یورونیوز - در هفته‌های گذشته، حکومت ایران هم‌زمان با چالش‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو شده و در عین حال، انسجام قابل توجهی از خود نشان داده است. صدها هزار ایرانی در اعتراض به جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اعتراض‌هایی که به مهم‌ترین چالش داخلی حکومت در ۴۷ سال گذشته تبدیل شده است.

با این حال، شکافی در میان نخبگان حاکم شکل نگرفته است. برخلاف انتظار، اصلاح‌طلبان و تندروهای نظام به‌جای اختلاف‌نظر درباره نحوه برخورد با اعتراض‌ها، در سرکوب آن با یکدیگر همراه شده‌اند. تا اینجا، هیچ‌یک از چهره‌های اصلی حاکمیت به کشتار هزاران شهروند بی‌گناه به دست نیروهای امنیتی اعتراض نکرده‌اند. حتی برعکس، چهره‌هایی از سراسر طیف سیاسی، به‌طور علنی و نادرست، مسئولیت خشونت‌ها را به «نفوذ خارجی» نسبت داده‌اند.

مجله فارن افرز، در تحلیلی مفصل به این موضوع پرداخته و بررسی کرده که جمهوری اسلامی تحت چه شرایطی سقوط خواهد کرد و در صورتی که کودتایی از سوی نظامیان شکل گیرد، چه گروهی قدرت را در دست خواهد گرفت.

در این مقاله آمده است: با وجود ظاهر مستحکم حکومت در ایران، پشت پرده، تصویر به‌مراتب متشنج‌تر است. مگر آنکه مقام‌های ایرانی فقط تلویزیون دولتی را تماشا کنند و روایت‌های جعلی خود را باور داشته باشند، آنها به‌خوبی می‌دانند که نظام سیاسی کشور با تهدیدی وجودی روبه‌روست. آنها آگاه‌اند که دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا، ایران را به حمله نظامی و سرنگونی حکومت تهدید کرده است. همچنین بسیاری از آنها احتمالا می‌دانند که عوامل محرک اعتراض‌ها، از جمله بحران عمیق اقتصادی و دهه‌ها فساد ساختاری، با رهبری لجوج و واپس‌گرای کنونی قابل حل نیست. در چنین شرایطی، مقام‌هایی که به دنبال حفظ موقعیت و آینده خود هستند، ممکن است انگیزه پیدا کنند تا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را از قدرت کنار بگذارند.

اگر نخبگان حاکم در ایران تصمیم بگیرند علیه خامنه‌ای اقدام کنند، این کار به احتمال زیاد با سرعت و بدون هیچ نشانه قبلی انجام خواهد شد. هیچ علامت هشداردهنده‌ای برای ناظران بیرونی وجود نخواهد داشت. در صورت موفقیت چنین اقدامی، سناریوهای مختلفی محتمل است. ساختار حاکمیت ایران دچار شکافی عمیق میان نسل قدیمی و نسل جوان‌تر است و ماهیت دولت بعدی به این بستگی خواهد داشت که کدام نسل سکان قدرت را به دست بگیرد. اگر نسل قدیمی عامل یک کودتای موفق باشد، حکومت آینده احتمالا در داخل همچنان ماهیتی دینی خواهد داشت، اما در سیاست خارجی محتاط‌تر و کم‌جاه‌طلب‌تر عمل خواهد کرد. اما اگر مقام‌های جوان‌تر قدرت را به دست بگیرند، ایران ممکن است در داخل کمتر مذهبی شود، در حالی که در عرصه بین‌المللی همچنان رویکردی تهاجمی داشته باشد.

با این حال، هیچ‌یک از این دو جریان به احتمال زیاد دموکراسی را به ایران نخواهد آورد. دلیل اصلی کنار گذاشتن خامنه‌ای از سوی هر کدام از این دو اردوگاه، حفظ نفوذ و منافع خودشان خواهد بود. هرچند اقدام داخلی علیه رهبر جمهوری اسلامی نشانه‌ای دیگر از فرسایش این نظام خواهد بود، اما واقعیت ناخوشایند این است که تحقق دموکراسی و آزادی در ایران، یا به حمایت خارجی نیاز دارد، یا به پیوند بخشی از جناح‌های درون حاکمیت، همراه با بخش‌هایی از نیروهای مسلح، با مردم ایران. بدون چنین شرایطی، هر تغییر سیاسی در تهران بیشتر به حفظ بخش‌هایی از وضع موجود شباهت خواهد داشت تا دگرگونی واقعی.

