Wednesday, Feb 11, 2026

صفحه نخست » پاسخ یک پرستوی ولایی به سوال خبرنگار حکومتی

999.jpgچی شد که تصمیم گرفتید امسال حضور پیدا کنید؟

- با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور افتاد، دلم خواست بگویم مقاومت زنده است، به نام ایران و جان‌های ما. خیلی از بدخواهان ایران، میگفتند که جمهوری اسلامی ۲۲ بهمن امسال را دیگر نمی‌بیند

- خوشحالیم که این اتفاق نیافتاد چون می‌دانستیم اگر این اتفاق می‌افتاد قطعاً تجزیه ایران رخ می‌داد. یک پیام به دشمن:

-یا مرگ یا وطن

مطلب قبلی...
nasibi.jpg
بصیر نصیبی درگذشت
مطلب بعدی...
enfejar.jpg
انفجار مهیب در مسیر حرکت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در ایرانشهر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv11-1.jpg
وقتی که ملانیا ترامپ مدل بود
one11.jpg
حضور پر سر و صدای بازیگر سوری در جشنواره فجر و ذوق زدگی چمران و زاکانی
goftar11.jpg
تبادل نامه محرمانه بین سلطان عمان و لاریجانی
goftar11-1.jpg
تاریخچه شیر و خورشید؛ سیر یک نماد از سکه‌های باستانی تا پرچم قاجار و پهلوی
oholic11.jpg
چگونه زمان و وقت خودمون رو مدیریت کنیم ؟
daily11.jpg
تازه ترین دیدار گلشیفته فراهانی و خواهرش شقایق
goftar10-1.jpg
گرامیداشت آزیتا لاچینی بازیگر ۸۹ ساله در حاشیه جشنواره خونین فجر
gtv.jpg
تصاویر خبرساز برد پیت با دوست دخترش در لندن

از سایت های دیگر

رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
کاریکاتور +۱۶ هشدار
قابلیت چت‌جی‌پی‌تی برای مکالمه با محتوای جنسی
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
هفت مشکلی که باهوش‌ترها از آن شکایت نمی‌کنند، کدامند؟
kayhan.jpg
چرا اردوغان موافق بقای جمهوری اسلامی است؟!
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
one10-1.jpg
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی؛ پژوهشگر دینی و روحانی جنجالی این روزها
oholic10-1.jpg
«برایان جانسون با این ترفند ساده ۸۵ درصد پلاستیک های سمی بدنش را حذف کرد»
daily15.jpg
آیا والری ژیسکار دستن در انقلاب ایران نقش داشت؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy