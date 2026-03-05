Thursday, Mar 5, 2026

صفحه نخست » مهدی یحیی‌نژاد: کنترل جنگ به دست قالیباف افتاده است

qalibaf.jpgمهدی یحیی‌نژاد، فعال فناوری و بنیان‌گذار وب‌سایت «بالاترین»، در حساب کاربری خود با اشاره به اطلاعاتی که از داخل ایران دریافت کرده، از تغییرات مهم در ساختار فرماندهی جنگ در جمهوری اسلامی خبر داده است.

به گفته او محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون عملاً مدیریت جنگ را در دست گرفته است.

قالیباف نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جنگ پیدا کرده و گفته می‌شود بخش مهمی از هماهنگی‌های نظامی و سیاسی در حال حاضر زیر نظر او انجام می‌شود.

در همین حال، گزارش‌ها از آشفتگی جدی در زنجیره فرماندهی نیروهای نظامی ایران حکایت دارد. گفته می‌شود ارتباط میان برخی واحدهای عملیاتی و فرماندهی مرکزی دچار اختلال شده است.

به گفته این منبع، تعدادی از پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد تماس خود را با مرکز فرماندهی از دست داده‌اند و در برخی موارد عملاً بدون هماهنگی مستقیم عمل می‌کنند.

در چنین شرایطی، برخی از این سامانه‌ها به حالت نیمه‌خودکار درآمده‌اند و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی در سطح محلی انجام می‌شود؛ وضعیتی که در ادبیات داخلی جمهوری اسلامی از آن با عنوان «آتش به اختیار» یاد می‌شود.

این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده فشار شدید بر ساختار فرماندهی نظامی ایران باشد؛ فشاری که احتمالاً ناشی از حملات و اختلالات گسترده در شبکه‌های ارتباطی و فرماندهی است.

با وجود این آشفتگی‌ها، افراد نزدیک به قالیباف همچنان موضعی بسیار تندرو و جنگ‌طلبانه نسبت به ادامه درگیری‌ها دارند.

به گفته یحیی‌نژاد، این حلقه نزدیک معتقد است که در نهایت ایران در این جنگ پیروز خواهد شد و روند تحولات به نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد.

آن‌ها همچنین باور دارند که امریکا در نهایت از ادامه درگیری عقب‌نشینی خواهد کرد و تمایلی به ادامه یک جنگ فرسایشی نخواهد داشت.

در نگاه این جریان، اگر ایران بتواند از این مرحله عبور کند، حملات و فشارهای فعلی ممکن است در بلندمدت به نوعی مصونیت راهبردی برای حکومت تبدیل شود.

حامیان این دیدگاه معتقدند حجم بی‌ثباتی و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در منطقه ایجاد کرده، در نهایت می‌تواند شرایطی به وجود آورد که بازدارندگی جدیدی در برابر حملات آینده شکل بگیرد.

***

مطلب قبلی...
sinwar.jpg
دیدار جنجالی سنوار و خامنه ای در آن دنیا
مطلب بعدی...
444.jpg
یک مامور سیا در حلقه نزدیکان خامنه ای

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar5.jpg
خسارات سنگین به اماکن دولتی وساختمان های مجاور در تهران
daily.jpg
همسر سابق پژمان جمشیدی، نرگس محمدی و فریبا نادری در یک قاب
one17.jpg
تصاویری از کارولاین لویت سنخنگوی زیبای کاخ سفید
newso.jpg
اعجوبه تنیس جهان که اسپانسرها از ۱۰ سالگی به دنبالش بوده‌اند
goftar16.jpg
روند تغییرات ظاهری نگار قاضی میرسعید مجری حکومتی صدا وسیما
daily8-1.jpg
مهدی نوربخش داماد ابراهیم یزدی و استاد دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیا
tv4.jpg
نشست کنگره اقوام ملی‌گرای ایران با شاهزاده رضا پهلوی در پاریس
goftar4.jpg
واکنش مردم روسیه به مرگ خامنه ای در مسکو

از سایت های دیگر

خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
شگفت انگیزترین ها! فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
goftar5-2.jpg
حقایقی در مورد مجتبی خامنه ای
one4-1.jpg
تصاویر کم نظیر از کیترینگ و پذیرایی ایران ایر در سال ۱۳۵۵
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy