سلاحی که ناگهان برق، ارتباطات، پدافند و هماهنگی نظامی را از کار بیندازد، زمینه را برای هدف قرار دادن سران جمهوری اسلامی و مراکز کلیدی قدرت فراهم می‌کند

پس از کشتار خونین قیام ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ به دست جمهوری اسلامی و تشدید آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه، مجموعه‌ای از نشانه‌ها، تهدید روسن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، اظهارات غیرمستقیم مقامات آمریکایی و تحرکات میدانی، از احتمال یک حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی حکایت دارند. با این حال، چگونگی این حمله، اهداف اولیه و نحوه اجرای آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تجربه‌های اخیر نشان می‌دهد که ابهام، خود بخشی از راهبرد نظامی است.

الگوی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و به‌ویژه بامداد ۲۳ خرداد، نمونه‌ای گویا از این راهبرد بود: حمله‌ای مبتنی بر غافلگیری کامل، وارد آوردن ضربات قاطع در ساعات اولیه و فلج‌سازی همزمان سامانه‌های پدافندی، رصد اطلاعاتی و زنجیره فرماندهی. نتیجه آن حمله، ایجاد یک شوک ساختاری در سامانه تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی بود؛ شوکی که حتی با گذشت روزها ترمیم نشد.

اکنون این پرسش مطرح است که اگر آمریکا بخواهد وارد چنین تقابلی شود، آیا همان الگو را تکرار می‌کند یا سراغ «شگفتی» جدیدی خواهد رفت؟

غافلگیری به‌مثابه راهبرد بنیادین

در راهبرد نظامی ایالات متحده، به‌ویژه پس از جنگ‌های عراق و تجربه‌های سایبری دهه اخیر، «غافلگیری شناختی» اهمیت فزاینده‌ای یافته است. منظور از این مفهوم، نه‌فقط نابودی فیزیکی اهداف، بلکه ایجاد وضعیتی است که طرف مقابل برای ساعت‌ها یا حتی روزها قادر به فهم آن‌چه رخ داده، نباشد.

در چنین چارچوبی، استفاده از ابزارهای غیرسنتی، یعنی ابزارهایی که بدون انفجار گسترده و تصویرسازی سنتی از جنگ عمل می‌کنند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از این ابزارها، بمب یا سلاح پالس الکترومغناطیسی (EMP) است.

بمب پالس الکترومغناطیسی، سلاحی است که با ایجاد یک موج شدید الکترومغناطیسی، سامانه‌های الکترونیکی را از کار می‌اندازد. این پالس می‌تواند شبکه‌های برق را مختل کند، رادارها و سامانه‌های پدافند هوایی را کور کند، ارتباطات نظامی و غیرنظامی را قطع کند و مراکز فرماندهی، سرورها و تجهیزات دیجیتال را فلج کند.

پالس الکترومغناطیسی چند دهه پیش به عنوان اثر جانبی انفجار هسته‌ای شناخته می‌شد اما نکته کلیدی این است که اکنون ایجاد پالس الکترومغناطیسی الزاما به معنای یک انفجار هسته‌ای نیست. در دهه‌های اخیر، آمریکا و اسرائیل روی نسخه‌های غیرهسته‌ای پالس الکترومغناطیسی، به‌ویژه سلاح‌های مایکروویو با انرژی بالا High-Power Microwave (HPM) سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ سلاح‌هایی که می‌توانند به‌صورت موضعی و هدفمند، بدون خسارت مستقیم انسانی، زیرساخت الکترونیکی یک منطقه را نابود کنند.

ایالات متحده از دهه ۱۹۶۰ آثار پالس الکترومغناطیسی ناشی از انفجارهای هسته‌ای را می‌شناخت، اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد تمرکز اصلی به سمت نسخه‌های غیرهسته‌ای رفت. پروژه‌های DARPA و نیروی هوایی آمریکا نشان می‌دهد که نسخه‌هایی از این نوع بمب در قالب سلاح‌های مایکروویو با انرژی بالا HPM به‌طور عملیاتی وارد زرادخانه ارتش آمریکا شده‌اند، هرچند جزئیات آن‌ها محرمانه است.

اسرائیل نیز، به‌ویژه پس از جنگ‌های غزه و لبنان، به‌طور جدی روی جنگ الکترونیک و اختلال در زنجیره کنترل و فرماندهی سرمایه‌گذاری کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخشی از فلج‌شدن همزمان پدافند و ارتباطات جمهوری اسلامی در بامداد ۲۳ خرداد، ناشی از ترکیب حملات سایبری و ابزارهای الکترومغناطیسی بوده است، هرچند این موضوع هرگز به صورت رسمی تایید نشد.