که حکومت بر سر راه ما می گذارد می افتیم و برای خروج از آن ها انرژی بسیاری که باید صرف سرنگون کردن حکومت شود مصرف می کنیم.
مردم عادی البته توجه شان بیشتر جلب تصاویر کوچک سیاسی و اجتماعی می شود. تصاویری که با آن ها هر روز درگیر هستند. نان گران شد. آب نیست. فلان کس که به دختری تجاوز کرد به خارج گریخت. فلان کس از خارج برگشت. فیلم پستان های دختر فلان مقام در عروسی اش نشان داده شد. فلان شرکت کنندگان در شوی فلان سلبریتی فراری در خارج از ایران بعد از بازگشت به ایران بازداشت شدند. فلان افسران پرچم شیر و خورشید در مترو بر افراشتند. فلان فعال سیاسی خارج از کشور فلان نظر را داد. ایرانی ها پشت سرِ هم و بیرون روانه نوبل صلح و نخل طلایی ها را درو کردند. زنان حجاب شان را در خیابان ها بر داشته اند.... و هر روزمان با این تصاویر تکه تکه از فجایع و پیروزی هایی که عامل اش حکومت نکبت است می گذرد.
نتیجه ی تزریق این تصاویر در اذهان مردم، پراکندگی و گیج شدن است.
پرداختن به آن ها افتادن در دامی ست که حکومت برای کاستن از فشاری که به قلب و شریان های اصلی اش وارد می شود است. در فارسی ما اصطلاح گِل آلود کردن آب را برای نشان دادن این وضعیت داریم که موضوع اصلی در این آب گل آلود گم می شود. حکومت آب را گل آلود می کند و ما هم ناخودآگاه به این گل آلود کردن کمک می کنیم.
اما تصویر بزرگ یک چیز است که تمام حواس ها باید بر آن متمرکز شود:
-حکومت نکبت باید برود.
-یک حکومت دمکرات و مردمی و ایران خواه بر سر کار بیاید.
در سال ۱۳۵۶، حکومت پادشاهی، برای از دور خارج کردن انقلابی ها سعی کرد به صورت غیر مستقیم حواس ها را به سمت تصاویر کوچک جلب کند اما چون تجربه نداشت خیلی ضعیف این کار را کرد و چون می خواست سریع به نتیجه برسد آن را نیمه کاره رها کرد و تانک ها را به خیابان آورد.
همسن های من به خاطر دارند که در مجلس شورای ملی آن دوران برخی از نمایندگان مثل آقایان بنی احمد و محسن پزشکپور شروع به ایراد سخنرانی های انتقادی شدید اللحنی در مجلس کردند که برای آن دوران شگفت انگیز بود. دستگیر کردن برخی مقامات هم بخشی از این روش بود. برکناری ها، اجازه ی نوشتن برخی مقالات تند در مطبوعات و غیره. اما حکومت پادشاه فقید در مقابل زیرکی خمینی و کسانی که می خواستند خمینی را حاکم کنند بی تجربه بود و خمینی قلب تصویر بزرگ را نشانه گرفته بود و ابدا به تصاویر کوچک اعتنا نداشت و اتفاقات خُرد را در جهت حمله به تصویر بزرگ مورد استفاده قرار می داد.
این روزهای حکومت نکبت که به حضیض ذلت فرو افتاده و دائم در حال خبر سازی ست و هر روز یک بامبول جدید یا آزادی نسبی جدید یا سرکوب موضعی جدید یا طرح مشکلی جدید عَلَم می کند مرا به یاد سال ۵۶ می اندازد که می خواستند اذهان را به نحوی متفرق کنند.
حکومت نکبت باید برود و یک حکومت قدرتمند و جدی و نترس باید بر سر کار بیاید تا تفرق را در جامعه گسترده ایران جمع کند و ایران را حفظ کند و مردم را متحد نگه دارد تا در طول زمان به یک جامعه ی آزاد و واقعا دمکرات برسیم.
از اپوزیسیون خارج از کشور که به خاطر تفرق و درگیری های داخل خودش نمی توان امید کار ی موثر برای بر انداختن برنامه ریزی شده ی حکومت نکبت اسلامی داشت می ماند فروپاشی خود به خودی یا بر اندازی از درون که می تواند مثلا بعد از سَقَط شدن خامنه ای توسط اصلاح طلبان یا نیروهای مسلح معترض صورت بگیرد که باید در مقابل آن،،، برگ برنده ای مثل بر سر کار آوردن شاهزاده رضا پهلوی داشت که ایران را منسجم و مردم ایران را یک پارچه نگه دارد و جامعه از ترس تکه تکه شدن ایران و مردم اش تن به دنبالچه های حکومت اسلامی مثلا روی کار آمدن خاتمی و موسوی و امثال اینها ندهد.
شاهزاده و تشکیلات اش که قدرت جمع آوردن مردم برای سرنگونی حکومت نکبت را ندارد می ماند حکومت از درون که فرو ریخت، ما بتوانیم شاهزاده را بر تخت قدرت بنشانیم تا اداره ی مملکت را بر عهده گیرد. این تصویر بزرگ ی ست که در مقابل ماست و باید بر آن تمرکز کنیم و زیاده از حد غرق در تصاویر کوچک که هر کدام به تنهایی واقعا فاجعه است ولی تمرکز بر آن ها ما را از تمرکز بر تصویر بزرگ باز می دارد نشویم.
دود سیاه در تهران