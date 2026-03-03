ترامپ: بدترین سناریوی ممکن در ایران این است که پس از تحولات اخیر، فردی قدرت را به دست بگیرد که به همان اندازه رهبر فعلی یا حتی بدتر از او باشد
ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید و در جریان یک نشست خبری مشترک با صدراعظم آلمان، فردریک مر، گفت:
«فکر میکنم بدترین حالت این باشد که ما این کار را انجام دهیم و بعد کسی سر کار بیاید که به بدی فرد قبلی باشد... چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.»
او افزود: «ما دوست داریم فردی روی کار بیاید که اوضاع را به نفع مردم برگرداند.»
ترامپ همچنین در حالی که حملات نظامی ادامه دارد، به ایرانیان هشدار داد که فعلا از حضور در خیابانها خودداری کنند.
در پاسخ به سوالی درباره رضا پهلوی، فرزند شاه پیشین ایران، ترامپ گفت که او «فرد خوبی به نظر میرسد»، اما احتمالاً شخصی که هماکنون در داخل ایران زندگی میکند گزینه مناسبتری برای اداره کشور خواهد بود.
دونالد ترامپ در پاسخ به اینکه درباره شاهزاده رضا پهلوی چه فکر میکند، گفت: «فکر میکنم بعضیها دوستش دارند، ما هنوز خیلی به او فکر نکردهایم.» او افزود: «به نظر من ممکن است کسی از داخل ایران مناسبتر باشد، البته اگر چنین کسی وجود داشته باشد.» pic.twitter.com/xbFxA4I8Bi-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
***
ترامپ: کسانی از رژیم ایران خواستار مصونیت شدهاند که انتظارش را هم نداریم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید گفت: «کسانی از رژیم بریدهاند و خواهان مصونیت هستند که انتظارش را هم ندارید.» دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید گفت: «کسانی از رژیم بریدهاند و خواهان مصونیت هستند که انتظارش را هم ندارید.» pic.twitter.com/Co3m96CVBP دونالد ترامپ در نشست خبری کاخ سفید گفت: «هزاران نفر را در خیابانهای لسآنجلس دیدم که عکس دونالد ترامپ را در دست داشتند. پرسیدم اینها چه کسانی هستند و به من گفتند اینها ایرانیهایی هستند که در لسآنجلس زندگی میکنند.» دونالد ترامپ در نشست خبری کاخ سفید گفت: «هزاران نفر را در خیابانهای لسآنجلس دیدم که عکس دونالد ترامپ را در دست داشتند. پرسیدم اینها چه کسانی هستند و به من گفتند اینها ایرانیهایی هستند که در لسآنجلس زندگی میکنند.» pic.twitter.com/7G4hePRyHr ***
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید گفت: «کسانی از رژیم بریدهاند و خواهان مصونیت هستند که انتظارش را هم ندارید.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید گفت: «کسانی از رژیم بریدهاند و خواهان مصونیت هستند که انتظارش را هم ندارید.» pic.twitter.com/Co3m96CVBP-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
دونالد ترامپ در نشست خبری کاخ سفید گفت: «هزاران نفر را در خیابانهای لسآنجلس دیدم که عکس دونالد ترامپ را در دست داشتند. پرسیدم اینها چه کسانی هستند و به من گفتند اینها ایرانیهایی هستند که در لسآنجلس زندگی میکنند.»
دونالد ترامپ در نشست خبری کاخ سفید گفت: «هزاران نفر را در خیابانهای لسآنجلس دیدم که عکس دونالد ترامپ را در دست داشتند. پرسیدم اینها چه کسانی هستند و به من گفتند اینها ایرانیهایی هستند که در لسآنجلس زندگی میکنند.» pic.twitter.com/7G4hePRyHr-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 3, 2026
***
لحظهبهلحظه با تحولات روز چهارم جنگ