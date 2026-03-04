خبرنامه گویا - یک مقام کُرد ایرانی به کانال ۲۴ گفته است که نیروهای کُرد مستقر در عراق عملیات نظامی زمینی علیه جمهوری اسلامی را در خاک ایران آغاز کرده‌اند.

به گفته این مقام، از روز دوشنبه ۲ مارس، هزاران نیروی مسلح کُرد وارد خاک ایران شده و مواضع رزمی خود را در مناطق مختلف مستقر کرده‌اند.

در همین زمینه:

در بحبوحه عملیات نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائيل علیه جمهوری اسلامی، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که سه منبع آگاه به این رسانه گفته‌اند شبه‌نظامیان کرد ایرانی در روزهای اخیر با آمریکا در مورد اینکه آیا و به چه شکل می‌توان به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بخش غربی کشور حمله کرد، مشورت کرده‌اند.

وزارت برق عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که تمامی مناطق این کشور با قطعی کامل برق روبرو شده‌اند. این وزارتخانه هنوز علت دقیق این حادثه را مشخص نکرده است.

ایندیپندنت عربی: درگیرب میان ارتش عراق و نیروهای خارجی ناشناس

منابع حکومتی و نمایندگان پارلمان عراق از وقوع یک عملیات «هلی‌برن» (پیاده‌سازی نیرو با بالگرد) مشکوک توسط نیروهای خارجی در صحرای میان نجف و کربلا خبر دادند. طبق گزارش ایندیپندنت عربی که روز چهارشنبه، ۱۳ اسفند منتشر شد، این نیروها که با چندین بالگرد از سمت مرزهای سوریه وارد شده‌اند، در منطقه‌ای با جغرافیای پیچیده مستقر شده‌اند.

زهیر الفتلاوی و محمد جاسم الخفاجی، نمایندگان پارلمان عراق، در پاسخ به پیگیری ایندیپندنت عربی تایید کردند که تیمی از ارتش عراق متشکل از ۳۰ خودرو نظامی «هامر» برای شناسایی و بررسی وضعیت به منطقه اعزام شدند، اما هدف حمله هوایی و تیراندازی قرار گرفتند. در این درگیری، دست‌کم یک سرباز عراقی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند و یکی از خودروهای ارتش نیز از بین رفت.

منابع ایندیپندنت عربی گمانه‌زنی کردند که احتمالا هدف از این عملیات، نصب تجهیزات جاسوسی، پایش هوایی و یا ایجاد مسیری برای پشتیبانی از گروه‌های مخالف ایران در داخل خاک عراق است. بغداد هنوز بیانیه رسمی و دقیقی درباره ماهیت این حضور نظامی صادر نکرده است.