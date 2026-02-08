Sunday, Feb 8, 2026

صفحه نخست » گیسوان بر جوی خونین، یوسف جاویدان

Yousef_J_Javidan.jpg

باز هم آتش زدند بر بیشه‌ها

بر نهال تازه و بر ریشه‌ها

باغک آلاله افسرد از حریق

یاس‌ها ویران شدند از تیشه‌ها

*

کوچه تا کوچه به پا شد پشته‌ها

پشته‌ها بر پا بشد از کشته‌ها

*

مادری دنبال کودک ضجه زن

یا پدر، در بین خون آغشته‌ها

*

همچو موی دختری افشان، پریش

از شیار خون به کوچه رشته‌ها

*

تیراندازانْ قسی بر پشت بام

رایتِ خونین به کف افرُشته‌ها

*

دختران نوجوان در صحن شهر

گیسوان بر جوی خونین هشته‌ها

*

باش تا روزی که مشتت را دهیم

پاسخی درخور به مشت و مشته‌ها

*

تا دفاع از جان کنیم، رادی کنیم

پس چنین تا روز آزادی کنیم

*

افرُشته: افراشته

مشته: ابزارِ کوبشِ صنعتگرها

