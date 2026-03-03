اخبار تائید نشده: نشست خبرگان برای تعیین رهبر جدید هدف حمله قرار گرفت

رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند ساختمان مجلس خبرگان رهبری در بلوار بسیج شهر قم هدف بمباران جنگنده‌ها قرار گرفته است.

حمله به این نهاد در حالی است که پیش‌تر گزارش‌ها از رایزنی مقامات مجلس خبرگان برای جانشینی علی خامنه‌ای حکایت داشتند.

خبرنامه گویا - یک منبع دفاعی اسرائیل تأیید کرد که نیروی هوایی این کشور ساختمانی را در شهر قم هدف قرار داده است؛ جایی که روحانیون ارشد جمهوری اسلامی برای انتخاب رهبر جدید ایران گرد هم آمده بودند.

به گفته این مقام، در زمان حمله، اعضای «مجلس خبرگان رهبری» در این ساختمان حضور داشتند؛ نهادی که ۸۸ عضو دارد و مسئول انتخاب رهبر جمهوری اسلامی است. با این حال، هنوز مشخص نیست چه تعداد از اعضا هنگام وقوع حمله در محل حضور داشته‌اند.

Geolocation of the building struck today in this video in the Iranian city of Qom. 34.62534, 50.87639

The building belongs to the "Assembly of Religious Experts" who select the next Islamic Revolutions' Supreme Leader.https://t.co/nH9hNR5Tou pic.twitter.com/TgUGCYmmhv -- Mehdi H. (@mhmiranusa) March 3, 2026

مقام اسرائیلی: زمانی به مجلس خبرگان حمله کردیم که اعضایش در حال شمارش آرا برای تعیین رهبر جدید بودند

یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه فاکس نیوز گفته است نیروهای این کشور نشست مجلس خبرگان ایران را، که برای انتخاب رهبر جدید تشکیل شده بود، هدف قرار داده‌اند.

همچنین شبکه «ضد تی‌وی» در گزارشی اختصاصی نوشت دقایقی پیش یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی رقم خورد و طی آن، جلسه رسمی اعضای شورای خبرگان رهبری که برای انتصاب رهبر بعدی جمهوری اسلامی گرد هم آمده بودند، هدف حمله هوایی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است: «این یک اتفاق بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی است. بسیاری از اعضای شورا کشته و زخمی شده‌اند. جدای از اینکه این اتفاق یک ضربه مهلک به پیکر نیمه‌جان جمهوری اسلامی است، نتیجه آنی آن این است که در جمهوری اسلامی در حال حاضر دیگر نه رهبری وجود دارد و نه کسی که بتواند برای این نظام رهبر انتخاب کند.»