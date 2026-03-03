منابع امنیتی اسرائیل اعلام کردند هدف حمله هوایی اخیر اسرائیل در تهران، داوود علیزاده، فرمانده «سپاه لبنان» در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
خبرنامه گویا - داوود علیزاده، فرمانده موقت «سپاه لبنان» در نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران، امروز در پی یک حمله هوایی اسرائیل در تهران کشته شد؛ این خبر را ارتش اسرائیل اعلام کرد.
به گفته ارتش اسرائیل، علیزاده پس از کشته شدن محمدرضا زاهدی در حمله اسرائیل به دمشق در آوریل ۲۰۲۴، مسئولیت سپاه لبنان در نیروی قدس را بر عهده گرفته بود. زاهدی در آن زمان در جریان حملهای در دمشق کشته شد و علیزاده عملاً به «عالیرتبهترین فرمانده ایرانی مسئول پرونده لبنان» تبدیل شده بود.
A powerful strike has hit the headquarters of the Iranian Revolutionary Guard in Tehran. Israel says the attack eliminated Davoud Alizadeh, the commander of the Lebanon Corps within the Quds Force. pic.twitter.com/JPGhODzZ0U-- China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) March 3, 2026
ارتش اسرائیل همچنین مقامهای ایرانی حاضر در لبنان را تهدید کرد و به آنها ۲۴ ساعت فرصت داد این کشور را ترک کنند.
ارتش اسرائیل با صدور هشداری کمسابقه اعلام کرد مقامها و نمایندگان جمهوری اسلامی که همچنان در لبنان حضور دارند، در صورت ترک نکردن این کشور ظرف ۲۴ ساعت، هدف حمله قرار خواهند گرفت.
سرهنگ آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت: «ارتش اسرائیل به نمایندگان رژیم تروریستی ایران که هنوز در لبنان حضور دارند هشدار میدهد فوراً این کشور را ترک کنند، در غیر این صورت هدف قرار خواهند گرفت.»
او افزود: «ارتش اسرائیل هیچگونه حضور نمایندگان رژیم ایران در لبنان را تحمل نخواهد کرد و به افرادی که هماکنون در لبنان هستند ۲۴ ساعت فرصت میدهد کشور را ترک کنند. پس از آن، هیچ نقطه امنی برای نمایندگان رژیم ایران در لبنان وجود نخواهد داشت و ارتش اسرائیل آنها را در هر مکانی که باشند هدف قرار خواهد داد.»
این هشدار در حالی صادر میشود که تنشها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در جبهه لبنان به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
حمله اسرائیل به تأسیسات مخفی هستهای جمهوری اسلامی در نزدیکی تهران
ارتش اسرائیل: نیروی هوایی اسرائیل صبح امروز یک سایت هستهای مخفی در حومه تهران را بمباران کرد.
در یک نشست خبری، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت: «در این تأسیسات نیمهزیرزمینی، گروهی از دانشمندان هستهای بهصورت مخفیانه روی توسعه توانمندیهای مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای کار میکردند.»
به گفته ارتش اسرائیل، پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ میان ایران و اسرائیل که طی آن برخی تأسیسات هستهای ایران هدف قرار گرفت، تهران «فعالیتهای نظامی هستهای خود را متوقف نکرد و توانمندیهای لازم برای ساخت سلاح هستهای را ادامه داد، در حالی که زیرساختها را به یک سایت زیرزمینی منتقل کرد تا از حملات هوایی محافظت شود.»
ارتش اسرائیل میگوید فعالیتهای دانشمندان هستهای ایران را زیر نظر داشته و «محل جدید عملیات آنها را شناسایی کرده است، که امکان حمله دقیق به این مجتمع مخفی را فراهم کرد.»
חיל-האוויר תקף את המתחם החשאי 'מין-זדאא'י' בו פעל משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני-- Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026
במסגרת מבצע 'עם כלביא', צה"ל תקף מטרות רבות של קבוצת הנשק הגרעיני האיראנית, הכפופה למשרד ההגנה באיראן, על מנת לפגוע ביכולות הגרעין הצבאיות של משטר הטרור האיראני.
למרות... pic.twitter.com/RJJESKULKd