فرسایش تدریجی

در طول دهه‌ها، پیش‌بینی پایان جمهوری اسلامی کاری بی‌ثمر بوده است. این حکومت از بحران‌های متعددی عبور کرده؛ از جنگ و اعتراض‌های گسترده گرفته تا تورم شدید، بی‌آنکه فروبپاشد. نظام دینی حاکم به‌تدریج کشور را منزوی، اقتصاد را ویران و جامعه را زیر فشار محدودیت‌های اجتماعی خفه‌کننده قرار داد، اما در عین حال، با تکیه بر یک دستگاه امنیتی قدرتمند، بارها توانست حتی نارضایتی‌های گسترده را سرکوب کند.

تا این مرحله، جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از سپاه، بسیج و نیروهای پلیس، موج اخیر اعتراض‌ها را مهار کند. با این حال، این اعتراض‌ها به‌طور جدی نظام حاکم را تضعیف کرده‌اند. گستردگی، انرژی و تنوع این خیزش مردمی، در کنار هزینه انسانی سنگین سرکوب، هرگونه ادعای باقی‌مانده درباره مشروعیت حکومت را در چشم جامعه ایران به‌شدت خدشه‌دار کرده است. حکومت نه‌تنها حمایت نسل جوان، بلکه پشتیبانی شهرها و مناطق سنتا محافظه‌کار را نیز از دست داده است.

یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اجتماعی خود، یعنی بازاریان و طبقه خرده‌بورژوا، را از خود رانده است. علاوه بر این، برخلاف دوره‌های پیشین، این اعتراض‌ها در زمانی رخ داده که ایران در موضع ضعف قرار دارد. شبکه متحدان منطقه‌ای که زمانی مایه افتخار نظام بود، به‌شدت تضعیف شده و اقتصاد کشور با کمبودهای مزمن و تورم مداوم دست‌وپنجه نرم می‌کند. در همین حال، حکومت هیچ نشانه‌ای از توان یا تمایل برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار لازم جهت بازسازی امنیت کشور یا بهبود وضعیت اقتصادی نشان نداده است.

تغییر در ایران رخ خواهد داد؛ پرسش اصلی این است که این تغییر چه ماهیتی خواهد داشت. آشکارترین سناریو، و آنچه با خواسته‌های جمعیت عظیمی از معترضان همخوانی دارد، یک انقلاب مردمی است که نظام دینی جمهوری اسلامی را برچیند، نخبگان فاسد را کنار بزند و ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را به‌طور بنیادین دگرگون کند. اما برای موفقیت چنین انقلابی، بخش‌هایی از حاکمیت باید به مردم بپیوندند و از فروپاشی جمهوری اسلامی حمایت کنند. در حال حاضر، نیروهایی که وضع موجود را حفظ می‌کنند، همچنان متحد باقی مانده‌اند.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

راه دیگر برای تقویت یک انقلاب مردمی، اعمال فشار خارجی از سوی جامعه جهانی است. هم‌زمان با حضور مردم در خیابان‌ها، ایالات متحده و متحدانش می‌توانند رهبران اصلی حکومت ایران را بکشند یا بازداشت کنند، بخش بزرگی از زیرساخت‌های سرکوبگر رژیم را نابود سازند و سپس یک دولت موقت سرپرست را بر سر کار بیاورند. چنین سناریویی تنها راه برکناری حکومت است، در صورتی که نخبگان حاکم حاضر نباشند خودشان دست به اصلاح بزنند. با این حال، هرچند دولت ترامپ ممکن است در نهایت چنین مسیری را انتخاب کند، اما اجرای یک عملیات تغییر رژیم از سوی آمریکا به احتمال زیاد مستلزم تعهدی گسترده از سوی ارتش این کشور خواهد بود؛ موضوعی که باعث می‌شود کسی روی تحقق آن حساب باز نکند.

افزون بر این، حتی اگر چنین عملیاتی در کنار زدن حکومت فعلی موفق شود، این خطر وجود دارد که به تشکیل یک دولت جدید و باثبات منجر نشود و کشور را وارد دوره‌ای طولانی از درگیری کند؛ به‌ویژه اگر بخش‌هایی از نیروهای امنیتی ایران همچنان مسلح باقی بمانند و به انقلاب اسلامی وفادار باشند.

در نتیجه، کودتا محتمل‌ترین مسیر فروپاشی نظام کنونی ایران، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به نظر می‌رسد. مقام‌های ایرانی ممکن است توان سرکوب مردم را برای مدتی طولانی داشته باشند، اما حتی آنها نیز نمی‌توانند از این حقیقت ناخوشایند بگریزند که حکومت به نقطه‌ای بحرانی رسیده و خامنه‌ای و مشاوران اصلی‌اش فاقد قاطعیت و چشم‌انداز لازم برای ترسیم مسیر آینده هستند. نظام در معرض خطر قرار دارد، اما رهبران کنونی قادر به اصلاح آن نیستند. دقیقا در چنین مقاطعی است که نخبگان در نظام‌های اقتدارگرا به فکر نجات خود می‌افتند و به کنار زدن رهبرانشان می‌اندیشند.