منابع امنیتی اسرائیل اعلام کردند هدف حمله هوایی اخیر اسرائیل در تهران، داوود علیزاده، فرمانده «سپاه لبنان» در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

خبرنامه گویا - داوود علیزاده، فرمانده موقت «سپاه لبنان» در نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران، امروز در پی یک حمله هوایی اسرائیل در تهران کشته شد؛ این خبر را ارتش اسرائیل اعلام کرد.

به گفته ارتش اسرائیل، علیزاده پس از کشته شدن محمدرضا زاهدی در حمله اسرائیل به دمشق در آوریل ۲۰۲۴، مسئولیت سپاه لبنان در نیروی قدس را بر عهده گرفته بود. زاهدی در آن زمان در جریان حمله‌ای در دمشق کشته شد و علیزاده عملاً به «عالی‌رتبه‌ترین فرمانده ایرانی مسئول پرونده لبنان» تبدیل شده بود.

ارتش اسرائیل همچنین مقام‌های ایرانی حاضر در لبنان را تهدید کرد و به آن‌ها ۲۴ ساعت فرصت داد این کشور را ترک کنند.

ارتش اسرائیل با صدور هشداری کم‌سابقه اعلام کرد مقام‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی که همچنان در لبنان حضور دارند، در صورت ترک نکردن این کشور ظرف ۲۴ ساعت، هدف حمله قرار خواهند گرفت.