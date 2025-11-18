Tuesday, Nov 18, 2025

صفحه نخست » هشدار اقتصادی رئیس گوگل

alphabet.jpgبا ترکیدن حباب هوش مصنوعی، هیچ شرکتی مصون نمی‌ماند

بی بی سی - ساندار پیچای، رئیس شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، در گفت‌وگوی اختصاصی با بی‌بی‌سی هشدار داد که اگر حباب هوش مصنوعی بترکد «هیچ شرکتی، حتی گوگل» از پیامدهای آن مصون نخواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سیلیکون‌ولی و فراتر از آن نگرانی‌هایی درباره شکل‌گیری یک حباب وجود دارد، زیرا ارزش شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشت و شرکت‌ها در این صنعت در حال رشد، هزینه‌های هنگفتی صرف می‌کنند.

آقای پیچای در پاسخ به این سوال که آیا گوگل از تاثیر ترکیدن حباب هوش مصنوعی مصون خواهد بود، گفت «فکر می‌کنم هیچ شرکتی، از جمله ما، مصون نخواهد بود.» اما این غول فناوری می‌تواند از این طوفان بالقوه جان سالم به در ببرد، چرا که گوگل به دلیل در اختیار داشتن تراشه‌ها، داده‌های یوتیوب، مدل‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی خود، آمادگی بیشتری برای مواجهه با نوسان‌های بازار دارد.

سهام شرکت آلفابت در هفت ماه گذشته دو برابر شده و به ۳ تریلیون و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که بازارها به توانایی این جستجوگر اعتماد بیشتری نسبت به شرکت‌هایی مثل اوپن‌ای‌آی و انویدیا دارند.

شرکت آلفابت در کنار توسعه ابرتراشه‌های تخصصی برای هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری بیش از شش میلیارد و ۵۰۰ هزار دلاری را در زیرساخت و پژوهش هوش مصنوعی در بریتانیا، آغاز کرده است و قصد دارد که بخشی از آموزش مدل‌های خود را در این کشور انجام دهد. اقدامی که وزرای کابینه معتقدند جایگاه بریتانیا را به‌عنوان سومین «ابرقدرت» هوش مصنوعی پس از آمریکا و چین تثبیت خواهد کرد.

آقای پیچای گفت که آلفابت کارهای تحقیقاتی «پیشرفته» خود را از جمله در واحد اصلی هوش مصنوعی دیپ‌مایند که یک شرکت بریتانیایی هوش مصنوعی وابسته به گوکل است، توسعه خواهد داد.

با افزایش ارزش‌گذاری‌ها، برخی از تحلیلگران نسبت به شبکه پیچیده‌ای از یک تریلیون و ۴۰۰ میلیون دلاری معاملات انجام شده پیرامون اوپن‌ای‌آی ابراز تردید کرده‌اند، که انتظار می‌رود درآمد امسال آن کمتر از یک هزارم سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده باشد.

رئیس شرکت آلفابت در اظهاراتی شبیه به اظهارات آلن گرینسپن، ريیس بانک مرکزی ایالات متحده در سال ۱۹۹۶، گفت که این صنعت می‌تواند در چرخه‌های سرمایه‌گذاری مانند این «بیش از حد جهش کند.»

آلن گرینسپن در همان سال در مورد «شور و شوق غیرمنطقی» در بازار در دوران رونق دات‌کام و بسیار پیش از سقوط بازارها در سال ۲۰۰۰ هشدار داده بود.

آقای پیچای گفت: «ما می‌توانیم همین الان به پیشینه اینترنت نگاه کنیم، واضح است که سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد زیادی وجود داشت، اما هیچ‌کدام از ما نمی‌پرسیم که آیا اینترنت پدیده‌ای ژرف بود یا نه. انتظار دارم هوش مصنوعی هم همین‌طور باشد. بنابراین فکر می‌کنم این لحظه هم عقلانی است و هم عناصری از رفتار غیرعقلانی در آن وجود دارد.»

اظهارات او پس از هشدار جیمی دایمون، رئیس بانک آمریکایی جی‌پی مورگان مطرح شد که ماه گذشته به بی‌بی‌سی گفته بود، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی بازده خواهد داشت، اما بخشی از پولی که وارد این صنعت می‌شود «احتمالا از دست خواهد رفت.»

آقای پیچای هوش مصنوعی را «عمیق‌ترین فناوری» خواند که بشر تاکنون بر آن کار کرده است و گفت باعث می‌شود کار و مشاغل را آنگونه که می‌شناسیم تحت تاثیر قرار بدهد اما باید با اختلال‌های اجتماعی ناشی از آن کنار بیاییم چرا که این فناوری «فرصت‌های جدیدی» نیز ایجاد خواهد کرد.

به گفته او برخی مشاغل دگرگون و جابه‌جا خواهند شد و مردم باید خود را با این روند تطبیق دهند. کسانی که استفاده ازهوش مصنوعی را یاد بگیرند، بهتر عمل خواهند کرد و فرقی نمی‌کند چه شغلی دارند، کسانی در مشاغل‌شان موفق خواهند بود که یاد بگیرند چگونه از این ابزارها استفاده کنند.

مطلب قبلی...
ganji.jpg
آقای گنجی مردم «احمق» نیستند
مطلب بعدی...
pez.jpg
پیام کتبی پزشکیان به بن سلمان

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم کوروش با حضور مهناز افشار در تورنتو
daily.jpg
پوشش های جنجالی روشنک گرامی بازیگر ایرانی
one18-1.jpg
تصویری از درگیری خونین خیابانی بخاطر ۵ ریال! و در ۵۵ سال قبل
oholic18.jpg
سیب زمینی را به این شیوه پخت کنید تا چاق نشوید
goftar18-1.jpg
همایون شجریان در اولین حضور رسمی بعداز لغو کنسرت آزادی
daily18-1.jpg
تصاویر کمتر دیده شده از زنده یاد خسرو شکیبایی بازیگر ایرانی
goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست

از سایت های دیگر

یک دقیقه برای عشق: تکنیک‌های تقویت رابطه عاشقانه در ۶۰ ثانیه
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
بشنوید: آلمان در جنگ جهانی دوم به دانشجویان ایرانی کمک هزینۀ تحصیلی می‌داد
انقلابی در راه است: نایکی از کفشی هوشمند با لقب «دوچرخه برقی پاها» رونمایی کرد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
one17-1.jpg
خلیل ملکی از اعضای گروه ۵۳ نفر و از رهبران حزب توده
newso.jpg
مردی که با لهجه فرانسوی میلیونها ایرانی را عاشق کرد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy