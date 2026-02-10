روزنامۀ انگلیسی سان گزارش داده است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تشدید تنشها با آمریکا از انظار عمومی کنار رفته و بنا بر این گزارش، ادارۀ امور روزمرۀ بیت رهبری را به پسرش، مسعود خامنهای، سپرده است. این اقدام با غیبت بیسابقۀ رهبر جمهوری اسلامی در یک مراسم نمادین نظامی همراه شده و به گمانهزنیهای امنیتی گسترده دامن زده است
ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه
روزنامۀ انگلیسی سان در گزارشی نوشته است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای نخستینبار پس از دههها از حضور در یک مراسم مهم و نمادین نظامی خودداری کرده است. بر اساس این گزارش، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست سالانۀ فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران حضور نیافت. این مراسم هر سال به مناسبت هشتم فوریه برگزار میشود و یادآور بیعت گروهی از افسران نیروی هوایی با روحالله خمینی در سال ۱۹۷۹ است. بهنوشتۀ سان، علی خامنهای از زمان رسیدن به مقام رهبری در سال ۱۹۸۹، همواره در این مراسم شرکت کرده بود، حتی در دوران جنگ و همهگیری کرونا.
در غیاب او، حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در این مراسم حاضر شد. بهگزارش سان، تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره غیبت رهبر جمهوری اسلامی ارائه نشده است.
این روزنامه مینویسد که شکستهشدن این سنت دیرینه، در فضای تشدید تنشهای منطقهای، موجب طرح گمانهزنیهایی درباره وضعیت امنیتی علی خامنهای شده است. بهنوشتۀ سان، برخی گزارشها حاکی از آنند که رهبر جمهوری اسلامی به یک پناهگاه فوقامنیتی در زیر تهران منتقل شده که گفته میشود از طریق شبکهای از تونلها به مراکز حساس متصل است. بر پایه این گزارشها، مقامهای ارشد نظامی ایران نسبت به احتمال حملۀ نظامی آمریکا هشدار دادهاند.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
سان همچنین به گمانههایی اشاره میکند مبنی بر اینکه نگرانی از نفوذ سرویسهای اطلاعاتی خارجی به سطوح بالای حاکمیت ایران، بر تدابیر امنیتی پیرامون رهبر جمهوری اسلامی افزوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علی خامنهای اداره امور روزمره جمهوری اسلامی را به پسر خود، مسعود خامنهای، واگذار کرده است. بهنوشتۀ سان، این چهرۀ ۵۳ ساله اکنون مدیریت دفتر رهبری را بر عهده دارد و به کانال اصلی ارتباطی با قوه مجریه تبدیل شده است.
بهگزارش سان، این تحولات همزمان با افزایش فشار نظامی آمریکا بر ایران رخ میدهد. پس از آنکه مذاکرات اخیر آمریکا و ایران در عمان زودتر از انتظار پایان یافت، دولت دونالد ترامپ حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کرده و یک ناوگان بزرگ دریایی، از جمله ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، را در حالت آمادهباش قرار داده است.
این روزنامه مینویسد که رهبر جمهوری اسلامی درخواست آمریکا برای توقف غنیسازی اورانیوم را رد کرده و تهران اعلام کرده است که تنها حاضر به مذاکره درباره پرونده هستهای است. در مقابل، بهگزارش سان، دونالد ترامپ خواهان گسترش دامنه مذاکرات به برنامه موشکی ایران و سرکوب اعتراضات داخلی است که تلفات گستردهای برجای گذاشته است.
سان همچنین به تهدیدهای اخیر رئیسجمهوری آمریکا اشاره میکند که هشدار داده است در صورت عدم دستیابی به توافق هستهای، ایران با «پیامدهای سنگین» روبرو خواهد شد. با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفته است که استقرار نظامی آمریکا در منطقه «تهران را نمیترساند».
روزنامۀ سان در پایان گزارش خود به شهادتهای منتشرشده از داخل ایران درباره شدت سرکوب اعتراضات اشاره کرده و نوشته است که برخی شهروندان ایرانی هشدار دادهاند که جامعه جهانی هنوز «عمق فاجعه انسانی» سرکوب معترضان توسط حکومت اسلامی را بهدرستی درک نکرده است.