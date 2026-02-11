چی شد که تصمیم گرفتید امسال حضور پیدا کنید؟
- با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور افتاد، دلم خواست بگویم مقاومت زنده است، به نام ایران و جانهای ما. خیلی از بدخواهان ایران، میگفتند که جمهوری اسلامی ۲۲ بهمن امسال را دیگر نمیبیند
- خوشحالیم که این اتفاق نیافتاد چون میدانستیم اگر این اتفاق میافتاد قطعاً تجزیه ایران رخ میداد. یک پیام به دشمن:
-یا مرگ یا وطن
