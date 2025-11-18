با ترکیدن حباب هوش مصنوعی، هیچ شرکتی مصون نمی‌ماند

بی بی سی - ساندار پیچای، رئیس شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، در گفت‌وگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی هشدار داد که اگر حباب هوش مصنوعی بترکد «هیچ شرکتی، حتی گوگل» از پیامدهای آن مصون نخواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سیلیکون‌ولی و فراتر از آن نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری یک حباب وجود دارد، زیرا ارزش شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشت و شرکت‌ها در این صنعت در حال رشد، هزینه‌های هنگفتی صرف می‌کنند.

آقای پیچای در پاسخ به این سوال که آیا گوگل از تاثیر ترکیدن حباب هوش مصنوعی مصون خواهد بود، گفت «فکر می‌کنم هیچ شرکتی، از جمله ما، مصون نخواهد بود.» اما این غول فناوری می‌تواند از این طوفان بالقوه جان سالم به در ببرد، چرا که گوگل به دلیل در اختیار داشتن تراشه‌ها، داده‌های یوتیوب، مدل‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی خود، آمادگی بیشتری برای مواجهه با نوسان‌های بازار دارد.

سهام شرکت آلفابت در هفت ماه گذشته دو برابر شده و به ۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که بازارها به توانایی این جستجوگر اعتماد بیشتری نسبت به شرکت‌هایی مثل اوپن‌ای‌آی و انویدیا دارند.

شرکت آلفابت در کنار توسعه ابرتراشه‌های تخصصی برای هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری بیش از شش میلیارد و ۵۰۰ هزار دلاری را در زیرساخت و پژوهش هوش مصنوعی در بریتانیا، آغاز کرده است و قصد دارد که بخشی از آموزش مدل‌های خود را در این کشور انجام دهد. اقدامی که وزرای کابینه معتقدند جایگاه بریتانیا را به‌عنوان سومین «ابرقدرت» هوش مصنوعی پس از آمریکا و چین تثبیت خواهد کرد.