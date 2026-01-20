دویچه وله - شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک نشست اضطراری درباره اعتراضات ایران برگزار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که حامیان این نشست قصد دارند درباره "خشونت نگران‌کننده" به‌کاررفته علیه معترضان در ایران گفت‌وگو کنند.

خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این زمینه بر اساس سندی که روز سه‌شنبه ۲۰ ژانویه مشاهده کرده، اعلام کرد که حامیان این نشست قصد دارند درباره "خشونت نگران‌کننده" به‌کاررفته علیه معترضان در ایران گفت‌وگو کنند.

طبق این گزارش، یک مقام حکومت ایران گفت که حکومت "کشته شدن دست‌کم ۵ هزار نفر" در جریان اعتراض‌ها را تایید کرده‌ است.

فولکر تورک، مدیر حقوق بشر سازمان ملل متحد این خشونت‌ها را محکوم کرده است.

بر اساس نامه‌ای که اینار گونارسون سفیر ایسلند در سازمان ملل، به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله آلمان و بریتانیا نوشته و رویترز آن را مشاهده کرده، برگزاری یک "نشست ویژه به دلیل اهمیت و فوریت وضعیت لازم است، به‌ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر از خشونت نگران‌کننده، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در سراسر ایران."

سازمان ملل متحد تایید کرده است که نشست ویژه در روز جمعه ۲۳ ژانویه برگزار خواهد شد و تاکنون ۲۱ کشور از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، کشتارهای گسترده و غیرقانونی در ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار آن شده است که کمیته تحقیق سازمان ملل متحد، خشونت‌های مرگ‌بار را بررسی کند و برای انجام این کار تامین مالی تکمیلی دریافت کند.

فرستاده دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سازمان ملل تاکنون به درخواست برای اظهارنظر در این زمینه به خبرگزاری رویترز پاسخی نداده است.

دیپلمات‌ها در سازمان ملل به رویترز گفتند که جمهوری اسلامی متونی را در رد اتهام‌های مربوط به سرکوب برای نمایندگان سایر کشورها در سازمان ملل ارسال کرده و مدعی شده است که "درگیری‌ها در پی حملات مسلحانه به نیروهای امنیتی حکومت رخ داده است."

گلن پایوت از "ایمپکت ایران"، ائتلافی متشکل از ۱۹ سازمان غیردولتی که کارزار پیگیری وضع حقوق بشر در ایران را هدایت می‌کند، به رویترز گفت: «این نشست پیامی به مقام‌های حکومت ایران خواهد بود که خونریزی و سرکوب صداهای مخالف باید متوقف شود و این که آن‌ها تحت نظارت هستند.»

پایوت افزود: «این نشست همچنین فرصتی خواهد بود برای دولت‌ها تا حمایت جهانی از حقوق همه ایرانیان برای اعتراض مسالمت‌آمیز و شنیده شدن صداهایشان بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه یا خشونت را نشان دهند.»