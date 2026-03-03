ایندیپندنت فارسی - خبرگزاری مهر، متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند به نقل از «منابع موثق» مدعی شد که مجتبی خامنه‌ای، پسر علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی «در سلامت کامل» است. مهر نوشت که او «در سلامت کامل است و هم‌اکنون رسیدگی به مسائل شهدای خانواده، تمشیت امور، مشاوره و بررسی امور مهم کشور» را دنبال می‌کند.



پیش از این، کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل، گزارش داده بود که پسر رهبر سابق جمهوری اسلامی همراه با پدرش کشته شده است.

اختصاصی ایران اینترنشنال: احمدی نژاد زنده است و به مکانی امن منتقل شده

بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال از منابع آگاه در ایران، محمود احمدی‌نژاد، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی زنده است، از سوءقصدی جان سالم به در برده و در مکانی امن قرار دارد.

پیش‌تر رسانه‌های ایران گزارشهایی در خصوص کشته شدن او منتشر کرده بودند.