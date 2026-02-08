۱. مقدمه

در نظریه‌های کلاسیک اقتدارگرایی، سرکوب دولتی به‌منزله ابزار اصلی ایجاد ترس، بازدارندگی و انفعال سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده است. گمانه مسلط پیش از این، آن بود که افزایش هزینه‌های مشارکت سیاسی، افراد را به کناره‌گیری از کنش جمعی سوق می‌دهد. با این حال، انباشت شواهد تجربی طی دو دهه اخیر این فرض خطی را به چالش کشیده است. در بسیاری از موارد، سرکوب نه‌تنها به فروکش اعتراض منجر نشده، بلکه واکنش‌های معکوس، گسترش خیزش عمومی و بسیج مجدد را برانگیخته است.

گزارش رویترز (فوریه ۲۰۲۶) درباره ایران نمونه‌ای معاصر از این پدیده را برجسته می‌کند. بنا بر این گزارش، شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به رهبر نظام هشدار داده‌اند که خشم عمومی ناشی از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ به سطحی رسیده که «ترس دیگر نقش بازدارنده ندارد». این نگرانی در شرایطی مطرح شده که احتمال بروز یک شوک خارجی--نظیر حمله نظامی آمریکا--می‌تواند به‌عنوان محرک بسیج، اعتراضات را دوباره فعال کند.

این نوشتار استدلال می‌کند که نظریه «اثر پس‌زدگی سرکوب: Backfire Effect » چارچوبی تحلیلی برای فهم این وضعیت فراهم می‌کند. تمرکز اصلی بر نقش احساسات، به‌ویژه خشم، به‌عنوان حلقه واسط میان سرکوب، ادراک ریسک و کنش جمعی است. ساختار مقاله بدین‌گونه است: ابتدا مبانی نظری اثر پس‌زدگی مرور می‌شود، سپس سازوکارهای احساسی و مدل‌های آستانه توضیح داده می‌شود و در نهایت این چارچوب در بستر ایران به کار گرفته می‌شود.

۲. مرور ادبیات: نظریه اثر پس‌زدگی سرکوب

نظریه اثر پس‌زدگی از دل ادبیات روابط دولت-مخالفان و نقد فرض «کارآمدی یکنواخت سرکوب» شکل گرفته است. این نظریه نشان می‌دهد که پیامدهای سرکوب وابسته به زمینه، شدت، نوع و نحوه ادراک آن توسط شهروندان است. برخلاف دیدگاه‌های بازدارندگی‌محور، سرکوب می‌تواند واکنش‌های احساسی شدیدی برانگیزد که نتیجه آن افزایش مخالفت سیاسی است.

در این چارچوب، احساسات نه پدیده‌ای حاشیه‌ای، بلکه متغیرهای مرکزی تحلیل هستند. خشم، به‌عنوان واکنش به بی‌عدالتی ادراک‌شده، با افزایش احساس کارآمدی سیاسی، کاهش وزن ذهنی خطر و تقویت تمایل به اقدام جمعی همراه است. در مقابل، ترس با بزرگ‌نمایی تهدیدها و تمرکز بر هزینه‌های فردی، مشارکت را تضعیف می‌کند. اثر پس‌زدگی زمانی رخ می‌دهد که سرکوب، به‌جای فعال‌سازی ترس، خشم را به احساس غالب بدل کند.

۳. احساسات سیاسی و پویایی اعتراض

پژوهش‌های تجربی تمایز روشنی میان سرکوب «نرم» و «سخت» قائل شده‌اند. سرکوب غیر خونین--نظیر بازداشت‌های گسترده، استفاده از گاز اشک‌آور یا پراکنده‌سازی بدون کشتار گسترده--اغلب به‌عنوان ناعادلانه اما نه کاملاً مرگبار ادراک می‌شود. این نوع سرکوب، احتمال برانگیختن خشم را افزایش می‌دهد و می‌تواند مشارکت آینده را تقویت کند.