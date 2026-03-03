بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مجلس خبرگان زیر فشار سپاه پاسداران، مجتبی خامنه‌ای را به‌عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی انتخاب کرده است.

جنگ و جانشینی، دو بحران همزمان

خبرنامه گویا - انتخاب مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر بعدی جمهوری اسلامی، آن‌هم بنا بر گزارش‌ها زیر فشار مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نقطه عطفی در تلاقی دو بحران همزمان است: جنگی فرسایشی و بحران جانشینی. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی ایران اینترنشنال، مجلس خبرگان نه در فضایی آزاد و مستقل، بلکه در سایه مداخله نهادهای نظامی، تصمیمی تاریخی گرفته است؛ تصمیمی که بیش از آن‌که نشانه ثبات باشد، بوی اضطرار می‌دهد.

سال‌ها تحلیل‌گران هشدار می‌دادند که لحظه جانشینی پس از علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه خواهد کرد. ساختار سیاسی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته بود که رهبر، نه فقط رأس هرم قدرت، بلکه محور تنظیم تمام تعادل‌های درونی نظام بود. از سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای گرفته تا انتصابات جزئی در نهادهای فرهنگی و آموزشی، همه چیز در نهایت به اراده او گره می‌خورد. حذف چنین شخصیتی، برای سیستمی با این میزان تمرکز قدرت، چیزی کمتر از یک زلزله سیاسی نیست.

اما آنچه این زلزله را به سونامی بدل کرده، همزمانی آن با جنگی است که از نخستین ساعاتش با هدف قراردادن رأس هرم قدرت آغاز شد. بسیاری معتقدند طراحی حملات از سوی دو متحد اصلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، دقیقاً بر همین نقطه ضعف متمرکز بوده است: ایجاد خلأ رهبری در میانه یک رویارویی نظامی، تا سازوکار معمول تصمیم‌گیری در تهران مختل شود.

با این حال، دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تا این لحظه توانسته واکنش‌هایی نشان دهد و از فروپاشی فوری جلوگیری کند.

انتخاب مجتبی خامنه‌ای در چنین شرایطی، بیش از آن‌که انتقالی آرام و برنامه‌ریزی‌شده باشد، تلاشی برای بستن سریع شکاف قدرت به نظر می‌رسد. رهبر جدید نه سابقه رسمی در مناصب عالی حکومتی دارد و نه تجربه‌ای علنی در مدیریت بحران‌های کلان. افزون بر آن، سایه اتهام «جانشینی موروثی» بر سر این تصمیم سنگینی می‌کند.

پرسش نهایی این است: آیا این انتقال شتاب‌زده قدرت، آغاز مرحله‌ای تازه از اقتدارگرایی امنیتی خواهد بود یا شکافی که در دل بحران گشوده شده، به فرصتی برای تغییر بدل خواهد شد؟