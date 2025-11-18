با ترکیدن حباب هوش مصنوعی، هیچ شرکتی مصون نمیماند
بی بی سی - ساندار پیچای، رئیس شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، در گفتوگوی اختصاصی با بیبیسی هشدار داد که اگر حباب هوش مصنوعی بترکد «هیچ شرکتی، حتی گوگل» از پیامدهای آن مصون نخواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در سیلیکونولی و فراتر از آن نگرانیهایی درباره شکلگیری یک حباب وجود دارد، زیرا ارزش شرکتهای فعال در هوش مصنوعی در ماههای اخیر افزایش چشمگیری داشت و شرکتها در این صنعت در حال رشد، هزینههای هنگفتی صرف میکنند.
آقای پیچای در پاسخ به این سوال که آیا گوگل از تاثیر ترکیدن حباب هوش مصنوعی مصون خواهد بود، گفت «فکر میکنم هیچ شرکتی، از جمله ما، مصون نخواهد بود.» اما این غول فناوری میتواند از این طوفان بالقوه جان سالم به در ببرد، چرا که گوگل به دلیل در اختیار داشتن تراشهها، دادههای یوتیوب، مدلها و ظرفیتهای پژوهشی خود، آمادگی بیشتری برای مواجهه با نوسانهای بازار دارد.
سهام شرکت آلفابت در هفت ماه گذشته دو برابر شده و به ۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. این عدد نشان میدهد که بازارها به توانایی این جستجوگر اعتماد بیشتری نسبت به شرکتهایی مثل اوپنایآی و انویدیا دارند.
شرکت آلفابت در کنار توسعه ابرتراشههای تخصصی برای هوش مصنوعی، سرمایهگذاری بیش از شش میلیارد و ۵۰۰ هزار دلاری را در زیرساخت و پژوهش هوش مصنوعی در بریتانیا، آغاز کرده است و قصد دارد که بخشی از آموزش مدلهای خود را در این کشور انجام دهد. اقدامی که وزرای کابینه معتقدند جایگاه بریتانیا را بهعنوان سومین «ابرقدرت» هوش مصنوعی پس از آمریکا و چین تثبیت خواهد کرد.
آقای پیچای گفت که آلفابت کارهای تحقیقاتی «پیشرفته» خود را از جمله در واحد اصلی هوش مصنوعی دیپمایند که یک شرکت بریتانیایی هوش مصنوعی وابسته به گوکل است، توسعه خواهد داد.
با افزایش ارزشگذاریها، برخی از تحلیلگران نسبت به شبکه پیچیدهای از یک تریلیون و ۴۰۰ میلیون دلاری معاملات انجام شده پیرامون اوپنایآی ابراز تردید کردهاند، که انتظار میرود درآمد امسال آن کمتر از یک هزارم سرمایهگذاری برنامهریزی شده باشد.
رئیس شرکت آلفابت در اظهاراتی شبیه به اظهارات آلن گرینسپن، ريیس بانک مرکزی ایالات متحده در سال ۱۹۹۶، گفت که این صنعت میتواند در چرخههای سرمایهگذاری مانند این «بیش از حد جهش کند.»
آلن گرینسپن در همان سال در مورد «شور و شوق غیرمنطقی» در بازار در دوران رونق داتکام و بسیار پیش از سقوط بازارها در سال ۲۰۰۰ هشدار داده بود.
آقای پیچای گفت: «ما میتوانیم همین الان به پیشینه اینترنت نگاه کنیم، واضح است که سرمایهگذاریهای بیش از حد زیادی وجود داشت، اما هیچکدام از ما نمیپرسیم که آیا اینترنت پدیدهای ژرف بود یا نه. انتظار دارم هوش مصنوعی هم همینطور باشد. بنابراین فکر میکنم این لحظه هم عقلانی است و هم عناصری از رفتار غیرعقلانی در آن وجود دارد.»
اظهارات او پس از هشدار جیمی دایمون، رئیس بانک آمریکایی جیپی مورگان مطرح شد که ماه گذشته به بیبیسی گفته بود، سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بازده خواهد داشت، اما بخشی از پولی که وارد این صنعت میشود «احتمالا از دست خواهد رفت.»
آقای پیچای هوش مصنوعی را «عمیقترین فناوری» خواند که بشر تاکنون بر آن کار کرده است و گفت باعث میشود کار و مشاغل را آنگونه که میشناسیم تحت تاثیر قرار بدهد اما باید با اختلالهای اجتماعی ناشی از آن کنار بیاییم چرا که این فناوری «فرصتهای جدیدی» نیز ایجاد خواهد کرد.
به گفته او برخی مشاغل دگرگون و جابهجا خواهند شد و مردم باید خود را با این روند تطبیق دهند. کسانی که استفاده ازهوش مصنوعی را یاد بگیرند، بهتر عمل خواهند کرد و فرقی نمیکند چه شغلی دارند، کسانی در مشاغلشان موفق خواهند بود که یاد بگیرند چگونه از این ابزارها استفاده کنند.
