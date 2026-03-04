ایران از طریق کشورهای منطقه برای ترامپ پیام فرستاد؛ آمریکا پاسخ نداد

اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر از طریق کشورهای خلیج فارس و منطقه پیام‌هایی برای دولت دونالد ترامپ ارسال کرده است، اما ایالات متحده پاسخی به این پیام‌ها نداده است. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «ما این پیام‌ها را مزخرف تلقی کردیم.»

خبرنامه گویا - گزارش وب‌سایت اکسیوس از بروز نگرانی در بالاترین سطوح دولت اسرائیل درباره احتمال تماس‌های پنهانی میان واشنگتن و تهران حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو اوایل این هفته پس از دریافت اطلاعاتی از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل، شخصاً از کاخ سفید توضیح خواسته است.

به نوشته اکسیوس، منابع آگاه گفته‌اند دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به نشانه‌هایی دست یافته که احتمال می‌داد نوعی ارتباط یا تبادل پیام میان مقام‌های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی درباره آتش‌بس صورت گرفته باشد. همین موضوع موجب شد نتانیاهو روز دوشنبه با مقام‌های کاخ سفید تماس بگیرد و درباره صحت این گزارش‌ها پرس‌وجو کند.

یکی از منابع به اکسیوس گفته است که کاخ سفید در پاسخ به نتانیاهو تأکید کرده دولت ترامپ «پشت سر او» با ایرانی‌ها مذاکره نکرده است. با این حال، این پیگیری از سوی نخست‌وزیر اسرائیل نشان می‌دهد که تل‌آویو نسبت به هرگونه توافق احتمالی، پیش از دستیابی کامل به اهداف جنگی‌اش، دچار بی‌اعتمادی و نگرانی جدی است.