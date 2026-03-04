Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » ابراهیم حاتمی‌کیا در میان عزاداران علی خامنه ای

تصویری از حضور «ابراهیم حاتمی‌کیا» از کارگردانان حامی جمهوری اسلامی در جریان حضور خیابانی سوگواران «علی خامنه‌ای» در خیابان‌های تهران منتشر شده است.

hatamiaza.jpg

***

مطلب بعدی...
hoolnak.jpg
حملات هولناک به ساختمان‌های امنیتی رژیم در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar4.jpg
واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو
one4.jpg
وقتی ملانیا ترامپ ریاست جلسه شورای امنیت را برعهده گرفت؛ انتخاب لباسی که نگاه‌ها را جلب کرد
tv4.jpg
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
daily4.jpg
مراسم ازدواج در پناهگاه
oholic17.jpg
مانکن‌ها در میدان آزادی
goftar4-1.jpg
ازدحام در مرز رازی برای ورود به ترکیه
goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ

از سایت های دیگر

خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!
استدعای آیت‌اللهی که میگفت شاه باید بماند
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy