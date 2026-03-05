ایندیپندنت - گزارش دیوید پاتریکاراکوس در دیلی میل از آنچه «جسورانه‌ترین ترور تاریخ معاصر» خوانده، پرده از شبکه‌ای پیچیده از جاسوسی انسانی و سایبری برمی‌دارد که سال‌ها برای نفوذ به هسته سخت قدرت در تهران طراحی شده بود. به نوشته او، یک مامور سیا در حلقه داخلی علی خامنه‌ای حضور داشت؛ فردی آن‌قدر نزدیک به رهبر سابق جمهوری اسلامی که می‌توانست حضور دقیق او در مجتمع بیت رهبر در خیابان پاستور را تایید کند.



در کنار این منبع انسانی، موساد سال‌ها پیش شبکه دوربین‌های ترافیکی تهران را هک کرده بود. یکی از این دوربین‌ها در نزدیکی ورودی بیت، تصویری زنده از الگوی رفت‌وآمد محافظان و رانندگان مقام‌های ارشد ارائه می‌داد. تحلیلگران با ترکیب این تصاویر، شنود ارتباطات و داده‌های تلفن‌های همراه، برای تک‌تک چهره‌های کلیدی پرونده‌های دقیق شامل محل سکونت، مسیرهای تردد و حتی جای پارک خودرو تهیه کردند.



پس از شناسایی «پنجره طلایی» ــ لحظه‌ای که بیشترین تعداد مقام‌های ارشد در یک مکان مشخص گرد هم می‌آمدند ــ عملیات آغاز شد. بیش از ۳۰ موشک مجتمع پاستور را در دقایق نخست منهدم کرد و همزمان سامانه‌های پدافندی از کار افتاد. اما بخش سایبری عملیات نیز همزمان فعال شد. اپلیکیشن پرمخاطب اوقات شرعی «باد صبا» که پیش‌تر نفوذ شده بود، دقایقی پس از آغاز حمله پیام‌هایی برای میلیون‌ها کاربر ارسال کرد و آنان را به قیام علیه حکومت فراخواند.



به گفته منابع اسرائیلی، این عملیات ترکیبی از جاسوسی، نظارت ۲۴ ساعته، هوش مصنوعی و جنگ سایبری بود؛ مدلی تازه از جنگ که پیش از اصابت موشک‌ها، میدان نبرد را تعیین کرده بود

