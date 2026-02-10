روزنامۀ انگلیسی سان گزارش داده است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تشدید تنش‌ها با آمریکا از انظار عمومی کنار رفته و بنا بر این گزارش، ادارۀ امور روزمرۀ بیت رهبری را به پسرش، مسعود خامنه‌ای، سپرده است. این اقدام با غیبت بی‌سابقۀ رهبر جمهوری اسلامی در یک مراسم نمادین نظامی همراه شده و به گمانه‌زنی‌های امنیتی گسترده دامن زده است

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

روزنامۀ انگلیسی سان در گزارشی نوشته است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها از حضور در یک مراسم مهم و نمادین نظامی خودداری کرده است. بر اساس این گزارش، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست سالانۀ فرماندهان نیروی هوایی ارتش ایران حضور نیافت. این مراسم هر سال به مناسبت هشتم فوریه برگزار می‌شود و یادآور بیعت گروهی از افسران نیروی هوایی با روح‌الله خمینی در سال ۱۹۷۹ است. به‌نوشتۀ سان، علی خامنه‌ای از زمان رسیدن به مقام رهبری در سال ۱۹۸۹، همواره در این مراسم شرکت کرده بود، حتی در دوران جنگ و همه‌گیری کرونا.

در غیاب او، حسن خمینی، نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در این مراسم حاضر شد. به‌گزارش سان، تاکنون هیچ توضیح رسمی درباره غیبت رهبر جمهوری اسلامی ارائه نشده است.

این روزنامه می‌نویسد که شکسته‌شدن این سنت دیرینه، در فضای تشدید تنش‌های منطقه‌ای، موجب طرح گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت امنیتی علی خامنه‌ای شده است. به‌نوشتۀ سان، برخی گزارش‌ها حاکی از آنند که رهبر جمهوری اسلامی به یک پناهگاه فوق‌امنیتی در زیر تهران منتقل شده که گفته می‌شود از طریق شبکه‌ای از تونل‌ها به مراکز حساس متصل است. بر پایه این گزارش‌ها، مقام‌های ارشد نظامی ایران نسبت به احتمال حملۀ نظامی آمریکا هشدار داده‌اند.

👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه

سان همچنین به گمانه‌هایی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه نگرانی از نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به سطوح بالای حاکمیت ایران، بر تدابیر امنیتی پیرامون رهبر جمهوری اسلامی افزوده است.