در همین حال، گزارش‌ها از آشفتگی جدی در زنجیره فرماندهی نیروهای نظامی ایران حکایت دارد. گفته می‌شود ارتباط میان برخی واحدهای عملیاتی و فرماندهی مرکزی دچار اختلال شده است.

قالیباف نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جنگ پیدا کرده و گفته می‌شود بخش مهمی از هماهنگی‌های نظامی و سیاسی در حال حاضر زیر نظر او انجام می‌شود.

به گفته او محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکنون عملاً مدیریت جنگ را در دست گرفته است.

مهدی یحیی‌نژاد، فعال فناوری و بنیان‌گذار وب‌سایت «بالاترین»، در حساب کاربری خود با اشاره به اطلاعاتی که از داخل ایران دریافت کرده، از تغییرات مهم در ساختار فرماندهی جنگ در جمهوری اسلامی خبر داده است.

به گفته این منبع، تعدادی از پایگاه‌های پرتاب موشک و پهپاد تماس خود را با مرکز فرماندهی از دست داده‌اند و در برخی موارد عملاً بدون هماهنگی مستقیم عمل می‌کنند.

در چنین شرایطی، برخی از این سامانه‌ها به حالت نیمه‌خودکار درآمده‌اند و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی در سطح محلی انجام می‌شود؛ وضعیتی که در ادبیات داخلی جمهوری اسلامی از آن با عنوان «آتش به اختیار» یاد می‌شود.

این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده فشار شدید بر ساختار فرماندهی نظامی ایران باشد؛ فشاری که احتمالاً ناشی از حملات و اختلالات گسترده در شبکه‌های ارتباطی و فرماندهی است.

با وجود این آشفتگی‌ها، افراد نزدیک به قالیباف همچنان موضعی بسیار تندرو و جنگ‌طلبانه نسبت به ادامه درگیری‌ها دارند.

به گفته یحیی‌نژاد، این حلقه نزدیک معتقد است که در نهایت ایران در این جنگ پیروز خواهد شد و روند تحولات به نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد.

آن‌ها همچنین باور دارند که امریکا در نهایت از ادامه درگیری عقب‌نشینی خواهد کرد و تمایلی به ادامه یک جنگ فرسایشی نخواهد داشت.

در نگاه این جریان، اگر ایران بتواند از این مرحله عبور کند، حملات و فشارهای فعلی ممکن است در بلندمدت به نوعی مصونیت راهبردی برای حکومت تبدیل شود.

حامیان این دیدگاه معتقدند حجم بی‌ثباتی و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته در منطقه ایجاد کرده، در نهایت می‌تواند شرایطی به وجود آورد که بازدارندگی جدیدی در برابر حملات آینده شکل بگیرد.

🚨Report from Iran: Brigadier General Qalibaf, the speaker of the parliament and a former member of the Revolutionary Guard, is now fully in charge of the war.



🚀 There is significant chaos in the chain of command among Iran's military forces. Many missile and drone launching... pic.twitter.com/k31ZHIQ7kp -- Mehdi Yahyanejad (@mehdiy_fa) March 5, 2026

