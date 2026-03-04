Wednesday, Mar 4, 2026

axios.jpgایران از طریق کشورهای منطقه برای ترامپ پیام فرستاد؛ آمریکا پاسخ نداد

اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر از طریق کشورهای خلیج فارس و منطقه پیام‌هایی برای دولت دونالد ترامپ ارسال کرده است، اما ایالات متحده پاسخی به این پیام‌ها نداده است. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: «ما این پیام‌ها را مزخرف تلقی کردیم.»

خبرنامه گویا - گزارش وب‌سایت اکسیوس از بروز نگرانی در بالاترین سطوح دولت اسرائیل درباره احتمال تماس‌های پنهانی میان واشنگتن و تهران حکایت دارد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو اوایل این هفته پس از دریافت اطلاعاتی از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل، شخصاً از کاخ سفید توضیح خواسته است.

به نوشته اکسیوس، منابع آگاه گفته‌اند دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به نشانه‌هایی دست یافته که احتمال می‌داد نوعی ارتباط یا تبادل پیام میان مقام‌های دولت ترامپ و جمهوری اسلامی درباره آتش‌بس صورت گرفته باشد. همین موضوع موجب شد نتانیاهو روز دوشنبه با مقام‌های کاخ سفید تماس بگیرد و درباره صحت این گزارش‌ها پرس‌وجو کند.

یکی از منابع به اکسیوس گفته است که کاخ سفید در پاسخ به نتانیاهو تأکید کرده دولت ترامپ «پشت سر او» با ایرانی‌ها مذاکره نکرده است. با این حال، این پیگیری از سوی نخست‌وزیر اسرائیل نشان می‌دهد که تل‌آویو نسبت به هرگونه توافق احتمالی، پیش از دستیابی کامل به اهداف جنگی‌اش، دچار بی‌اعتمادی و نگرانی جدی است.

به گفته یک مقام آمریکایی، هماهنگی میان واشنگتن و تل‌آویو در هفته‌های اخیر بسیار نزدیک بوده است. او تصریح کرده که نماینده ویژه آمریکا، ویتکاف، و نیز مشاور ارشد و داماد رئیس‌جمهور، جرد کوشنر، تقریباً هر روز با نتانیاهو، رئیس موساد دیوید بارنی و دیگر مقام‌های اسرائیلی در تماس بوده‌اند.

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شده است که اسرائیلی‌ها «می‌دانند» واشنگتن در حال گفت‌وگو با تهران نیست.

در عین حال، دو منبع مطلع گفته‌اند که در روزهای اخیر پیام‌هایی از سوی جمهوری اسلامی از طریق برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر بازیگران منطقه‌ای به دولت ترامپ منتقل شده، اما آمریکا به این پیام‌ها پاسخی نداده است. یک مقام آمریکایی حتی با ادبیاتی تند به اکسیوس گفته این "پیام‌های مزخرف" جدی گرفته نشده‌اند.

همزمان، روزنامه نیویورک تایمز داده که مأموران وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور غیرمستقیم و از طریق سرویس اطلاعاتی یک کشور ثالث تلاش کرده‌اند با سازمان سیا بگیرند و درباره شرایط پایان درگیری گفت‌وگو کنند؛ تلاشی که نشان می‌دهد تهران به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران است.

با این حال، مقام‌های آمریکایی هرگونه تماس مستقیم را رد کرده‌اند. به گفته یکی از آنان، نه ویتکاف و نه کوشنر از زمان آغاز جنگ هیچ گفت‌وگویی با چهره‌هایی چون علی لاریجانی و عباس عراقچی نداشته‌اند. خود ترامپ نیز روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تأکید کرد که زمان مذاکره گذشته و مدعی شد ساختارهای دفاعی و رهبری جمهوری اسلامی از هم پاشیده‌اند؛ موضعی که نشان می‌دهد دست‌کم در ظاهر، کاخ سفید فعلاً گزینه گفت‌وگو با تهران را منتفی می‌داند.

