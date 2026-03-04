تصویری از حضور «ابراهیم حاتمیکیا» از کارگردانان حامی جمهوری اسلامی در جریان حضور خیابانی سوگواران «علی خامنهای» در خیابانهای تهران منتشر شده است.
ابراهیم حاتمیکیا برای رهبر کشته شدهاش به خیابان هم رفته است. فعلا که شرایط مورد نظر قهرمانان یکی از فیلمهایش (سردار مرتضی راشد در «موج مرده»)، فراهم شده و او میتواند پس از سالها تمرین مشت واقعی را به ناو آمریکایی در آبهای جنوب ایران بزند. آیا او بالاخره این مشت را میزند؟ pic.twitter.com/5rpcMz2VkG-- Babak Ghafooriazar بابک غفوریآذر (@babakazar) March 4, 2026
***
حملات هولناک به ساختمانهای امنیتی رژیم در تهران