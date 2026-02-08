در روزهای اخیر، از سوی یکی از اندیشکده‌های پژوهشی ،سیاسی، درخواستی برای نگارش مقاله‌ای تحلیلی درباره سناریوی موسوم به "مدل ونزوئلایی" دریافت کردم, سناریویی که به نظر می‌رسد دونالد ترامپ مصمم است آن را در قبال رژیم اسلامی به اجرا بگذارد.



آنچه در ادامه می‌آید، چکیده‌ای از این تحلیل است.



بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بار دیگر چشم‌انداز "تغییر رژیم" در ایران را به صدر محاسبات ژئوپولیتیکی منطقه و جهان بازگردانده است،اما نه به‌مثابه یک گسست انقلابی ناگهانی، بلکه در قالب آنچه در واشنگتن "سقوط کنترل‌شده" نظام نامیده می‌شود.



فرض غالب در پایتخت آمریکا بر این پایه استوار است که با حذف هدفمند و انتخابی رأس سیاسی،ایدئولوژیک نظام اسلامی، و در عین حال حفظ بدنه دولت، ساختار اداری و ماشین امنیتی،نظامی، می‌توان از فروپاشی نظم داخلی و تجزیه کشور جلوگیری کرد و ثبات منطقه را تضمین نمود.



با این حال، تجربه‌های تطبیقی در سیاست بین‌الملل هشدار می‌دهند که گذارِ فاقد معماری روشن قدرت، اغلب به نتایجی معکوس می‌انجامد. فاصله میان "سقوط مهار‌شده" و "فروپاشی کامل" گاه تنها یک "لغزش و محاسبه سیاسی" است.

و دقیقاً در همین منطقه خاکستری است که ایران می‌تواند به‌سوی الگویی مشابه ونزوئلا سُر بخورد، الگویی از بی‌ثباتی مزمن، انسداد سیاسی و فروکاست تدریجی دولت.



اگر سناریوی مطلوب دونالد ترامپ ، مبتنی بر تثبیت، گذار کم‌هزینه، سریع و ترجیحاً بدون خون‌ریزی ، وارد فاز اجرایی شود، این احتمال بسیار بالاست که چهره‌ها و نام‌هایی که امروز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عنوان رهبران گذار بر آمده از رژیم اسلامی برجسته شده‌اند، همان‌هایی باشند که کمترین شانس بقا در این "نقشه راه" را خواهند داشت.



این افراد به‌سرعت به هدف کارزارهای شدید بی‌اعتبارسازی از سوی اپوزیسیونی رادیکال و تهاجمی بدل خواهند شد، فشاری که می‌تواند در نهایت واشنگتن را وادار کند در تاکتیک‌ها و حتی در راهبرد کلان خود برای تغییر رژیم و تحقق اهداف ژئوپولیتیکی‌اش بازنگری کند.