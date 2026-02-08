Sunday, Feb 8, 2026

صفحه نخست » سنگسار با "واژه"

noqrekar.jpgمسعود نقره کار - خبرنامه گویا

بخش هائی از اپوزیسیون حکومت اسلامی درخارج از کشور، چون دستشان به سنگ و قربانی نمی رسد، از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی با "واژه" به سنگسار کردن مخالفان خود، که مخالفان حکومت اسلامی هم هستند، مشغول اند.

این جماعت این مفهوم اثبات کرده اند که که سنگ تنها وسیلۀ سنگسار کردن نیست و مخالف و" گناهکار"ی که نظرات فرقه ای و ایدئولوژیک - سیاسی آن ها را نپذیرفته است را می توان با واژه سنگسار کرد. اینان در سنگسار چنان "انقلابی" و قاطع و کینه توزانه عمل می کنند که هراس و نگرانیِ روان جمعی از رفتار و گفتار سنگسارانه را چندین برابر کرده اند.

تصویر هم همان تصویرِ تجربه و دیده شده است: به وقت سنگسار با واژه، جماعتی که برای سنگسار هجوم می آورند با دهان های گشاد و دست های آلوده، فحش وتهمت و افترا و تحریف به سوی قربانی پرتاب می کنند و به جای الله اکبر هم می گویند "مرگ بر خائنِ مادر جنده " و... و بیچار مادر قربانی را هم از سنگسار بی نصیب نمی گذارند، در میان این جماعت زنان سنگسار کننده ای هم هستند که با آلت های تناسلی نرینه، که به عاریت گرفته اند به مانندِ زبان وقلمِ بسیاری از سنگسار کننده ها، قربانی و افراد خانواده اش را "سنگسار" می کنند.

در بی قدرتی و حاشیه نشینی با واژه سنگسار کردن معنایش این است که در اریکۀ قدرت واژه ها به سنگ و شلاق و گلوله و طناب دار بَدَل خواهند شد.

مطلب قبلی...
08topB.jpg
آذر منصوری (رئیس جبهه اصلاحات) و ابراهیم اصغرزاده بازداشت شدند
مطلب بعدی...
55.jpg
یک ایرانی در بوشهر بعد از انتشار این ویدیو جان خود را گرفت

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
بازدید ویتکاف و کوشنر از ناو آبراهام لینکلن، پیامی برای دیکتاتور تهران؟
daily.jpg
دختر احمدرضا یاراحمدی معاون عملیاتی نیروی انتظامی در امریکا
one8.jpg
گزارش رسانه خارجی از زندگی در جنوب شهر تهران
oholic8.jpg
اگر می خواهید کودک مستقل و با دلبستگی ایمن تربیت کنید، این گونه رفتار کنید
goftar8-2.jpg
در مورد حبیب الله بیطرف گروگانگیر سفارت امریکا و فرزندانش چه می دانید؟‌
gooyadaily18-1.jpg
خانه لاکچری وریا غفوری کاپیتان اسبق تیم استقلال
daily7.jpg
الناز ملک که از حضورش در جشنواره فجر دفاع کرد کیست
oholic7-1.jpg
دورکاری بر زنان، مرز باریک میان راحتی و انزوا

از سایت های دیگر

استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
آموزش امور جنسی؛‌ شش مدرسه در بلژیک به آتش‌کشیده شدند
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
euro1.jpg
پسر ۱۳ ساله بعد از ۴ ساعت شنا در دریا جان خانواده‌اش را نجات داد
kham.jpg
خامنه‌ای رکورد زد!
one7.jpg
رژه دختران ارتشی قبل از نظامیان مرد در مقابل شاه در سال ۱۳۵۳

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy